Кристина Каллас: президент является большой сторонницей того, чтобы русские и эстонцы учились в одних школах

”Мне выступление президента очень понравилось, так как она говорила очень естественно, — делиться своим впечатлением от речи Кальюлайд директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас. — Видно, что тема образования и школы для нее самой очень важна, ведь ее маленькие дети ходят в школу. Говорила очень честно, например, об обучении детей с особыми потребностями, которому посвятила много времени. Керсти Кальюлайд отметила, что очень важно, чтобы такие дети учились в обычных школах, но в то же время подчеркнула, что, если учителя не хотят заниматься этими детьми, то они и не должны это делать. То есть, по ее мнению, детей с особыми потребности должны обучать только те, кто готов к этому и верят в важность этого дела. Это было очень хорошо сказано”.

”Образование — это не только язык"

Каллас говорит, что целенаправленно ведется работа над тем, чтобы превратить колледж в центр мультиязычного образования, но также она надеется на то, что система школьного образования изменится и эстонцы будут учиться вместе с русскими повсеместно. Сообщает, что президент поддерживает эту идею.

”Она большая сторонница этой идеи. Мы с ней вечера 20 минут на эту тему говорили за чаем. Керсти Кальюлайд верит в ее философию, в то, что образование — это не только язык, но сотрудничество, взаимодействие, получение знаний и умений друг от друга”, — рассказывает директор Нарвского колледжа ТУ.

По ее словам, уже после встречи с президентом во вторник она общалась с латышскими журналистами.

С Латвии пример брать не стоит

”В Латвии, как известно, сейчас строится такая система, когда школы для русских, то есть для детей, в семьях которых не говорят на латышском языке, остаются, хотя преподавание в них ведется на латышском. Есть национальные латышские школы и школы национальных меньшинств. Я сказала латышской журналистке, что такой путь не приведет к интеграции, и она, в конце концов, со мной согласилась”, — говорит Каллас.

Она отмечает, что в Эстонии уже объединяются школы — например, уже давно работает общая гимназия в Йыхви, создается единая государственная гимназия в Нарве.

”Проблема в том, что такие школы уже существуют, но единой методики преподавания там нет, все решают этот вопрос самостоятельно. Сейчас с Тартуским университетом мы занимаемся решением вопроса оказания помощи таким школам, где люди с разными языками и культурами учатся вместе, в плане методики”, — информирует Кристина Каллас.

Противников

совместного обучения немного?

Она признает, что некоторое количество эстонцев идею создания таких школ не поддерживает, так как они считают, что они создают риск того, что ”дети придут после школы домой и будут петь русские песни, так как пели их на перемене”, то есть их эстонский язык пострадает.

”Опять же некоторая, маргинальная, часть русскоязычного населения полагает, что русский язык в Эстонии можно сохранить только занимаясь обучением русских детей в отдельных школах. С этим я тоже не согласна. Противодействие со стороны этих групп продолжится, но, я думаю, что так рассуждает сравнительно небольшое количество людей. Об этом говорят и социологические исследования”, — делится Кристина Каллас.

По ее словам, много споров идет вокруг того, сколько русских детей должно быть в эстонском классе, 20 процентов или, например, 50. По убеждению Каллас, тут не должно быть догмы и в каждой отдельной школе этот вопрос должен решаться с учетом конкретных обстоятельств.

Успехи уже впечатляющие

При том, что президент и директор колледжа хотели бы изменений в системе образования, она уже сегодня показывает очень хорошие результаты. Тесты PISA давно показывают, что по своим знаниям и учениям эстонские школьники входят в группу лидеров в мире, обогнали даже Финляндию. Именно это, по словам, Каллас привлекает на нарвскую педагогическую конференцию иностранных учителей.

Иностранцев, желающих учиться в Нарвском колледже ТУ, год от года все больше и больше.

”Особенно увеличился наплыв студентов из России. В этом году на 20 мест от иностранцев поступило 175 заявлений, в то время как в прошлом году было всего 50 заявлений. Мы рекламировали колледж в основном в России и потому абитуриентов оттуда было особенно много. В прошлом году мы на рекламу в России потратили 400 евро, а в этом — 1000, и результат виден”, — рассказала Кристина Каллас.

По ее словам, государство надеется на то, что получив в колледже образование, иностранцы останутся в республике, чтобы преподавать в школах, испытывающих нехватку кадров. Она сообщает, что самые популярные педагогические специальности среди иностранцев — это ”учитель английского языка” и ”учитель русского языка как иностранного”.

Предприятия участвовали впервые