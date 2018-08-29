29.08.2018, 17:30

Кристина Каллас: президент является большой сторонницей того, чтобы русские и эстонцы учились в одних школах

 (21)
Роман Викулов
Роман Викулов
 
EST 4
Кристина Каллас: президент является большой сторонницей того, чтобы русские и эстонцы учились в одних школах
Kristina KallasRoman Vikulov, Delfi

Директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас верит в то, что русские и эстонцы скоро будут учиться вместе, сообщая, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд всячески поддерживает эту идею. Определять, какой процент в классах должны составлять эстонцы, а какой — русские, на уровне законодательства Каллас считает лишним.

Конференцию открыла президент

Сегодня в Нарвском колледже Тартуского университета прошла 19-я педагогическая августовская конференция для многоязычных школ и дошкольных учреждений Эстонии, посвященная системе взаимного обучения. То, что конференцию открывала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, количество участников не повысило — оно традиционно велико, конференция собрала около 400 педагогов, не только из Эстонии, но и из России, Белоруссии, Казахстана, несмотря на то, что она по своему статусу не является международной.

”Мне выступление президента очень понравилось, так как она говорила очень естественно, — делиться своим впечатлением от речи Кальюлайд директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас. — Видно, что тема образования и школы для нее самой очень важна, ведь ее маленькие дети ходят в школу. Говорила очень честно, например, об обучении детей с особыми потребностями, которому посвятила много времени. Керсти Кальюлайд отметила, что очень важно, чтобы такие дети учились в обычных школах, но в то же время подчеркнула, что, если учителя не хотят заниматься этими детьми, то они и не должны это делать. То есть, по ее мнению, детей с особыми потребности должны обучать только те, кто готов к этому и верят в важность этого дела. Это было очень хорошо сказано”.

”Образование — это не только язык"

Каллас говорит, что целенаправленно ведется работа над тем, чтобы превратить колледж в центр мультиязычного образования, но также она надеется на то, что система школьного образования изменится и эстонцы будут учиться вместе с русскими повсеместно. Сообщает, что президент поддерживает эту идею.

”Она большая сторонница этой идеи. Мы с ней вечера 20 минут на эту тему говорили за чаем. Керсти Кальюлайд верит в ее философию, в то, что образование — это не только язык, но сотрудничество, взаимодействие, получение знаний и умений друг от друга”, — рассказывает директор Нарвского колледжа ТУ.

По ее словам, уже после встречи с президентом во вторник она общалась с латышскими журналистами.

С Латвии пример брать не стоит

”В Латвии, как известно, сейчас строится такая система, когда школы для русских, то есть для детей, в семьях которых не говорят на латышском языке, остаются, хотя преподавание в них ведется на латышском. Есть национальные латышские школы и школы национальных меньшинств. Я сказала латышской журналистке, что такой путь не приведет к интеграции, и она, в конце концов, со мной согласилась”, — говорит Каллас.

Она отмечает, что в Эстонии уже объединяются школы — например, уже давно работает общая гимназия в Йыхви, создается единая государственная гимназия в Нарве.
”Проблема в том, что такие школы уже существуют, но единой методики преподавания там нет, все решают этот вопрос самостоятельно. Сейчас с Тартуским университетом мы занимаемся решением вопроса оказания помощи таким школам, где люди с разными языками и культурами учатся вместе, в плане методики”, — информирует Кристина Каллас.

Противников
совместного обучения немного?

ТОП

Она признает, что некоторое количество эстонцев идею создания таких школ не поддерживает, так как они считают, что они создают риск того, что ”дети придут после школы домой и будут петь русские песни, так как пели их на перемене”, то есть их эстонский язык пострадает.

”Опять же некоторая, маргинальная, часть русскоязычного населения полагает, что русский язык в Эстонии можно сохранить только занимаясь обучением русских детей в отдельных школах. С этим я тоже не согласна. Противодействие со стороны этих групп продолжится, но, я думаю, что так рассуждает сравнительно небольшое количество людей. Об этом говорят и социологические исследования”, — делится Кристина Каллас.

По ее словам, много споров идет вокруг того, сколько русских детей должно быть в эстонском классе, 20 процентов или, например, 50. По убеждению Каллас, тут не должно быть догмы и в каждой отдельной школе этот вопрос должен решаться с учетом конкретных обстоятельств.

Успехи уже впечатляющие

При том, что президент и директор колледжа хотели бы изменений в системе образования, она уже сегодня показывает очень хорошие результаты. Тесты PISA давно показывают, что по своим знаниям и учениям эстонские школьники входят в группу лидеров в мире, обогнали даже Финляндию. Именно это, по словам, Каллас привлекает на нарвскую педагогическую конференцию иностранных учителей.

Иностранцев, желающих учиться в Нарвском колледже ТУ, год от года все больше и больше.

”Особенно увеличился наплыв студентов из России. В этом году на 20 мест от иностранцев поступило 175 заявлений, в то время как в прошлом году было всего 50 заявлений. Мы рекламировали колледж в основном в России и потому абитуриентов оттуда было особенно много. В прошлом году мы на рекламу в России потратили 400 евро, а в этом — 1000, и результат виден”, — рассказала Кристина Каллас.

По ее словам, государство надеется на то, что получив в колледже образование, иностранцы останутся в республике, чтобы преподавать в школах, испытывающих нехватку кадров. Она сообщает, что самые популярные педагогические специальности среди иностранцев — это ”учитель английского языка” и ”учитель русского языка как иностранного”.

Предприятия участвовали впервые

Одно из ключевых отличий сегодняшней педагогической конференции от предыдущих — то, что на ней выступили не только специалисты по педагогике, но и представители фирм и организаций, в том числе Eesti Energia, Narva Vesi, Swedpank, библиотеки, музеи, провели творческие мастерские.

”Очень многие предприятия и организации могут предложить образовательные программы, образовательные экскурсии для школьников. И я рада, что сегодня их представители и учителя узнают о друг друге гораздо больше, и это поможет чувствовать педагогам открытость общества”, — говорит главный специалист по организации учебной работы Нарвского колледжа Тартуского университета Татьяна Бабанская.

Почему без синхронного перевода?

Конференции не являются международными, но на них всякий раз приезжает немало педагогов из других стран, и не только ради того, чтобы перенимать эстонский опыт, но и чтобы делиться своим. На этот раз казахи рассказали о том, что как им удалось построить модель трехъязычного образования (преподавание ведется параллельно на казахском, русском и английском).

- Выступления на конференции, в том числе президента, директора колледжа Кристины Каллас, не переводили на конференции с эстонского на русский. Так было и на предыдущих конференциях? Насколько это удобно для участников, приезжающих из-за пределов Эстонии?

- Да синхронного перевода на конференциях не было никогда. Мы делаем так — если доклад читается на эстонском, то тезисы и презентация переводятся на русский язык и они есть в папках у всех участников конференции.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


До 2500 евро в год за страховку! Таксисты подозревают страховщиков в картельном сговоре

29.08.2018
В редакцию русского Delfi обратился таксист Владислав. Мужчина недоволен новыми — повышенными — ценами на страховку такси и подозревает, что фирмы сговорились. Страховщики и ведомства объяснили свое видение ситуации.
Подробнее

Кристина Каллас: президент является большой сторонницей того, чтобы русские и эстонцы учились в одних школах

29.08.2018
Директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас верит в то, что русские и эстонцы скоро будут учиться вместе, сообщая, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд всячески поддерживает эту идею. Определять, какой процент в классах должны составлять эстонцы, а какой — русские, на уровне законодательства Каллас считает лишним.
Подробнее


Сергей Метлев: проблема молодежных банд в столице может усугубиться из-за образования пригородных гетто

29.08.2018
Террор таллиннских молодежных банд в центре внимания. Будучи помощником полицейского с большим опытом, я сталкиваюсь с этой проблемой годами — проблема старая, но будущее может быть еще мрачнее.
На наших глазах появляется монстр, которому нравится поджигать автомобили, бросать камни в полицейских или пожарных и на совершеннолетие приобретать незаконное оружие. И имя ему — пригородное или окраинное гетто.
Подробнее

Тартуский университет со дня уволил директора библиотеки за недостойное поведение

29.08.2018
Тартуский университет сегодня по соглашению сторон со дня прекратил трудовой договор с директором университетской библиотеки Мартином Халликом, назвав причиной утрату доверия из-за недостойного поведения.
Подробнее

В лесу под Локса мужчина получил огнестрельные ранения в руку и живот. В лес он приехал по требованию полиции

29.08.2018
Во вторник вечером в лесу Касиспеа, что находится под Локса 36-летний мужчина получил огнестрельные ранения, после того, как он с отцом приехал туда после звонка полиции.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €

ФОТО DELFI: Президент Кальюлайд посетила нарвский завод Aquaphor

29.08.2018
В рамках рабочего визита в Нарву президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила завод по производству фильтров для воды Aquaphor. Президент пообщалась с руководством завода, а потом ознакомилась с процессом по производству фильтров.
Подробнее

Назван состав сборной Эстонии на сентябрьские матчи Лиги наций

29.08.2018
Главный тренер сборной Эстонии по футболу Мартин Рейм назвал футболистов, приглашенных на предстоящие матчи Лиги наций. 8 сентября наши футболисты сыграют дома с Грецией, 11 сентября они сразятся в гостях с Финляндией.
Подробнее

Русские школы готовятся к новому учебному году. Учителей не хватает, число учеников снижается, зарплаты растут

29.08.2018
В преддверии нового учебного года мы решили выяснить, какова ситуация с подготовкой к нему в русских школах республики. На вопрсоы Delfi отвечала специалист Министерства образования и науки ЭР Елена Земскова.
Подробнее