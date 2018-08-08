08.08.2018, 19:17

Коррупция? Лидеры нарвских центристов оказались под прицелом КаПо. Допросили восьмерых

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дополнено в 20:35
rus.delfi.ee
EST 3
kaitsepolitseiameti direktor
фото иллюстративноеFoto: Priit Simson

В среду, 8 августа, сотрудники Полиции безопасности (КаПо) в рамках расследования уголовного дела о коррупции провели следственные действия в отношении местных видных муниципальных политиков из фракции Центристской партии городского собрания, передает rus.err.ee.


Пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова сказала корреспонденту rus.err.ee, что никто задержан не был, а официальные подозрения, возможно, будут предъявлены завтра.

"До тех пор назвать фамилии я не могу", — отметила она.

В то же время она подтвердила, что уголовное дело, о котором идет речь, касается коррупции.

Согласно подозрению, члены Нарвского городского собрания не дистанцировались от голосования на сессиях, в ходе которых решались вопросы о бесплатном отчуждении имущества в распоряжении связанных с городом коммерческих объединений или вопросы о финансировании этих объединений.

Подозреваемые муниципальные политики, согласно версии КаПо, входят в советы муниципальных фирм и при принятии решений у них произошел конфликт интересов

По информации rus.err.ee, в число лиц, в отношении которых проводились следственные мероприятия, вошли председатель фракции Центристской партии Алексей Воронов, зампреды горсобрания Елена Пахамова и Лариса Оленина, а также еще один член представительного органа Алексей Мяги.

Как стало известно Delfi, КаПо допросила восьмерых членов совета Нарвы. Не исключено, что допросы будут продолжаться.

Оппозиционный депутат Нарвского городского собрания Антс Кутти считает, что проведенные в Нарве в отношении политиков из правящей фракции Центристской партии следственные действия наносят серьезный удар по имиджу всего города, пишет rus.err.ee.

"Узнал об этом из публикации на вашем портале. Это не только бросает тень на исполнительную и законодательную власть Нарвы, но и наносит серьезный удар по репутации города. Мне просто стыдно за происходящее", — сказал в среду вечером корреспонденту портала rus.err.ee заместитель председателя оппозиционной фракции "Наша Нарва" Антс Кутти.

Тот факт, что подозрения связаны с работой советов муниципальных фирм, его не удивил.

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