03.12.2018, 17:47

Конфликт вокруг Нарвской православной гуманитарной школы перешел в острую стадию: обе стороны обвиняют друг друга в намерении развалить школу

 (3)
Роман Викулов
Роман Викулов
EST 1
Конфликт вокруг Нарвской православной гуманитарной школы перешел в острую стадию: обе стороны обвиняют друг друга в намерении развалить школу
Foto: Roman Vikulov, Delfi

На пресс-конференцию, посвященную проблемной ситуации вокруг Нарвской православной гуманитарной школы, не пришли представители церкви, управляющие являющимся ”держателем школы” некоммерческим объединением, посчитав, что там им свою позицию донести до людей не удастся. Присутствовавшие родители учеников и педагоги расценили это как очередную попытку уйти от серьезного разговора и не раз по ходу встречи вспоминали об отсутствии священников.

Конфликт вокруг частной школы, программа и устав которой зарегистрированы в Министерстве образования и науки, разгорелся после смерти ее директора, Андрея Иванена, в сентябре этого года.

В октябре в НКО, в котором было три члена правления — Андрей Иванен, давно проживающий в России протоиерей Александр Пидвысоцкий и служащий в Нарве протоиерей Виталий Гаврилов, — появились новые люди: заменившая по сути покойного супруга Елена Иванен, работающая бухгалтером в школе, протоирей Сергей Косенко и епископ Лазарь (Александр Гуркин).

Епископ утверждает в качестве кандидата на место директора школы учителя эстонского языка Нарвского языкового лицея Катрин Лоок, в то время как, с точки зрения коллектива школы, им должна была стать хорошо знакомая с работой учреждения завуч Елена Петра. Ее кандидатура священников категорически не устроила, на том основании, что она якобы обманывает работодателя, НКО, получая деньги за фиктивную нагрузку. С этим Петра и ее сторонники категорически не согласны: она, как и многие другие работники школы, преподает несколько предметов, имеет и другие обязанности, то есть ее, казалось бы, чрезмерная нагрузка — реальна.

Кандидатом ее утвердил в ноябре совет школы, но Виталий Гаврилов утверждает, что то собрание было незаконным, так как оно было инициировано не председателем совета.

В середине октября, вопреки представителям действовавшей администрации и большинству педагогов и родителей, Лоок назначается исполняющей обязанности директора.

В школе говорят о сыплющихся в адрес педагогов обвинениях в некомпетентности, об очернении действовавшей администрации школы и работников.

Исполняющие обязанности начали меняться, решениями священников. В начале ноября и.о. директора стал сам епископ Лазарь, а в конце месяца — директор Языкового лицея Надежда Черкашина, которую привлекли якобы для того, чтобы она разобралась со школьной документацией, в которой, по результатам недавно проведенного аудита, царит бардак.

Надежда Черкашина начала свою деятельность с увольнения Максима Иванена, работавшего руководителем по развитию и по совместительству преподавателем. А завуч Елена Петра, проработавшая в школе 16 лет, была уволена неделей раньше. Бухгалтер Елена Иванен уволена с 7 ноября.

Максим Иванен намерен в суде оспорить незаконное, с его точки зрения, увольнение.

”Педагоги уже выразили недоверие действиям новой администрации. И буквально со дня многие готовы покинуть свои рабочие места. То же самое заявляют и родители. И не будет, я думаю, сюрпризом ни для кого, если значительная часть родителей просто заберет своих детей, что, конечно же, пагубно скажется на дальнейшей судьбе школы и ее репутации”, — отметил Иванен.

Упоминавшийся выше аудит, по заверению уже бывших представителей администрации, хотя и выявил некоторые проблемы в делопроизводстве, не установил каких-то чрезвычайно серьезных нарушений, а тем более — фактов воровства.

На пресс-конференции, посвященной ситуации в школе и собравшей множество родителей детей и педагогов, говорилось, что это первая проверка собственником того, как идут дела в школе, в то время, как у учебного заведения не было даже возможности оплачивать полноценные бухгалтерские услуги — бухгалтерия велась по кассовому принципу.

В бывшей администрации подчеркивают, что, согласно школьному уставу, вопрос назначения директора должен решаться советом школы, но члены правления НКО незаконно захватили это право.

В школе считают происходящее в некотором смысле ”рейдерским захватом”. Там говорят, что до того момента, пока в учебном заведении дела шли неважно с финансовой точки зрения, священников оно не интересовало, но когда школа окрепла и стала чувствовать себя уверенно, те активизировались, хотя до того крайне редко появлялись в стенах школы.

В школе говорят о том, что происходящее может привести к ее развалу — если будут вытеснены нынешние педагоги (уйдут сами или будут изгнаны), вряд ли на их место кто-то придет, так как зарплаты там сравнительно низкие.

ТОП

”Зарплаты в школе всегда были процентов на 20-30 ниже, чем в других школах. Теперь, наверное, новое руководство изыщет дополнительные средства для подъема зарплат”, — иронизирует Максим Иванен. Интересно, что в итогах аудита указано на то, что зарплаты педагогов ниже установленного государством минимального предела, в то время как, с точки зрения священников, там получают слишком много.

Ходят упорные слухи, что священники добиваются развала школы, чтобы открыть в ее стенах богадельню. Протоиерей Виталий Гаврилов категорически отметает возможность такого развития событий, высказывая мнение, что именно его оппоненты уничтожают школу, оспаривая право собственника навести там порядок.

На затяжной пресс-конференции священники так и не появились, по нашей информации, посчитав, что донести свою позицию в таком формате не удастся.

”Держатель школы столкнулся с ожесточенным сопротивлением членов администрации школы в лице замдиректора по развитию Максима Иванена, замдиректора по учебной части Елены Петра и бухгалтера Елены Иванен проведению конкурса на должность директора на предложенных держателем условиях”, — сообщает член правления НКО протоиерей Виталий Гаврилов, указывая на то, что, учитывая ситуацию, держатель школы изменил ее устав, и теперь вопрос назначения руководителя решается НКО, а не советом школы.

”Особое сопротивление вызвало требование, что директором должен стать практикующий православный христианин. После того, как выяснилось, что у держателя школы есть кандидат на должность директора не из числа работников школы, вместо помощи со стороны этих представителей администрации держатель школы неожиданно столкнулся с прямым неподчинением, публичными оскорблениями в его адрес, с извращением фактов, распространением угроз и ложных сведений, порочащих как представителей держателя школы, так и их священноначалие”, — указывает Гаврилов.

Обвинения в публичных оскорблениях, извращении фактов, угрозах звучат и с другой стороны.

Виталий Гаврилов сообщает о намерении по фактам, установленным аудитом, инициировать открытие уголовного дела.

Его оппоненты утверждают, что для этого нет оснований, но так или иначе вмешательство в конфликт каких-либо ответственных структур — единственный способ урегулировать его. Все зашло слишком далеко, и некоторые родители действительно уже говорят о желании забрать своих детей из школы.

Отметим, что Православная гуманитарная школа, в которой учится около 140 детей, дает образование только на русском языке на правах частного образовательного учреждения. Но зачастую родители выбирают ее не из-за этого, не из желания дать детям православное воспитание, а потому, что школа небольшая, что очень удобно и для детей с ограниченными возможностями.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Конфликт вокруг Нарвской православной гуманитарной школы перешел в острую стадию: обе стороны обвиняют друг друга в намерении развалить школу

03.12.2018
На пресс-конференцию, посвященную проблемной ситуации вокруг Нарвской православной гуманитарной школы, не пришли представители церкви, управляющие являющимся ”держателем школы” некоммерческим объединением, посчитав, что там им свою позицию донести до людей не удастся. Присутствовавшие родители учеников и педагоги расценили это как очередную попытку уйти от серьезного разговора и не раз по ходу встречи вспоминали об отсутствии священников.
Подробнее

Законопроект: пенсионную формулу решили изменить, теперь это 50/50 трудовой стаж и зарплата

03.12.2018
Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по социальным делам обсудила проект закона о внесении изменений в Закон о государственном пенсионном страховании и по предложению Министерства социальных дел решила изменить пенсионную формулу. Согласно первоначальному проекту, это изменение должно было вступить в силу в 2037 году, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Подробнее





-7% Meeste käekell Tommy Hilfiger TH1791494
169,- €
157,17 €
-7% Meeste käekell AEGAON Tabula Rasa
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Tommy Hilfiger TH1791491
179,- €
166,47 €
Meeste käekell Lorus RH977HX9
114,38 €
Meeste käekell Police GRID PL.14689JS/02
169,- €
Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €

ФОТО: В Ласнамяэ не имевший водительских прав алководитель врезался в стену дома, удирая от полиции

03.12.2018
В ходе ведения надзора за дорожным движением полицейские дали сигнал к остановке автомобилю Chrysler Voyager. Водитель проигнорировал распоряжение полицейских и продолжил движение, сообщил Delfi руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Юхан Евонен.
Подробнее


ФОТО и ВИДЕО: В районе Каларанна водопроводная авария. И это весьма своеобразное и причудливое зрелище

03.12.2018
В Таллинне в районе Каларанна произошла водопроводная авария, из-за которой, например, у дома по адресу Суур-Патарей, 9 поток воды льется прямо по лестнице.
Подробнее

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ| Подарите радость себе и своим детям!

03.12.2018
Декабрь традиционно считается месяцем чудес, поэтому Delfi, тоже по традиции, предлагает читателем внести свой вклад в то, чтобы сделать жизнь лучше. На этот раз просим у вас помощи в создании уникального для Эстонии Музея колясок, который принесет радость и море новых впечатлений как детям, так и взрослым!
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО С КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ: Ночью на дверях Таллиннской мэрии появились ругательства и знак анархии

03.12.2018
Сегодня ночью неизвестные разукрасили двери Таллиннской горуправы англоязычными ругательствами. Как оказалось, вандалы изрисовали и фасады домов в Старом городе, рисунки были и на витринах магазинов.
Подробнее

Новый дом Индрека Таранда: от Европарламента до идеального одиночества

03.12.2018
Евродепутат Индрек Таранд находится на работе в Европейском парламенте в Брюсселе последние месяцы и уже подготавливает почву для возвращения домой. В Эстонии, помимо земли, полученной в подарок от своего отца Андреса Таранда, политик приобрел еще чуть больше десятка гектаров, расположенных у самого моря. Строительство его дома находится в активной фазе, и осталось только придать последние штрихи новому жилью, передает журнал Kroonika.
Подробнее

Составлен рейтинг “лучших” и “худших” паспортов мира в 2018 году. На каком же месте эстонский паспорт?

03.12.2018
Паспорт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) признан самым сильным паспортом в мире по версии Passport Index. Подданные ОАЭ могут путешествовать без визы в 167 государств. По эстонскому паспорту можно беспрепятственно посетить 160 стран — Эстония заняла 8-е место в рейтинге.
Подробнее