Круглый стол национальных обществ Ида-Вирумаа получил новый статус

С 1 января в результате административной реформы перестанет существовать Ида-Вируская уездная управа. Вместе с ней будет аннулирована и должность уездного старейшины региона. А что будет с Круглым столом национальных культурных обществ при уездном старейшине Ида-Вирумаа? На этот вопрос порталу Delfi ответил председатель Круглого стола национальных культурных обществ при уездном старейшине Ида-Вирумаа Александр Дусман.

"Эта проблема взволновала нас сразу после того, как стало известно о предстоящей административной реформе. Все понимали, что Круглый стол является жизненно необходимой площадкой для диалога по всем вопросам, связанным с интеграционными процессами. Инициативу обсудить перспективу деятельности Круглого стола проявило Министерство культуры Эстонии. Наши предложения прошли квалифицированную юридическую проверку и вылились в новое Положение о Круглом столе. Теперь наша организация будет называться Круглый стол национальных культурных объединений Ида-Вирумаа.

В соответствии с новым положением, за Круглым столом закрепляются прежние функции, которые были в старом статусе, но он становится общественной организацией, которую будет курировать непосредственно Министерство культуры Эстонии. Это положение во время фестиваля национальных культур, который прошел в Йыхвиском Концертном доме в конце сентября, подписал министр культуры Эстонии Индрек Саар. Таким образом, статус Круглого стола приобретает более весомый характер. В заседаниях нашей организации будет участвовать представитель Министерства культуры, и, что очень важно, будет и представитель Интеграционного фонда Эстонии", - сказал Александр Дусман.

В настоящее время в состав Круглого стола входят 36 национальных культурных объединений, представляющие 12 национальных групп разных самоуправлений Ида-Вирумаа. При поддержке и координации Круглого стола они реализуют самостоятельные проекты, которые выливаются в фестивали, выставки, образовательные программы, направленные на сохранение народных традиций. Сообща члены Круглого стола работают над тем, чтобы в изучение и сохранение национальных культур шире вовлекалась молодежь.