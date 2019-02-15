15.02.2019, 18:50

"Культурная столица 2024" | Сможет ли Нарва составить конкуренцию Тарту, имея бюджет в пять раз меньше? Мнения политиков расходятся

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Роман Викулов
Роман Викулов
EST
Narva, Presidendi ootel, 30.12.2017
Foto: Roman Vikulov, Delfi

Победившая в конкурсе на подготовку заявки на участие во втором туре борьбы за титул Культурной столицы Европы 2024 года компания Shiftworks отказалась от выполнения обязательств, посчитав, что 75 тысяч евро будет все-таки недостаточно для того, чтобы сделать работу на хорошем уровне. Нарва все же будет бороться за титул, а заявку будет готовить городская управа.

Кроме всего прочего, сомнения вызывает то, что, тратя гораздо меньше, чем конкурент Нарвы, Тарту, приграничный город сможет достойно ему противостоять, а, что еще важнее, у многих пропала уверенность, что нарвские власти действительно хотят добиться этой цели.

Оппозиционный депутат Юрий Рауд, представитель фракции ”Наша Нарва”, считает, что уже беспартийное руководство Нарвы вступило в конфликт с Центристской партией, и это является ключевой причиной, почему проект Культурной столицы не стал насколько значимым, каким должен был бы.

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”Негативный настрой ко всем партиям, прежде всего к Центристской, и к инициативной группе, собиравшей подписи в поддержку полномерного финансирования подготовки заявки Нарвы на титул культурной столицы, усугубляет проблему. В то же время Нарва, конечно, заинтересована в получении 10 миллионов евро от государства, и вряд ли от этой возможности готова отказаться, и поэтому я скорее оптимист, но ситуация сложная и будет ли власть действовать рационально, пока сложно сказать”, — отметил в интервью Delfi Юрий Рауд.

Оппозиционерка Яна Кондрашова говорит, что с самого начала сомневалась в том, что Нарва может достойно соперничать с Тарту.

”Конечно, финансовые возможности у городов разные. Насколько я слышала, только на консультации с немецкими экспертами Тарту потратил 70 тысяч евро, при том, что Нарва выделила на подготовку заявки всего 75 тысяч”, — отмечает Кондрашова.

Напомним, что Тарту выделил почти 400 тысяч евро на затраты в участие во втором туре конкурса.

Председатель Нарвского городского собрания Ирина Янович сказала Delfi, что ее удивляет реакция многих на то, что фирма Shiftworks отказалась от подготовки заявки.

”Как будто дело только в том, что конкретная фирма не сможет заработать денег. Вообще, неправильно говорить о работе этой команды как о чем-то исключительном. Большинство культурных мероприятий в Нарве в прошлом году были проведены силами городской управы. Shiftworks провела только фестиваль Station Narva”, — отмечает Янович.

На вопрос, насколько существенным является то, что Нарва выделила на подготовку заявки многократно меньше, чем Тарту, и не нивелирует ли это шансы приграничного города, председатель Нарвского горсобрания отвечает, что в определении объема финансирования было очень важно понимать, на что именно пойдут деньги.

”Нам не было подробно рассказано о плане мероприятий, то есть о всех предполагаемых действиях, например, семинарах и так далее, а в такой ситуации очень сложно оценить, во сколько именно обойдется работа”, — говорит Ирина Янович, не сомневающаяся в том, что городские специалисты смогут подготовить достаточно убедительную заявку. Она оптимистично смотрит на перспективы Нарвы стать Культурной столицей Европы 2024 года, веря, что чиновники при поддержке общественности смогут добиться хорошего результата.

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