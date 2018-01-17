17.01.2018, 07:16

Лед двинулся: Нарва нашла взаимопонимание с Нарва-Йыэсуу в вопросе строительства велодорожки

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rus.delfi.ee
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Лед двинулся: Нарва нашла взаимопонимание с Нарва-Йыэсуу в вопросе строительства велодорожки
Foto: Karli Saul

Нарве и Нарва-Йыэсуу удалось прийти к согласию в ходе обсужденя условий проектирования и распределени затрат на обслуживание велодорожки, которой планируется при соединить два города, а договор будет подписан, вероятно, уже в феврале, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Радио 4.

По словам мэра курортного города Максима Ильина, вопрос о детальной планировке, который стал камнем преткновения в переговорах властей Нарвы и властей тогда еще волости Вайвара, не перечеркнул проект, а власти Нарва-Йыэсуу согласны выдать со своей стороны условия на проектирование.

"Я полагаю, что проектирование, львиная доля которого уже сделана, будет вестись на основании выданных условий на проектирование", — отметил Ильин в интервью для передачи "Подробности из Нарвы" на Радио 4.

Мэр Нарва-Йыэсуу добавил, что вполне возможно, что окончательно договор будет готов уже в феврале.

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Как отметил Ильин, согласно предварительной договоренности, те участки велодорожки, которые напрямую используются Нарва-Йыэсуу, будут обслуживаться Нарва-Йыэсуу, а остальные участки будет обслуживать Нарва.

Речь идет о крупном инвестиционном проекте, который состоит из трех частей: 32-километровая сеть внутригородских дорожек, продление на 2 километра существующей дорожки вдоль шоссе Нарва-Таллинн, а также строительство велопешеходной дорожки от Нарвы до Нарва-Йыэсуу протяженностью около 10 километров.

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