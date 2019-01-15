15.01.2019, 10:15

Конфликт исчерпан? Директором Нарвской православной школы стала Татьяна Бабанская. Дети пока не уходят из школы

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Роман Викулов
Роман Викулов
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Конфликт исчерпан? Директором Нарвской православной школы стала Татьяна Бабанская. Дети пока не уходят из школы
Татьяна Бабанская и Виталий ГавриловFoto: Roman Vikulov, Delfi

В понедельник в Нарвской православной школе, в которой не утихает связанный со сменой руководства конфликт, прошло родительское собрание. На нем присутствующим сообщили, что новым руководителем частного учебного заведения с 22 января будет Татьяна Бабанская, пока являющаяся в Нарвском колледже Тартуского университета главным специалистом по организации учебной работы.

Предполагается, что Татьяна Бабанская не будет совмещать работу на двух местах и покинет колледж.

Решение о назначении Бабанской директором было принято держателем школы, некоммерческим объединением Общество православного образования ”Воскресение”, в правление которого входят давно проживающий в России протоиерей Александр Пидвысоцкий, служащий в Нарве протоиерей Виталий Гаврилов, и епископ Нарвской и Причудской епархии Лазарь (Александр Гуркин).

Как мы сообщали ранее, на фоне конфликта вокруг вопроса об управлении школой родители 32-х из 135 учеников Нарвской православной гуманитарной школы приняли решение перевести их в другие учебные заведения города. Тем не менее, пока все дети остаются в школе — родители заранее договорились принять окончательные решения после собрания.

На пресс-конференции, состоявшейся после родительского собрания, присутствовала избранная в совет школы в качестве представителя родителей Елена Плешкова, сообщившая журналистам, что пока родители не спешат забирать детей из школы.

”Прежде всего, мы заботимся об интересах наших детей, которые сильно переживают по поводу происходящего. Мы решили дать шанс школе”, — сказала Плешкова, уточнив, что надеются они на восстановление доверительных отношений внутри школы, а возвращения прежней администрации и назначения "своего" директора все-таки не требуют.

”Раньше мы ставили много требований, но во всех инстанциях слышали только один ответ — ”все понимаем, но ничего сделать не можем”. А мы много куда обращались, - сообщает Елена Плешкова. — Я — за своего ребенка, за всей детей в школе, и буду делать все, чтобы им было хорошо. Мне сейчас все равно — кто будет, что будет, главное — чтобы нашим детям было уютно”.

Елена Плешкова надеется, что Татьяна Бабанская поможет решить все проблемы и атмосфера в школе изменится

Татьяна Бабанская на пресс-конференции сообщила, что после того, как ее
представили родителям, те очень подробно и тщательно расспрашивали о том образовании и опыте, которые она имеет, о том, какие у нее взаимоотношения с церковью.

”Большую часть родителей, практически всех, мои ответы удовлетворили. Последними оставались два-три человека, и они уходили без негатива, сказали: ”Может, она и толковая и сделает что-то для школы”. Я дождалась пока не зададут вопросы все желающие, ни один не остался без ответа, — сказала Бабанская, проинформировав, что намерена встретиться индивидуально с родителями каждого ученика Нарвской православной гуманитарной школы . — Мне не нужно видеть картину в полном объеме, глубине. Нужно понять, чем именно недовольны конкретные родители, что они категорически не принимают. Страхи у людей разные. Кто-то боится, что его больного ребенка выгонят из школы, кто-то — того, что учитель математики поставит двойку ни за что”.


Исполняющая пока обязанности директора школы Надежда Черкашина, являющаяся также директором Языкового лицея, сказала на пресс-конференции, что у нее есть вопросы по поводу того порядка, которым подавались заявления родителями, желающими забрать детей из школы, а подавались они, по ее словам, в большой части, что называется, пачкой, без общения с каждым конкретным заявителем.

”По закону мы не можем давать ход таким заявлениям, не проверяя. И я, например, звонила одной родительнице, имя ребенка которой было на заявлении. И она сказала, что заявление, о котором она ничего знала, принес ее муж, а она редко с ним видится, и сама сама — за то, чтобы ребенок продолжал учиться в этой школе", - сказала Черкашина.


- По поводу педагогического состава. Сколько человек были уволены или ушли сами? Семь преподавателей (эту цифру называли родители в своем обращении к администрации, — прим. авт.), правильно?

ТОП

- Три человека из педагогического состава (в том числе Максим Иванен и Елена Петра, — прим. авт.). На их места сразу были взяты новые учителя. И тут с гордостью могу сказать, что старалась не просто не навредить, а отбирала очень хорошие кадры. Например, учительница химии, которая теперь здесь работает, единственный преподаватель этого предмета в Нарве со степенью PhD. Она из Языкового лицей и в православной школе преподает по совместительству, — рассказала Черкашина.

Надежда Черкашина считает, что мир в школе начинает восстанавливаться. "Но до полного восстановления еще довольно долго", - говорит покидающая школу временный руководитель.

Во многом ситуацию накалило то, что новая администрация школы, члены правления управляющим школой НКО игнорировали собрания учителей и родителей, на которых обсуждалась кризисная ситуация, в то же время запрещая проводить их в стенах учебного заведения.

Виталий Гаврилов не считает этот подход неправильным, полагая, что был смысл встречаться с людьми по классам, как советовало министерство образования.

”Мы с владыкой Лазарем совещались по этому поводу, и было принято решение не участвовать в тех мероприятиях, в которых не правду хотят узнать, а хотят высказать позиции, которые не имеют никакого отношения к делу. Мы никак не можем убедить людей, что это школа частная, что у этой школы есть учредитель, нравится это кому-то или не нравится. Любой учредитель защищает свое дело и никогда не будет предпринимать никаких действий, которые нанесут ущерб этому делу”, — заверил Гаврилов.

Он заявляет, что о закрытии школы не было, нет и не может быть речи. Напомним, что уже давно ходят устойчивые слухи, что в здании Нарвской православной гуманитарной школы хотят открыть богадельню, а школу уничтожают намеренно.

”Я со всей ответственностью могу сказать, что в правлении НКО никогда не было и не будет желания думать о том, как закрыть эту школу и использовать помещения для каких-то иных нужд. Со всей ответственностью хочу сказать, что в планах Нарвской и Причудской епархии, на канонической территории которой находится эта школа, развивать ее и дальше, и у школы большие перспективы”, — сказал Виталий Гаврилов.

Виталий Гаврилов и Надежда Черкашина сообщают, что действия новой администрации и правления НКО были сочтены министерством образования законными.

Запланирована встреча нового руководства школы, педагогов и родителей с чиновниками министерства, на которой последние обещают ответить на все вопросы.

Напомним, что конфликт вокруг частной школы, программа и устав которой зарегистрированы в Министерстве образования и науки, разгорелся после смерти ее директора, Андрея Иванена, в сентябре минувшего года. Несогласные с решениями нового руководства школы говорили ранее о сыплющихся в адрес педагогов обвинениях в некомпетентности, об очернении действовавшей ранее администрации школы и ее работников.

Обвинения в публичных оскорблениях, извращении фактов, угрозах звучат и с другой стороны.

Отметим, что Православная гуманитарная школа дает образование только на русском языке на правах частного образовательного учреждения. Но зачастую родители выбирают ее не из за этого, не из желания дать детям православное воспитание, а потому, что школа небольшая, что очень удобно и для детей с ограниченными возможностями.

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