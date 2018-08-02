02.08.2018, 20:50

Курортному Нарва-Йыэсуу очень давно нужна заправка, и ее обещают построить вместе с административно-торговым центром

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Роман Викулов
Роман Викулов
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Курортному Нарва-Йыэсуу очень давно нужна заправка, и ее обещают построить вместе с административно-торговым центром
Городская парковка в Нарва-ЙыэсууGoogle Maps

Для того, чтобы заправить свой автомобиль топливом жителям Нарва-Йыэсуу и гостям курортного городка приходится ехать либо 15 километров к нарвским заправкам, либо в Силламяэ — а это уже около 20 километров. Те, кто не знает об этом обстоятельстве, а это туристы, конечно, оказываются в очень сложной ситуации. Между тем, в ближайшее время планируется строительство заправки и не только ее.

Находящийся сейчас в Бельгии депутат Нарвского горсобрания Юрий Рауд сегодня вспомнил о давней проблеме приморского Нарва-Йыэсуу — отсутствия там заправочной станции. На мысли об этом в далекой стране его навело обилие маленьких заправок буквально везде — даже в самых маленьких населенных пунктах, причем в таких местах, где человеку, не выезжающему из Эстонии, встречать их не приходилось никогда.

„Не знаю, насколько для жителей актуальна проблема отсутствия заправки в Нарва-Йыэсуу, но мне, как гостю, кажется, что нужна хоть одна, — написал Рауд в социальной сети. — Именно об этом думаю, когда попадаются сейчас в Бельгии в большом количестве малюсенькие заправки, как правило, встроенные под крыши небольших магазинчиков или даже жилых домов. Попадаются они и в маленьких городках, и на окраинах мегаполисов, и неожиданно — даже в самом центре того же Брюсселя. Просто как идея, просто как аргумент, что в Европе это можно, просто как осознание удобного и безопасного сосуществования”.

Власти Нарва-Йыэсуу уже давно надеялись на то, что какая-нибудь профильная компания обратит, наконец, внимание, на проблему города, но надежды были долгое время тщетны: ни большую заправку, где можно было бы еще что-то купить кроме топлива, никто не хотел строить, ни маленькую, автоматическую.

Первым делом сегодня попробовал дозвониться до мэра Нарва-Йыэсуу, Максима Ильина, но он трубку не брал.

Трубку взял председатель депутатской комиссии по городсткому хозяйству горсобрания Нарва-Йыэсуу Евгений Хохлов и сказал Delfi, что актуальным вопросов является не только строительство заправки, но и торгового центра.

Хотя инвесторы до сих пор не вдохновлялись идеями вложить в заправку или торговый центр деньги, Хохлов сказал, что есть еще один вариант решения вопроса заправки, который, по меньшей мере, можно было бы обсудить.

”Одна из эстонских волостей так решила проблему — строительство заправки профинансировала сама, а оператором заправки является одна из крупнейших в данной сфере эстонских компаний, — сказал Хохлов. — Возможно, мы пойдем этим же путем”.

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Между тем, уже под вечер Delfi перезвонил мэр Нарва-Йыэсуу. Максим Ильин сообщил, что не мог днем ответить, так как как раз сегодня вел переговоры с инвестором (не называемым пока), готовым вложить деньги не только в заправку, но и в административно-торговое здание, то есть в создание целого комплекса.

”В административно-торговом здании планируется разместить не только продуктовый и другие магазины, но и перенести туда городскую управу с городским собранием”, — проинформировал Ильин, уточнив, что переговоры прошли очень позитивно.

- А где именно планируется построить такой комплекс?

- На городской парковке, что на улице Яна Поска, говорит мэр.

Отметим, что рядом находится автобусная остановка Sauna (в народе по-прежнему — ”Баня”).

В свое время на въезде в Нарва-Йыэсуу со стороны Нарвы работала маленькая заправка, но закрылась еще пару десятилетий назад, очевидно оказавшись нерентабельной. Вряд ли по этому факту следует делать вывод о бесперспективности строительства новой — с той поры в курортном городке появилось несколько современных больших гостиниц со SPA, некоторые из тех, что существовали и раньше, обновились, было построено немало жилья (больше, чем где бы то ни было еще в Ида-Вирумаа).

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