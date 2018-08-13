13.08.2018, 18:10

Кто займет места в Нарвском горсобрании, если подозреваемые в коррупционных преступлениях все-таки уйдут

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
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Narva
NarvaFoto: Ilmar Saabas

Сегодня прокуратурой не было предъявлено ни одного подозрения в коррупционных деяниях членам Центристской фракции в Нарвском горсобрании. Пока в этом деле 8 подозреваемых, и будут ли предъявлены новые подозрения, а по нашей информации на прошлой неделе были допрошены и пока не попавшие в список подозреваемых члены горсобрания, пока непонятно.

Как сообщила Delfi Вируская окружная прокуратура, сегодня ни одному депутату Нарвского городского собрания не были предъявлены подозрения в коррупционных преступлениях, хотя, по нашей информации, на прошлой неделе была допрошена и пара тех депутатов, которые не попали в список подозреваемых, обнародованный прокуратурой в минувшую пятницу.

Как мы сообщали ранее, подозрения в коррупционных преступлениях предъявлены восьми членам Нарвского горсобрания — Алексею Воронову, Ларисе Олениной, Илье Федорову, Татьяне Столфат, Алексею Мяги, Елене Пахомовой, Елизавете Чертовой и Сергею Львову. Всего в составе Нарвского горсобрания работает 31 депутат.

Напомним, что на прошлой неделе правление Центристской партии заняло очень жесткую позицию, приняв решение, согласно которому получившие подозрение люди на время следствия должны приостановить свой статус членов горсобрания, а также уйти на время с руководящих должностей в муниципальных предприятиях..

Между тем, как сказал в понедельник вечером городской секретарь Нарвы Антс Лийметс, ни один депутат из числа тех, которым было предъявлено подозрение, не снял с себя полномочия, не покинул депутатское кресло и из советов муниципальных предприятий не ушел.

С вопросом — есть ли у кого-то из подозреваемых депутатов такие планы — Лийметс посоветовал обратиться к ним самим.

Между тем, подозреваемые депутаты с прессой общаться не хотят. Председатель центристской фракции в Нарвском городском собрании Алексей Воронов, которому также предъявлено подозрение, сказал Delfi, что до среды никаких комментариев давать не будет. В среду должно пройти заседание правления Нарвского округа Центристской партии.

Если все-таки подозреваемые в коррупционных преступлениях депутаты-центристы покинут свои места в Нарвском горсобрании, их займут следующие коллеги по списку. А именно право стать депутатами получат Хели Адамович, Галина Мольдон, Владимир Кастерин, Софья Хомякова, Сергей Никитин, Александр Моисеев, Александр Пахомов, Александр Николаев.

Все они, за исключением Александра Пахомова, имеют опыт работы в городском собрании, а Софья Хомякова была в свое время вице-мэром Нарвы, то есть говорить о катастрофическом ослаблении центристов в депутатском корпусе, если дело дойдет до ухода 8 членов нынешнего состава, не совсем правильно.

Сегодня от прокуратуры ждали новостей о новых подозреваемых в большом деле о коррупции в Нарвском горсобрании, но их по-прежнему восемь и появятся ли новые — непонятно.

”Собранные к сегодняшнему дню материалы указывают на коррупционные нарушения в горсобрании. Согласно подозрениям, члены Нарвского городского собрания не устранились от голосований, когда решения принимались в интересах связанных с ними коммерческих предприятий, в частности, когда вопросы касались бесплатного отчуждения имущества, принадлежащего городу Нарва или финансирования этих предприятий”, — пояснили в прокуратуре.

”По состоянию на пятницу, 10 августа, подозрения в преступлении, зафиксированного статьей 300-1 были предъявлены восьми членам Нарвского горсобрания, уточнили там, назвав уже звучавшие ранее имена.

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Отметим, что у многих нарвитян, в том числе оппозиционно настроенных, предъявленные прокуратурой депутатам подозрения вызывают недоумение. Людям сложно воспринимать голосование по вопросам предприятий, в которых народные избранники являются членами совета или занимают другие руководящие должности, как преступление, если человек не получает в результате этого голосования финансовую выгоду.

Мы попросили прокуратуру дать комментарий по поводу того, насколько серьезны преступления, в которых подозревают восемь нарвских центристов.

”Нарушение ограничения на деятельность является преступлением второй степени, за которое предполагается наказание вплоть до одного года тюремного заключения. В случае особенно значительного нарушения, наказанием может быть три года тюремного заключения”, — пояснила прокурор Ольга Дороган.

”Хотя речь не идет о самой тяжелой степени нарушения законодательной нормы, нельзя легкомысленно относится к подозрениям в том, что должностные лица при принятии решений, связанных с городским имуществом или финансами, подвергались влиянию или были пристрастны”, — сказала прокурор.

Досудебное уголовное производство ведет Полиция безопасности под контролем Вируской окружной прокуратуры.

”Так как расследование продолжается, его детали пока не могут быть обнародованы”, — информирует прокуратура.

Оппозиция в составе Нарвского горсобрания заняла выжидательную позицию. Как сказала Delfi ее представитель Яна Кондрашова, сейчас они наблюдают за тем, как разворачивается внутрипартийный конфликт в стане центристов, а, например, призывать подозреваемых оставить свои места в горсобрании, оппозиционеры не собираются.

”Если кто-то имеет право озвучить такой призыв, то это те люди, которые за этих конкретных депутатов голосовали”, — пояснила Кондрашова.

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