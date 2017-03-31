Конкурс с мечтой в обнимку прошел в Ярвеской Русской гимназии Кохтла-Ярве

В Ярвеской Русской гимназии в третий раз прошел конкурс изобразительного искусства среди гимназистов с 7 по 12 классы. В этом году в конкурсе участвовали 38 молодых «живописцев». Некоторые учатся в художественных школах, но по условиям конкурса они могли быть не более чем второкурсниками. Большинство же основы изобразительного искусства изучают в общеобразовательных школах.

На этот раз, кроме учащихся Ида-Вирумаа, написать картину на заданную тему приехали гимназисты из школ Таллинна, Тартумаа, Высу, Тапа, Кадрина,

Ида-Вирумаа представляли учащиеся гимназий Кохтла-Ярве, Йыхви, Нарвы, Ийзаку, Иллука, Мяэтагузе, Синимяэ, Тойла. Всего на конкурсе было представлено шестнадцать учебных заведений Эстонии.

В этом году организатор конкурса — учитель изобразительного искусства Ярвеской Русской гимназии Вирве Линдер предложила конкурсантам тему: ”В мечтах скрывается сила”.

Как рассказала исполняющая обязанности директора Ярвеской Русской гимназии Светлана Владимирова, Вирве связалась со своими коллегами в русских и эстонских гимназиях Эстонии, они одобрили выбор темы, и вместе с учениками с удовольствием откликнулись на приглашение.

Участников конкурса на создание полотен вдохновила своей музыкой юная пианистка Лиза Силина из Ярвеской Русской гимназии.

Организаторы приготовили конкурсантам чистые полотна, краски. И за несколько часов на свет появились картины, которые впоследствии украсят торговые помещения и офисы фирм-спонсоров конкурса.

После завершения работы, жюри, состоящее из профессиональных художников, искусствоведа, педагога, оценило картины, которые представляли авторы.

За ходом конкурса наблюдал заведующий художественным отделением Кохтла-Ярвеской Школы искусств, руководитель городского Объединения художников Аарне Ханни. На вопрос портала Delfi, что привело его сегодня в Ярвескую Русскую гимназию, Аарне ответил: ”Желание посмотреть, как может за короткое время написать картину мой ученик. Но и не только это: профессиональным художникам есть чему поучиться у юных любителей. Их непосредственность и романтизм уже не так присущи взрослым. В их работах, порой, открываются такие неожиданности, что приходится удивляться”.

Восьмикласснику Нарвской Кесклиннаской гимназии Даниилу Кокшарову тема конкурса очень понравилась. Дома, обдумывая сюжет, он выбрал девизом своей работы слова: ”Я тоже мечтаю летать”.

Когда работы были завершены и сданы в жюри, портал Delfi поинтересовался у Даниила:

- А о чем ты мечтаешь?

- Летать в космос. Окончу гимназию, поеду в Америку учиться на астронавта. Полечу на Марс и буду там жить один.

- Почему — один? Там уже к тому времени будут люди.

- Ну вот, и будем с ними жить вместе…

Судя по работам, не один Даниил мечтает о космосе. Но в своих картинах гимназисты также отразили и вполне земные мечты, расцвеченные буйством красок и фантазии.

Авторами лучших работ жюри признало Кер Ли Лухасаар из Таллиннской Арте гимназии и Марию Богрую из Ярвеской Русской гимназии Кохтла-Ярве.