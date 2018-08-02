Курортному Нарва-Йыэсуу очень давно нужна заправка, и ее обещают построить вместе с административно-торговым центром

Власти Нарва-Йыэсуу уже давно надеялись на то, что какая-нибудь профильная компания обратит, наконец, внимание, на проблему города, но надежды были долгое время тщетны: ни большую заправку, где можно было бы еще что-то купить кроме топлива, никто не хотел строить, ни маленькую, автоматическую.

Первым делом сегодня попробовал дозвониться до мэра Нарва-Йыэсуу, Максима Ильина, но он трубку не брал.

Трубку взял председатель депутатской комиссии по городсткому хозяйству горсобрания Нарва-Йыэсуу Евгений Хохлов и сказал Delfi, что актуальным вопросов является не только строительство заправки, но и торгового центра.

Хотя инвесторы до сих пор не вдохновлялись идеями вложить в заправку или торговый центр деньги, Хохлов сказал, что есть еще один вариант решения вопроса заправки, который, по меньшей мере, можно было бы обсудить.

”Одна из эстонских волостей так решила проблему — строительство заправки профинансировала сама, а оператором заправки является одна из крупнейших в данной сфере эстонских компаний, — сказал Хохлов. — Возможно, мы пойдем этим же путем”.

Между тем, уже под вечер Delfi перезвонил мэр Нарва-Йыэсуу. Максим Ильин сообщил, что не мог днем ответить, так как как раз сегодня вел переговоры с инвестором (не называемым пока), готовым вложить деньги не только в заправку, но и в административно-торговое здание, то есть в создание целого комплекса.

”В административно-торговом здании планируется разместить не только продуктовый и другие магазины, но и перенести туда городскую управу с городским собранием”, — проинформировал Ильин, уточнив, что переговоры прошли очень позитивно.

- А где именно планируется построить такой комплекс?

- На городской парковке, что на улице Яна Поска, говорит мэр.

Отметим, что рядом находится автобусная остановка Sauna (в народе по-прежнему — ”Баня”).

В свое время на въезде в Нарва-Йыэсуу со стороны Нарвы работала маленькая заправка, но закрылась еще пару десятилетий назад, очевидно оказавшись нерентабельной. Вряд ли по этому факту следует делать вывод о бесперспективности строительства новой — с той поры в курортном городке появилось несколько современных больших гостиниц со SPA, некоторые из тех, что существовали и раньше, обновились, было построено немало жилья (больше, чем где бы то ни было еще в Ида-Вирумаа).