Курсы эстонского для нарвских таксистов: запись продлится до осени

Почти половина из запланированных для обучения эстонскому языку мест для нарвских таксистов уже занята. Никаких персональных предложений организаторы курсов рассылать не намерены. Как сообщает "Виру Проспект", кто хочет попасть в программу, следует сообщить о таком желании, указав свои данные, на электронный адрес areng@narva.ee.

Напомним, что в середине февраля Департамент Городского развития и экономики города Нарвы сообщил, что целевое учреждение Innove решило удовлетворить ходатайство о реализации проекта ”Изучение эстонского языка нарвскими таксисами, с целью увеличения их конкурентоспособности на рынке труда”. Проект поддерживает Европейский социальный фонд в рамках программы "Обучение в соответствии с потребностями рынка труда". Сумма поддержки фонда — 4320 евро, при этом доля самофинансирования города равна 0%.

Согласно планам, действия по проекту начнутся в марте и продолжатся до начала 2018 года. В ходе I этапа реализации проекта будет составлен эстонско-русский разговорник, в котором будут представлены часто употребляемые слова и фразы, необходимые для беседы между таксистом и клиентом. Разговорник появится на городском сайте и будет доступен для скачивания любым желающим. После этого начнется II этап, в рамках которого будут организованы языковые игровые курсы для таксистов. В проекте смогут принять участие 60 человек.

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Георгий Игнатов, руководитель департамента, выразил уверенность в том, что свободных мест на курсах не будет, так как проект был разработан с учетом мнения руководителей таксофирм, которые предоставили свои практические предложения по лучшей организации и виду обучения.

Женщина-таксист средних лет, в машине которой ехала ваш корреспондент, на вопрос, пойдет ли она на курсы, предлагаемые департаментом, ответила, что про предложение слышала, но особо в него не вникала.

- Если меня пригласят, если учиться бесплатно и если буду успевать — наверное, пойду. С другой стороны, у меня дома лежит свидетельство о получении категории D — и что с того? Тем более, что поправку к закону о том, что получить лицензию на таксоизвоз можно только сдав на категорию В1, отменили.

А вообще недавно я подвозила эстонца, так мы без проблем поняли друг друга, даже немного пообщались. Но ведь права говорить за рулем во время движения я не имею, так что беседы мне все равно вести с пассажирами не придется. А понять, куда везти и ответить на элементарные вопросы я могу, в этом проблемы нет. Вот и получается, что лично мне такие курсы не особо нужны, — сказала она, попросив сохранить ее анонимность.

Мужчина более старшего возраста, также не пожелавший открыть свое имя, отвечая на вопрос, сказал, что на курсы идти не собирается:

- Стар я уже для таких экспериментов, голова не та. Клиенты в Нарве все говорят по-русски, название улицы и так понятно, куда везти. Пусть молодые учат, им пригодится.

По словам Ангелины Лийв, занимающейся данным проектом от Департамента развития и экономики, по состоянию на 28 число почти половина из запланированных 60 мест на обучение нарвских таксистов уже занята. Никаких особых предложений департамент рассылать не намерен. Тем, кто хочет попасть в программу, следует написать о своем желании, указав свои данные, на электронный адрес areng@narva.ee.

”Ближе к моменту проведения курсов (по планам, они начнутся осенью) со всеми, изъявившими желание, свяжутся специалисты нашего департамента и дадут более подробную информацию”, — сказала она.