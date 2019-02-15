"Культурная столица 2024" | Сможет ли Нарва составить конкуренцию Тарту, имея бюджет в пять раз меньше? Мнения политиков расходятся

Кроме всего прочего, сомнения вызывает то, что, тратя гораздо меньше, чем конкурент Нарвы, Тарту, приграничный город сможет достойно ему противостоять, а, что еще важнее, у многих пропала уверенность, что нарвские власти действительно хотят добиться этой цели.

Оппозиционный депутат Юрий Рауд, представитель фракции ”Наша Нарва”, считает, что уже беспартийное руководство Нарвы вступило в конфликт с Центристской партией, и это является ключевой причиной, почему проект Культурной столицы не стал насколько значимым, каким должен был бы.

”Негативный настрой ко всем партиям, прежде всего к Центристской, и к инициативной группе, собиравшей подписи в поддержку полномерного финансирования подготовки заявки Нарвы на титул культурной столицы, усугубляет проблему. В то же время Нарва, конечно, заинтересована в получении 10 миллионов евро от государства, и вряд ли от этой возможности готова отказаться, и поэтому я скорее оптимист, но ситуация сложная и будет ли власть действовать рационально, пока сложно сказать”, — отметил в интервью Delfi Юрий Рауд.

Оппозиционерка Яна Кондрашова говорит, что с самого начала сомневалась в том, что Нарва может достойно соперничать с Тарту.