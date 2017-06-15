Крупнейший ида-вируский производитель мебели расширяется и нанимает новых работников

Предприятие TNC-Components, преемник Кохтла-Ярвеского мебельного комбината, наймет к осени 15 работников, поскольку ассортимент продукции пополнят гардеробные системы и раздвижные двери, сообщает издание ”Северное побережье”.

Находящееся в Кява TNC-Components — один из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат. С 2001 года предприятие работает полностью на финском капитале. Более 90 процентов продукции идет на экспорт в Скандинавию и другие страны Евросоюза.

На прошлой неделе предприятие купило 5000 квадратных метров производственной площади, что стало существенным дополнением к имеющемуся производственному холлу и складу площадью 20000 квадратных метров.

Предыдущий крупный скачок в развитии произошел прошлой осенью, когда по причине увеличения производственного объема коллектив с 79 работниками увеличился на 20 человек, благодаря государственному пособию на создание рабочих мест.