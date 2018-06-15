15.06.2018, 07:15

Курортный Нарва-Йыэсуу активно строит велосипедные и пешеходные дорожки

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rus.delfi.ee
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Курортный Нарва-Йыэсуу активно строит велосипедные и пешеходные дорожки
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим ИльинFoto: Viru Prospekt

Многие основные улицы Нарва-Йыэсуу сегодня основательно перерыты: в приморском городе осуществляется масштабный проект по строительству велосипедно-пешеходных дорожек, рассказывает "Виру Проспект".

”До марта прошлого, 2017 года, шло проектирование, летом прошлого года провели поставки на строительство, и вот весной нынешнего года начали непосредственно строительные работы”, — рассказывает мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.

По словам мэра, строительство ведется в четыре этапа. Информация об этом размещена на больших стендах, которые установлены в разных частях города. Сейчас работы разворачиваются на ул. Я. Поска и Суур Лотси, затем будут идти на ул. Метса, Рая, Кунгла.

Самый большой по объемам и протяженности этап — это строительство велодорожки от перекрестка ул. Вабадусе и Поска (там, где стоит магазин ”Максима”) и до бывшего пограничного кордона.

Строительство пешеходно-велосипедных дорожек ведут Jõhvi KEK и OÜ Eesti ESM. Общая протяженность пешеходно-велосипедных дорожек, которые пройдут вдоль основных внутренних дорог Нарва-Йыэсуу, составляет 11 километров.

”Вместе с велодорожками в городе будут сделаны и пешеходные дорожки, — подчеркивает Максим Ильин. — В целом ширина прокладываемых сейчас трасс составляет 3,5 метра, из них 2 метра — ширина дорожки для велосипедистов и 1,5 метра — для пешеходов. Через каждые 500 метров будут установлены урны, скамейки, обустроены парковки. Работы планируется завершить к концу нынешнего года”.

Бюджет проекта составляет 2 млн евро. Проект осуществляется с помощью программы ”Устойчивое развитие городских регионов Ида-Вирумаа”.

Проект по строительству пешеходно-велосипедных дорожек начался также и в соседней с Нарва-Йыэсуу Нарвой.

Но, вероятно, не будет преувеличением сказать, что с особым нетерпением жители этих двух городов (впрочем, и не только они!) ждут осуществления проекта по строительству велодорожки между Нарва-Йыэсуу и Нарвой. Быть ли ему, станет известно к концу этого года.

ТОП

Как мы сообщали ранее, строительство велосипедной дорожки между Нарвой и курортным Нарва-Йыэсуу может застопориться из-за собственников земельных участков (их около 30 человек) вдоль будущей трассы, которые выдвигают свои условия. А именно: кто-то готов безвозмездно отдать часть своей земли, по которой планируют проложить велосипедную дорожку (речь идет о территории, которая начинается от памятника ”Танк” и до границы Нарва-Йыэсуу), кто-то хочет продать свою землю городу, есть владельцы земельных участков, желающие оформить на них сервитут (то есть ежегодно получать арендную плату за пользование своей землей), а четверо собственников ставят условием, чтобы к их участкам были сделаны дополнительные подъезды.

Однако Департамент шоссейных дорог категорически против дополнительных въездов, так как считает, что при этом будет нарушаться безопасность велосипедистов. И город Нарва в лице департамента развития и экономики (поскольку велосипедная дорожка между Нарвой и Усть-Нарвой — это их проект) ведет сейчас переговоры с собственниками земельных участков.

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