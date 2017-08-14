Конец саги: ида-вируское НКО по изготовлению игрушек лишили пособия на организацию практики

НКО ”Опорный центр социальной адаптации” существовал только за счет государственных пособий — по большей части за счет денег, выделяющихся на организацию практики, рассказывает Eesti Päevaleht.

После опубликованной в июне статьи Eesti Päevaleht на тему возможных нарушений в данном НКО, действующем в Ида-Вирумаа, Трудовой инспекцией была организована проверка, в ходе которой было установлено, что НКО действительно нарушает множество требований.

Работникам платили меньше, чем предусматривает требование о минимальной зарплате. Помещения, в которых люди с различными заболеваниями, ограниченными возможностями шлифовали наждачной бумагой деревянные детали, не оборудованы вытяжкой, то есть были заполнены древесной пылью. Рабочие помещения нуждаются в ремонте, там очень легко споткнуться и упасть.

У предприятия не был сделан анализ рисков, инструкции по безопасности содержали недочеты, а работники не проходили контроль здоровья. Рабочая нагрузка, начало и конец рабочего дня не были зафиксированы ни в трудовых договорах, ни в правилах внутреннего трудового распорядка, ни в графиках учета рабочего времени.

С НКО взыскали неустойку в объеме 2540 евро за нарушение условий договора о трудовой практике и предписали устранить все нарушения.

Руководитель ”Опорного центра социальной адаптации” Александр Сикут поблагодарил организаторов проверки и сказал, что ее результаты помогут улучшить их работу в дальнейшем.

”Мы объяснили, что работникам надо платить хотя бы по минимальной часовой ставке, — сказала заместитель директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу. — Если человек с ограниченными возможностями может работать только полдня, тогда нужно платить за отработанные часы по минимальной ставке, которая сейчас составляет 2,78 евро в час. Выходит, что действующее полтора года НКО, называющее себя ”социальным предприятием”, не было в курсе самых элементарных требований приема на работу”.

Касса по безработице приостановила выплату пособий на время разбирательства, а теперь приняла решение вообще прекратить выплаты за рабочую практику в данном НКО.

По словам представителя Кассы по безработице Юлле Отса, причина заключается в том, что содержание практики и ее результаты не соответствовали ожиданиям, и НКО долгое время нарушало требования, предъявляемые к безопасности труда.

Выплаты опорным лицам также приостановлены, так как в представленных НКО данных по ним имеются противоречия.

Трудовой инспекции понятно, что НКО существовало только за счет выплачиваемых государством пособий — по большей части денег, выделяемых на организацию рабочей практики. Из них платили зарплату и так называемым настоящим работникам (не практикантам).

Тем не менее, Касса по безработице продолжает выплачивать НКО пособие по зарплате — за 78 работников, продолжающих трудиться там, а также пособие на создание рабочих мест, учрежденное специально для работодателей Ида-Вирумаа министром здоровья и труда Евгением Осиновским.

Касса по безработице и Трудовая инспекция договорились на прошедшем в Министерстве социальных дел совещании в дальнейшем работать более совестно и изучать деятельность претендующих на них учреждений до выплаты пособий.

В июне, когда Eesti Päevaleht написал о сомнениях и подозрениях возникших по поводу данного НКО, Касса по безработице утверждала, что проблем не видит. Ее чиновники провели целых 14 проверок в созданных весной 2016 года мастерских, где люди с ограниченными возможностями шлифуют деревянные детали будущих игрушек.

Лишь после публичной критики со стороны Ида-Вирумааской палаты людей с ограниченными возможностями Трудовая инспекция и Департамент здоровья организовали надзор за деятельностью НКО.

По состоянию на начало этого лета Касса по безработице выплатила ”Опорному центру социальной адаптации” за привлечение 377 практикантов пособие в размере 232 775 евро, на 55 опорных лиц — 21 780 евро, пособие за создание рабочих мест составило 24 216 евро, а пособие по зарплате — 11 197 евро. Всего — почти 300 000 евро.