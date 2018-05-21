21.05.2018, 21:45

Конкурс: руководителем нарвского театрального центра Vaba Lava хотят видеть именно нарвитянина


Роман Викулов
Роман Викулов
EST
Narva Vaba Lava sarikapidu
Narva Vaba Lava sarikapiduFoto: Roman Vikulov, Delfi

В декабре должно пройти торжественное открытие нарвского театрального центра Vaba Lava, активное строительство которого идет сейчас на базе административного здания бывшего завода ”Балтиец”. Уже объявлен конкурс на место руководителя центра, которому предстоит руководить коллективом из пяти человек.

Среди требований к кандидатам первое – опыт работы в сфере культуры и театрального искусства. Также будущий руководить должен иметь управленческий опыт, знать эстонский, русский и английский языки.

Интересно, что в объявлении о конкурсе прямо говорится о том, что кандидаты-нарвитяне будут иметь некоторое преимущество.

«Предполагаем, что кандидат будет из Нарвы, так как будущий руководитель должен хорошо разбираться в местной культурной жизни», - отмечается в объявлении.

От кандидатов ждут до 7 июня CV и мотивационное письмо на адрес kristiina@vabalava.ee (член правления Vaba Lava и управляющий директор Кристийна Рейдольв).

Руководитель нарвского центра Vaba Lava должен будет приступить к работе уже 13 августа.

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