Корб: уступка квартир в Кохтла-Ярве государству показывает, что проблема нуждается в государственном решении

Министерство финансов ищет решение проблемы, на которую указывает постановление администрации города Кохтла-Ярве об уступке 31 квартиры государству.

Министр государственного управления Михаил Корб признал, что это первый случай, когда местное самоуправление, задача которого — заниматься организацией жилищного и коммунального хозяйства на своей административной территории, уступает государству несколько десятков опустевших квартир. Министр выразил надежду, что местные самоуправления и частные собственники не последуют примеру города Кохтла-Ярве и будут обращаться за помощью в решении проблемы, прежде всего, к местному самоуправлению.

”Отказ от недвижимости — это не решение, но он демонстрирует, что проблема переросла местное самоуправление, и в данной ситуации необходимы вмешательство государства и комплексный анализ данного вопроса, — сказал министр государственного управления Корб. — Речь идет не только о проблеме управления недвижимостью и государственным имуществом, а о более широкой теме, которая охватывает региональную политику, жилищную политику, социальную политику и планирование городского пространства. Решения следует разрабатывать в ходе сотрудничества государства и местных самоуправлений”.

Читать еще

В ходе сотрудничества Министерства финансов и Министерства экономики и коммуникаций, ответственного за жилищную политику, будет собрана рабочая группа, в которую будут привлечены также представительные органы местных самоуправлений и представители местных самоуправлений. В конце прошлого года Министерство экономики и коммуникаций заказало исследование ”Сравнительный правовой анализ решений проблемы задолженностей пустующих многоквартирных домов и квартирного товарищества”, цель которого заключалась в том, чтобы проанализировать имеющиеся правовые решения и разработать методику их комплексного применения при решении проблемы задолженностей квартирных товариществ. Центральное место занимают интересы жителей, исправно оплачивающих свои счета. Данное исследование предложит несколько методов решения проблем.

Согласно Закону о вещном праве, каждый собственник может отказаться от недвижимой собственности, и она перейдет государству, представителем которого является Министерство финансов. До настоящего времени этой возможностью пользовались частные собственники. В конце 2016 года начался рост числа недвижимых собственностей, уступленных в пользу государства, особенно по части квартир. Если в 2013-2015 годах было в среднем 10 отказов от недвижимости в год, то в 2016 году таких отказов было 38. Типичными недвижимостями, от которых отказывались в прежние годы, были расположенные в развиваемых зонах незастроенные территории под дороги и улицы, а также территории, где должны были устанавливать электрощиты. В 2016 году возросло число отказов от квартир, и государству было передано 16 квартир, 11 из которых находятся в Ида-Вирумаа. В начале 2017 года государству было передано или находится в процессе передачи 58 квартир (4 отдельные квартиры от частных собственников, 31 квартира от города Кохтла-Ярве, два незаселенных многоквартирных дома с 12 квартирами от частного собственника в волости Мартна). Типичная причина передачи квартир состоит в том, что собственникам не под силу оплачивать расходы, связанные с содержанием квартир, и квартиры невозможно продать из-за отсутствия спроса.

Решением № 201 от 31 января 2017 года городского собрания Кохтла-Ярве город отказался от 31 пустующей муниципальной квартиры. В решении указано, что городская управа Кохтла-Ярве неоднократно объявляла публичные торги по продаже вышеупомянутых квартирных собственностей, однако торги были признаны неудавшимися по причине отсутствия предложений. Расходы на содержание пустующих квартир составляют 45 232 евро в год. Если на основании решения собрания в крепостную книгу будет внесена соответствующая запись, то данные квартиры станут собственностью государства и перейдут под управление Министерства финансов, и государство будет обязано оплачивать счета за связанные с квартирами услуги по обслуживанию недвижимости.