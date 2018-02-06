Критику Нарвы со стороны Каарела Таранда мэр города назвал ”блевотной”

Мэр Нарвы Тармо Таммисте прокомментировал статью эстонского публициста Каарела Таранда ”Краткий конспект по Нарве”, опубликованную в ”Учительской газете” и на Rus.Delfi.ee. Первой характеристикой, которую мэр дал тексту, в котором Таранд поставил под сомнение разумность выдвижения кандидатуры Нарвы на титул Культурной столицы Европы 2024 года, стало определение ”блевотный”.

”В воскресенье мы ездили в Таллинн на гала-концерт лауреатов проводящегося в Нарве конкурса Шопена, — рассказывает Таммисте. — Преподаватели музыкальной школы спросили меня: читал ли я статью Таранда о Нарве, которой они были раздражены и обижены, но к тому моменту я ее еще не видел. Открыл интернет, прочел и эмоции меня переполнили. Прежде всего, это написал очень некультурный человек. И то, что у него получилось — это выражение ненависти к нашему городу, без всякого желания себя сдерживать. Сложилось впечатление, что главный вопрос, которым задается Таранд: как эти нарвитяне вообще посмели поднять руку на Священный Грааль, как они додумались до того, чтобы Нарва может стать кандидатом и имеет хоть какой-то шанс получить титул Культурной столицы Европы?!”

Сам стиль высказывания Каарела Таранда, в котором публицист выпадами в адрес города и городан не ограничился, мэр Нарвы считает абсолютно неуместным.

”Писать так о президенте (Таранд назвал Керсти Кальюлайд ”чересчур болтливой”, а, например, премьер-министра Ратаса — ”способным и влиятельным фуфлометом”) просто неприлично. Такого не должен себе позволять культурный и образованный человек, которым Таранд по диплому является, хотя моя мама говорит, что диплом еще ни одного хама не исправил. Все ”получили по морде от Таранда: и министр культуры, и премьер-министр, и президент. Наверное, если бы он сам был во главе государства, наконец-то все было бы четко, ясно и правильно”, — говорит Таммисте, считающий недопустимыми и рассуждения Таранда о нарвских женщинах и мужчинах, которые, вероятно, задели в первую очередь преподавательниц музыкальной школы.

Мэр Нарвы уверен, что любой здравомыслящий человек увидит в тексте публициста личные негативные чувства по отношению к Нарве и ее жителям несовместимые с объективным анализом.

По словам Таммисте, Таранд позволил себе тенденциозную интерпретацию цифр, подводя все к заранее заготовленным выводам, а некоторые факты просто придумал. В частности мэр указал на то, что главный архитектор Нарвы Иван Сергеев, которого Таранд цитирует (”городскому образованию, некогда созданному для 85 тысяч человек, в ближайшее время потребуется полная перепланировка в соответствии потребностями 40 тысяч реальных жителей Нарвы”), никогда с публицистом не общался и сам удивляется словам, которые тот ему приписывают.

”Таранд нарисовал такую картину, как будто у нас сейчас не 2018 год, а, например, 1992-й, — отметил Тармо Таммисте. — С другой стороны это все показывает, что Нарва является очень серьезным конкурентом для Тарту в борьбе за титул Культурной столицы Европы. Конечно, никто не опустит руки и не будет говорить: нас не любят, нас не хотят. Наоборот, задачу мы поставили и делаем все для ее достижения. Будет ли Нарва Культурной столицей, мы увидим в следующем году, когда выбор будет сделан в Брюсселе”.

- В статье Таранда есть такая серьезная тема как зависшая ситуация с Нарвским музеем, когда город не может договориться с государством о решении многих вопросов, в том числе совет никак не может выбрать нового руководителя музея. Понятно, что где-нибудь в Пярнумаа все это воспринимается именно как неспособность Нарвы договариваться с государством.

- Сказать, что там нет никакой проблемы, конечно, нельзя. Но я думаю, что эта проблема решаема. Тем более, сейчас произошли изменения в совете ЦУ- выбрали нового члена совета, который устроил всех. Думаю, что в конкурсе будут участвовать многие новые кандидаты. Разумеется, никто не собирается перекрывать музею финансирование, или делать такие шаги, которые могут обернуться потерей европейских денег, направленных на развитие музея. В ближайшее время данная ситуация будут ”разрулена”. Как происходящее подается и воспринимается на уровне республики — я думаю, по-разному.

Тармо Тамисте отмечает, что проблема в свое время усугубилась тем, что разногласия с бывшим директором музея Андресом Тооде по сути происходящего в учреждении культуры привели к межличностным конфликтам между ним и отдельными представителями городской власти, ”а это самое сложное”.

Мэр Нарвы отметил, что Таранд, говоря о председателе горсобрания Александре Ефимове, якобы возглавлявшем гонения в отношении Тооде, по националистическим, конечно, соображениям, позволил себе оскорбительное замечание даже не в его адрес, а в адрес всех деятелей культуры. Публицист сказал о Ефимове буквально следующее: ”как и полагается деятелям культуры, является осужденным судом мошенником”, в чем несложно увидеть сарказм, но можно понять и буквально.

В этот четверг Нарвское городское собрание рассмотрит вопрос выражения недоверия Александру Ефимову, но, скорее всего, он не будет поддержан большинством.

- Если Александр Ефимов, признанный виновным судом уже двух инстанций, останется на своем месте, не осложнит ли это борьбу Нарвы за титул Културной столицы Европы?

- Я считаю, что культура — это культура, а политика — это политика. Это разные вещи, и не надо их смешивать. Не думаю, что это может повлиять на имидж Нарвы, тем более, что вопрос так или иначе совсем скоро решится. Может быть, в течение полугода станет все ясно — будет ли Ефимов окончательно признан виновным или нет. До тех пор пока не пройдены все уровни суда и нет окончательного решения, никто не может быть назван преступником или виновным.

- Возможно, Таранд во многих вещах не прав, но сложно спорить, например, с тем, что в Нарве крайне неблагополучная демографическая ситуация и слишком много молодежи уезжает из города. Как вы думаете, может ли титул Культурной столицы Европы 2024 года стать спасательным кругом для Нарвы, остановить поток покидающих город молодых людей?

- Я думаю, что такой волшебной палочки, чтобы решить эту проблему со дня или за очень короткий срок, в принципе не существует. Но все-таки титул — возможность поменять что-то к лучшему. Если посмотреть на список городов, получавших титул Культурной столицы Европы, то в нем можно найти много похожих на Нарву, с теми же проблемами. Ни один из этих городов, побывав культурной столицей, хуже жить не стал. Я прочитал ходатайство Каунаса, получившего титул Культурной столицы 2022 года. Каунас намного больше Нарвы, там 400 тысяч человек живет, но у нас очень много схожего: закрытые промышленные гиганты и так далее. Так они в своей заявке писали о том, что городу необходимо возрождение, возвращение былой славы. Это именно то, чего мы хотим.