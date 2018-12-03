Конфликт вокруг Нарвской православной гуманитарной школы перешел в острую стадию: обе стороны обвиняют друг друга в намерении развалить школу

В школе говорят о сыплющихся в адрес педагогов обвинениях в некомпетентности, об очернении действовавшей администрации школы и работников.

Исполняющие обязанности начали меняться, решениями священников. В начале ноября и.о. директора стал сам епископ Лазарь, а в конце месяца — директор Языкового лицея Надежда Черкашина, которую привлекли якобы для того, чтобы она разобралась со школьной документацией, в которой, по результатам недавно проведенного аудита, царит бардак.

Надежда Черкашина начала свою деятельность с увольнения Максима Иванена, работавшего руководителем по развитию и по совместительству преподавателем. А завуч Елена Петра, проработавшая в школе 16 лет, была уволена неделей раньше. Бухгалтер Елена Иванен уволена с 7 ноября.

Максим Иванен намерен в суде оспорить незаконное, с его точки зрения, увольнение.

”Педагоги уже выразили недоверие действиям новой администрации. И буквально со дня многие готовы покинуть свои рабочие места. То же самое заявляют и родители. И не будет, я думаю, сюрпризом ни для кого, если значительная часть родителей просто заберет своих детей, что, конечно же, пагубно скажется на дальнейшей судьбе школы и ее репутации”, — отметил Иванен.

Упоминавшийся выше аудит, по заверению уже бывших представителей администрации, хотя и выявил некоторые проблемы в делопроизводстве, не установил каких-то чрезвычайно серьезных нарушений, а тем более — фактов воровства.

На пресс-конференции, посвященной ситуации в школе и собравшей множество родителей детей и педагогов, говорилось, что это первая проверка собственником того, как идут дела в школе, в то время, как у учебного заведения не было даже возможности оплачивать полноценные бухгалтерские услуги — бухгалтерия велась по кассовому принципу.

В бывшей администрации подчеркивают, что, согласно школьному уставу, вопрос назначения директора должен решаться советом школы, но члены правления НКО незаконно захватили это право.

В школе считают происходящее в некотором смысле ”рейдерским захватом”. Там говорят, что до того момента, пока в учебном заведении дела шли неважно с финансовой точки зрения, священников оно не интересовало, но когда школа окрепла и стала чувствовать себя уверенно, те активизировались, хотя до того крайне редко появлялись в стенах школы.

В школе говорят о том, что происходящее может привести к ее развалу — если будут вытеснены нынешние педагоги (уйдут сами или будут изгнаны), вряд ли на их место кто-то придет, так как зарплаты там сравнительно низкие.

”Зарплаты в школе всегда были процентов на 20-30 ниже, чем в других школах. Теперь, наверное, новое руководство изыщет дополнительные средства для подъема зарплат”, — иронизирует Максим Иванен. Интересно, что в итогах аудита указано на то, что зарплаты педагогов ниже установленного государством минимального предела, в то время как, с точки зрения священников, там получают слишком много.

Ходят упорные слухи, что священники добиваются развала школы, чтобы открыть в ее стенах богадельню. Протоиерей Виталий Гаврилов категорически отметает возможность такого развития событий, высказывая мнение, что именно его оппоненты уничтожают школу, оспаривая право собственника навести там порядок.

На затяжной пресс-конференции священники так и не появились, по нашей информации, посчитав, что донести свою позицию в таком формате не удастся.

”Держатель школы столкнулся с ожесточенным сопротивлением членов администрации школы в лице замдиректора по развитию Максима Иванена, замдиректора по учебной части Елены Петра и бухгалтера Елены Иванен проведению конкурса на должность директора на предложенных держателем условиях”, — сообщает член правления НКО протоиерей Виталий Гаврилов, указывая на то, что, учитывая ситуацию, держатель школы изменил ее устав, и теперь вопрос назначения руководителя решается НКО, а не советом школы.

”Особое сопротивление вызвало требование, что директором должен стать практикующий православный христианин. После того, как выяснилось, что у держателя школы есть кандидат на должность директора не из числа работников школы, вместо помощи со стороны этих представителей администрации держатель школы неожиданно столкнулся с прямым неподчинением, публичными оскорблениями в его адрес, с извращением фактов, распространением угроз и ложных сведений, порочащих как представителей держателя школы, так и их священноначалие”, — указывает Гаврилов.

Обвинения в публичных оскорблениях, извращении фактов, угрозах звучат и с другой стороны.

Виталий Гаврилов сообщает о намерении по фактам, установленным аудитом, инициировать открытие уголовного дела.

Его оппоненты утверждают, что для этого нет оснований, но так или иначе вмешательство в конфликт каких-либо ответственных структур — единственный способ урегулировать его. Все зашло слишком далеко, и некоторые родители действительно уже говорят о желании забрать своих детей из школы.