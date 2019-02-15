"Культурная столица 2024" | Сможет ли Нарва составить конкуренцию Тарту, имея бюджет в пять раз меньше? Мнения политиков расходятся

”Конечно, финансовые возможности у городов разные. Насколько я слышала, только на консультации с немецкими экспертами Тарту потратил 70 тысяч евро, при том, что Нарва выделила на подготовку заявки всего 75 тысяч”, — отмечает Кондрашова.
Напомним, что Тарту выделил почти 400 тысяч евро на затраты в участие во втором туре конкурса.
Председатель Нарвского городского собрания Ирина Янович сказала Delfi, что ее удивляет реакция многих на то, что фирма Shiftworks отказалась от подготовки заявки.
”Как будто дело только в том, что конкретная фирма не сможет заработать денег. Вообще, неправильно говорить о работе этой команды как о чем-то исключительном. Большинство культурных мероприятий в Нарве в прошлом году были проведены силами городской управы. Shiftworks провела только фестиваль Station Narva”, — отмечает Янович.
На вопрос, насколько существенным является то, что Нарва выделила на подготовку заявки многократно меньше, чем Тарту, и не нивелирует ли это шансы приграничного города, председатель Нарвского горсобрания отвечает, что в определении объема финансирования было очень важно понимать, на что именно пойдут деньги.
”Нам не было подробно рассказано о плане мероприятий, то есть о всех предполагаемых действиях, например, семинарах и так далее, а в такой ситуации очень сложно оценить, во сколько именно обойдется работа”, — говорит Ирина Янович, не сомневающаяся в том, что городские специалисты смогут подготовить достаточно убедительную заявку. Она оптимистично смотрит на перспективы Нарвы стать Культурной столицей Европы 2024 года, веря, что чиновники при поддержке общественности смогут добиться хорошего результата.