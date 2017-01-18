Сланцеперерабатывающий концерн Viru Keemia Grupp (VKG) в следующем месяце примет на работу 35 шахтеров, увеличив тем самым штат работников шахты "Оямаа", где сегодня трудятся примерно 500 человек.

Год назад из-за налоговой политики прежнего правительства Эстонии концерн VKG в условиях резкого падения цены на нефть и увеличения при этом налогов на охрану окружающей среды был вынужден законсервировать старую часть производства сланцевого масла — фабрики Kiviter.

Одновременно была снижена и нагрузка на шахту, принадлежащую концерну. В результате этого в прошлом году объем добычи составил 2,3 миллиона тонн товарного сланца. В нынешнем году объем добываемого сланца вырастет на 70 процентов и составит уже 3,9 миллиона тонн товарного сланца.

”Это будет рекордным для шахты "Оямаа" объемом. План по добыче на 2018 год составляет около 4,2 млн тонн сланца”, — сказала порталу Delfi специалист по коммуникациям концерна VKG Ирина Боенко. По ее словам, с сентября 2016 года, после запуска двух ранее законсервированных фабрик Kiviter, шахта "Оямаа" работает на полную мощность, снабжая сырьем три завода по производству сланцевого масла Petroter и две фабрики Kiviter.

Рост объема добычи сланца планируется произвести за счет недовыработанного объема полезного ископаемого, соответствующие ходатайства были уже представлены и согласованы с Министерством окружающей среды.

”В связи с запланированным увеличением объема добычи, сейчас на шахте ведется дополнительный набор работников и планируется переход на шестидневную рабочую неделю вместо нынешней пятидневки. В течение февраля мы хотим увеличить штат и принять 35 новых сотрудников. Увеличение штата запланировано и в будущем. Сейчас на шахте "Оямаа" работают более 500 человек”, — сказала Ирина Боенко.

Принадлежащая концерну VKG сланцевая шахта Ojamaa была запущена в 2010 году. При проектировании на 2009 год проектная модность шахты составляла 3 миллиона тонн товарного сланца в год. На шахте трудятся опытные специалисты, часть из которых имеет опыт работы на закрывшихся предприятиях горнодобывающих предприятиях Eesti Energia.