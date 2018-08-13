Кто займет места в Нарвском горсобрании, если подозреваемые в коррупционных преступлениях все-таки уйдут

Между тем, как сказал в понедельник вечером городской секретарь Нарвы Антс Лийметс, ни один депутат из числа тех, которым было предъявлено подозрение, не снял с себя полномочия, не покинул депутатское кресло и из советов муниципальных предприятий не ушел.

С вопросом — есть ли у кого-то из подозреваемых депутатов такие планы — Лийметс посоветовал обратиться к ним самим.

Между тем, подозреваемые депутаты с прессой общаться не хотят. Председатель центристской фракции в Нарвском городском собрании Алексей Воронов, которому также предъявлено подозрение, сказал Delfi, что до среды никаких комментариев давать не будет. В среду должно пройти заседание правления Нарвского округа Центристской партии.

Если все-таки подозреваемые в коррупционных преступлениях депутаты-центристы покинут свои места в Нарвском горсобрании, их займут следующие коллеги по списку. А именно право стать депутатами получат Хели Адамович, Галина Мольдон, Владимир Кастерин, Софья Хомякова, Сергей Никитин, Александр Моисеев, Александр Пахомов, Александр Николаев.

Все они, за исключением Александра Пахомова, имеют опыт работы в городском собрании, а Софья Хомякова была в свое время вице-мэром Нарвы, то есть говорить о катастрофическом ослаблении центристов в депутатском корпусе, если дело дойдет до ухода 8 членов нынешнего состава, не совсем правильно.

Сегодня от прокуратуры ждали новостей о новых подозреваемых в большом деле о коррупции в Нарвском горсобрании, но их по-прежнему восемь и появятся ли новые — непонятно.

”Собранные к сегодняшнему дню материалы указывают на коррупционные нарушения в горсобрании. Согласно подозрениям, члены Нарвского городского собрания не устранились от голосований, когда решения принимались в интересах связанных с ними коммерческих предприятий, в частности, когда вопросы касались бесплатного отчуждения имущества, принадлежащего городу Нарва или финансирования этих предприятий”, — пояснили в прокуратуре.

”По состоянию на пятницу, 10 августа, подозрения в преступлении, зафиксированного статьей 300-1 были предъявлены восьми членам Нарвского горсобрания, уточнили там, назвав уже звучавшие ранее имена.

Отметим, что у многих нарвитян, в том числе оппозиционно настроенных, предъявленные прокуратурой депутатам подозрения вызывают недоумение. Людям сложно воспринимать голосование по вопросам предприятий, в которых народные избранники являются членами совета или занимают другие руководящие должности, как преступление, если человек не получает в результате этого голосования финансовую выгоду.

Мы попросили прокуратуру дать комментарий по поводу того, насколько серьезны преступления, в которых подозревают восемь нарвских центристов.

”Нарушение ограничения на деятельность является преступлением второй степени, за которое предполагается наказание вплоть до одного года тюремного заключения. В случае особенно значительного нарушения, наказанием может быть три года тюремного заключения”, — пояснила прокурор Ольга Дороган.

”Хотя речь не идет о самой тяжелой степени нарушения законодательной нормы, нельзя легкомысленно относится к подозрениям в том, что должностные лица при принятии решений, связанных с городским имуществом или финансами, подвергались влиянию или были пристрастны”, — сказала прокурор.

Досудебное уголовное производство ведет Полиция безопасности под контролем Вируской окружной прокуратуры.

”Так как расследование продолжается, его детали пока не могут быть обнародованы”, — информирует прокуратура.

Оппозиция в составе Нарвского горсобрания заняла выжидательную позицию. Как сказала Delfi ее представитель Яна Кондрашова, сейчас они наблюдают за тем, как разворачивается внутрипартийный конфликт в стане центристов, а, например, призывать подозреваемых оставить свои места в горсобрании, оппозиционеры не собираются.

”Если кто-то имеет право озвучить такой призыв, то это те люди, которые за этих конкретных депутатов голосовали”, — пояснила Кондрашова.