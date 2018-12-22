22.12.2018, 21:28

Квартиры в городах Ида-Вирумаа продолжают дешеветь. Смотрите средние цены на квартиры в крупнейших муниципалитетах Эстонии

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rus.delfi.ee
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Mahajäetud majad Ida-Virumaal
Mahajäetud majad Ida-VirumaalFoto: Priit Simson

Судя по совершенным в ноябре сделкам, средние цены на квартиры как в Кохтла-Ярве, так и в Йыхви и Нарве снизились по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказывает "Северное побережье".

В Нарве квартиры продавались по средней цене 415 евро за квадратный метр, год назад средняя цена была 437 евро. На 14 процентов за год подешевели квартиры в уездном центре Йыхви — с 236 евро за квадратный метр до 207 евро.

Среди крупнейших городов Эстонии самая дешевая недвижимость по-прежнему в Кохтла-Ярве — там в ноябре средняя цена квадратного метра составила 67 евро, в то время как год назад она была 75 евро.

Города Ида-Вирумаа сильно уступают по стоимости недвижимости не только Таллинну и Тарту, но и большинству других городов Эстонии. Например, в Раквере средняя цена квадратного метра составила в ноябре 642 евро, в Вильянди — 718 евро, в Хаапсалу — 849 евро.

Средняя цена квадратного метра квартир на основании сделок, совершенных в ноябре 2018 года

Taллинн 1774
Taрту 1342
Пярну 1019
Курессааре 915
Хаапсалу 849
Рапла 725
Вильянди 718
Раквере 642
Выру 469
Пайде 431
Нарва 415
Пылва 399
Йыгева 292
Йыхви 207
Валга 132
Кoхтла-Ярве 67

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