Криптовалютная лихорадка: в Нарве развиваются два крупнейших майнинг-проекта в Эстонии

Иностранные инвесторы вложили в проект майнинг-ферм на территории Эстонии более 1,2 млн евро (1,5 млн долларов). План возврата инвестиций составляет 6-9 месяцев, в зависимости от курса криптовалют на рынке. Начнет работать майнинг-ферма уже в феврале. Настоящий прорыв в сфере эстонского майнинга, приносящего доходы государству и его жителям, может послужить толчком в проекте государственной криптовалюты Estcoin, уверены специалисты.

Шахта и отель

Вадим Цветиков, представляя компанию Astrec Data, содействует развитию ИТ в Ида-Вирумаа, являясь также членом консультационного совета в проекте Narva Loomeinkubaator.

”В Нарве, на Прибалтийской электростанции, сейчас развиваются два проекта, связанные с майнингом, — рассказывает Вадим Цветиков. — Частный инвестор из-за рубежа инвестирует 1,2 млн евро в строительство майнинг-фермы. По планам ферма выйдет на проектную мощность 1,2 мегаватта в этом году, в следующем году планируется кратное увеличение мощности. Другой частный инвестор, уже из Эстонии, запускает майнинг-отель, который будет предоставлять оптимальные условия для майнинга, например, тем, у кого сейчас стоит пара майнеров в гараже. То есть им предложат перевезти майнеры в место, где можно получить электричество по выгодной цене, контролируемое охлаждение, гарантированное подключение к интернету, соответствующее обслуживание и охрану. В Эстонии таких майнинг-отелей пока не было. Этот отель также откроется непосредственно на территории Прибалтийской станции”.

Вадим Цветиков пока предпочитает не называть инвесторов, ссылаясь на их интересы и сообщая, что подробная информация о фирмах, запускающих на Прибалтийской электростанции майнинг-проекты, будет обнародована во время фактического начала работы.

Нарвские проекты будут крупнейшими в Эстонии компаниями, работающими в сфере майнинга. Запуск майнинг-отеля на Прибалтийской электростанции должен был произойти в январе, но перенесен на март. При этом возврат инвестиций, то есть 1,2 млн евро, и начало генерации прибыли при нынешней цене на электричество и ситуации на рынке должно произойти через 6-9 месяцев, отмечает Цветиков.

”Майнинг криптовалюты — это высоколиквидный, но рискованный бизнес”, — говорит Цветиков.

- Какую роль лично вы играете в данных начинаниях?

- Консультирую эти проекты и помогаю их развивать. Вообще, я специализируюсь на строительстве и развитии дата-центров, один из которых находится в Йыхви.

- Почему именно Прибалтийская электростанция?

- Пока цена на электроэнергию в Эстонии с точки зрения майнинга не является конкурентоспособной в сравнении со многими другими странами. И есть только четыре места в республике, где можно получить электроэнергию по настоящему выгодным расценкам — непосредственно на территории нарвских электростанций, таллиннской станции Иру, хотя там прямого подключения пока нет, VKG и электростанции Fortum в Пярну. То есть прямое подключение к производителю электроэнергии, которое позволяет не оплачивать сетевую услугу, сейчас возможно только в случае, если предприятие имеет непосредственную границу с электростанцией или находится на ее административной территории.

Рийгикогу обсуждает революционные поправки

Плата за сетевую услугу может варьироваться и достигать более 40 процентов от общего счета за электроэнергию, то есть экономия довольно серьезная.

Возможность прямого подключения для предприятий, действующих на территории станций, или в непосредственном соседстве с ними, в Эстонии появилась 1 июля прошлого года, благодаря соответствующему решению государственных властей, который сейчас готовятся сделать следующий важный шаг.

В середине января правительство передало в Рийгикогу проект поправок к Закону о рынке электроэнергии, регламентирующему прямое подключение, благодаря которому приходящие инвесторы могут получать особенно выгодную цену на электроэнергию, не оплачивая сетевые услуги. До сих пор для прямого подключения должно выполняться требование общей границы. Поправки предполагают, что прямое подключение будет возможно в радиусе 6 километров от производителя, а это, можно сказать, революционные изменения, которые позволят многим нарвским предприятиям покупать электроэнергию по низким расценкам. Произойдет это, конечно, только в том случае, если поправки будут одобрены депутатами Рийгикогу. Их обсуждение в комиссиях парламента уже началось.

Дело не только в криптовалютах

О рынке криптовалют, соответственно, майнинга криптовалют с самого его появления есть много противоречивых мнений, а сейчас, на фоне падения курса биткоина, очень популярно мнение, что скоро всему этому придет конец. Вадим Цветиков отмечает, что технология блокчейн имеет перспективы вне зависимости от того, что произойдет с криптовалютами.

”Даже если на рынке криптовалют, а это далеко не только биткоины, произойдут глобальные изменения, и, предположим, что однажды криптовалют просто не будет — последствия их влияния на развитие современной экономики неоспоримо. Появление криптовалют, доказало, что экономика может и должна быть децентрализована. Именно криптовалюты показали, что технологии распределённых данных, блокчейн, гарантируют всем игрокам на рынке объективную информацию и невозможность несанкционированных изменений”, — говорит Цветиков.

В ближайшие пять лет будет, происходить балансировка рынка, рассуждает Цветиков.

”Какие-то криптовалюты уйдут, какие-то придут, а рынок научится себя регулировать. Но даже если криптовалюты останутся в прошлом, технология блокчейн останется. Во многих странах мира она уже имеет практическое применение, а в Эстонии, хотя и являющейся электронным государством, пока нет, мы только начинаем думать о практическом применении технологий основанных на блокчейн. Смарт-контракты, электронные подписи, аналитика данных на основе блокчейн уже применяются в мире. Сегодня Эстония рассматривает возможности совмещения новых технологий блокчейн с работающими технологиями, такими как Smart ID, Mobil ID. Уверен, что это будет очередной прорыв, который закрепит лидерство Эстонии в развитии ИТ-технологий нового поколения. С помощью таких инноваций мы сможем хранить данные распределённо, что позволит вывести информационные технологии на совершенно новый уровень безопасности данных”, — заключает Цветиков

По его словам, в Литве, где электричество дешевле, реализуется большой майнинг-проект, на 10 мегаватт, который поддерживается на уровне правительства. И Латвии уже многое делается, а Эстония только начинает двигаться в том направлении, в котором ее обогнала уже даже Грузия.

Руководитель Нарвского парка производства и логистики Вадим Орлов в целом связывает с принятием поправок к Закону о рынке электроснабжения особые надежды, отмечая, что с автоматизацией производства и все меньшим участием в нем рабочей силы цена электричества имеет все большее значение для инвесторов при принятии решения, в каком именно регионе развивать тот или иной проект.

По словам Орлова, в нарвском случае принятие поправок, касающихся прямого подключения, будет означать, что электричество по низкой цене станет доступным не только фирмам, действующим фактически на территории нарвских электростанций, но и нарвским промпаркам IVIA, а также, например, Fortaco; самому успешному промышленному предприятию Нарвы в прошлом году.

Он также считает, что выгодная цена электричества в 6-километровом радиусе от нарвских электростанций и VKG стимулирует приход инвесторов, работающих в сфере майнинга.

”У нас были сланцевые шахты, теперь будут развиваться майнинговые”, — полагает Вадим Орлов.

Что майнинг дает эстонской экономике?

При том, что участие рабочей силы в майнинге минимально, большим вопросом является то, что получит Эстония и ее жители от развития этого новейшего направления экономики.

”Прежде всего, это налоги, которые поступают в бюджет Эстонии при растаможке оборудования, ввозимого из Китая. Потом это налог с оборота — объясняет Цветиков. Также — прямые налоги на электричество. Концерн Eesti Energia оказывается в выигрышной ситуации при перепроизводстве электроэнергии, сохраняя свой маргинал, а работники станций, соответственно, сохраняют свою зарплату. Подготовка помещений, обслуживание кабелей, строительство вентиляционных систем и так далее — рабочая сила все-таки вовлечена в процесс и не в столь малой степени, как может показаться”.

Вадим Орлов считает, что если Эстония все-таки решится на создание своей собственной криптовалюты — эсткоина, то это будет настоящим прорывом. Цветиков сообщает, что, по предварительным подсчетам, для того, чтобы запустить эсткоин необходимо порядка 100 млн евро.

При этом, если проект такой майнинг-шахты реализовался бы в Нарве, тем теплом, которое стало бы побочным ее продуктом, можно было бы обогреть весь город, указывает среди прочего Вадим Орлов.