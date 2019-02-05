Кукрузе грозит рекордно высокий в Эстонии тариф на отопление

Снабжающее поселок Кукрузе теплом кохтла-ярвеское муниципальное предприятие "OSK Grupp" подало перед Рождеством на согласование в Департамент конкуренции ходатайство о новой цене на целых 72 процента выше прежней, то есть 112,91 евро за мегаватт-час. Департамент конкуренции обнаружил в ходатайстве недочеты и вернул его.

Исполнительный руководитель "OSK Grupp" Леонид Хокконен сказал, что в ходатайстве перечислили все расходы, которые нужно, в соответствии с законом, учитывать в цене, вот такая цена и получилась, но на сегодня "OSK Grupp" пересмотрел ходатайство, исключил часть расходов и подал ходатайство снова, желая получить цену чуть более 89 евро за мегаватт-час, что означает повышение цены на 35 процентов, и должен получится опять же самый высокий в Эстонии тариф на тепло.

Самое дорогое центральное отопление в Эстонии отмечено сейчас в Харьюмаа в районе Харку - 86,96 евро. В Ида-Вирумаа больше всего приходится платить за тепло в Пюсси - 83,96 евро за мегаватт-час.