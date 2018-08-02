Курортному Нарва-Йыэсуу очень давно нужна заправка, и ее обещают построить вместе с административно-торговым центром

Для того, чтобы заправить свой автомобиль топливом жителям Нарва-Йыэсуу и гостям курортного городка приходится ехать либо 15 километров к нарвским заправкам, либо в Силламяэ — а это уже около 20 километров. Те, кто не знает об этом обстоятельстве, а это туристы, конечно, оказываются в очень сложной ситуации. Между тем, в ближайшее время планируется строительство заправки и не только ее.
Находящийся сейчас в Бельгии депутат Нарвского горсобрания Юрий Рауд сегодня вспомнил о давней проблеме приморского Нарва-Йыэсуу — отсутствия там заправочной станции. На мысли об этом в далекой стране его навело обилие маленьких заправок буквально везде — даже в самых маленьких населенных пунктах, причем в таких местах, где человеку, не выезжающему из Эстонии, встречать их не приходилось никогда.
„Не знаю, насколько для жителей актуальна проблема отсутствия заправки в Нарва-Йыэсуу, но мне, как гостю, кажется, что нужна хоть одна, — написал Рауд в социальной сети. — Именно об этом думаю, когда попадаются сейчас в Бельгии в большом количестве малюсенькие заправки, как правило, встроенные под крыши небольших магазинчиков или даже жилых домов. Попадаются они и в маленьких городках, и на окраинах мегаполисов, и неожиданно — даже в самом центре того же Брюсселя. Просто как идея, просто как аргумент, что в Европе это можно, просто как осознание удобного и безопасного сосуществования”.