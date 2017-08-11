Контрасты Кохтла-Ярве: вандалы VS нормальные жители города

Кохтла-Ярве — город контрастов. Это известно давно. Как и в любом эстонском городе, здесь многие годы ведется состязание: вандалы versus нормальные горожане. И, несмотря на то, что среди 36 тысяч жителей Кохтла-Ярве вандалов — считанные единицы, последние, похоже, одерживают верх.

Петр и Мария Алямсовы живут в центре Ярвеской части города. Несмотря на то, что им уже перевалило за 80 лет, пожилые люди этим летом высадили возле своего дома на центральной аллее города цветы, да так оформили клумбу, что прохожие ни нарадуются.

Неподалеку, возле памятника шахтерам, что стоит напротив горуправы, школьники Ярвеской Русской гимназии установили указатели, из которых видно, что куда бы ты не пошел, упрешься в Счастье. В чувстве юмора этим детям не откажешь.

Другие же ”детки”, явно питейного возраста, не придумали ничего креативней, чем спалить скамейку, стоящую на улице Кескаллеэ. Другие же разгромили автобусные остановки, обрушив свою буйную энергию на ни в чем неповинные прозрачные пластиковые щиты.

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко говорит, что проблема вандализма — острейшая в городе. По ее мнению, все зависит от воспитания в семьях и работы педагогов.

”Самосуд, конечно же, не метод, неравнодушные горожане обращаются в полицию, подает заявления об актах вандализма и городское управление”, — говорит градоначальник.

Однако в городе пока не было слышно о том, что кто-либо был привлечен за вандализм, хотя бы к административной ответственности.