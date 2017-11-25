Комплекс нарвского колледжа Академии МВД не будет сильно контрастировать с окружающими хрущевками

Через неделю будет объявлен победитель конкурса проектов колледжа МВД в Нарве. 29 ноября в Нарвском колледже ТУ откроется выставка лучших проектов архитектурного конкурса на учебное здание Академии внутренних дел в Нарве, рассказывает "Виру Проспект".

Именно на этом мероприятии состоится церемония открытия конвертов и будет назван победитель конкурса.

Также специалисты отметят другие заслуживающие внимания проекты. Демонстрация проектов продлится в колледже три недели — до 17 декабря.

Говоря об особенностях проведенного конкурса (а его итоги были подведены 9-10 ноября, но пока не обнародованы), ректор Академии внутренней обороны Катри Райк отметила, что задачей конкурсантов было создание такого здания, которое не слишком контрастировало с 5-этажными ”хрущевскими” постройками послевоенного периода, которыми изобилует район улицы Пауля Кереса, где запланировано строительство.

К тому же опыт возведения Нарвского колледжа Тартуского университета, которое курировала та же Катри Райк, показал, что нарвитяне очень консервативны в плане восприятия всего ультрасовременного. Поэтому она, как заказчик здания, выбирая из присланных на конкурс эскизных проектов, попробовала взглянуть на будущее здание колледжа Академии МВД глазами нарвитян и надеется, что ожидаемый проект будет воспринят общественностью города лучше, чем это происходило в случае с колледжем ТУ.

Катри Райк отметила, что она готова участвовать в дискуссии, которая может последовать за презентацией проекта, и выслушать аргументы как сторонников проекта, которому предстоит реализоваться, так и его критиков.

От комлекса его заказчики ждут большой функциональности. В нем должно быть комфортно учиться, жить (как студентам, так и сотрудникам пограничной охраны и таможни) и тренироваться спортсменам. Что касается нарвитян, которым уже пообещали возможность посещения плавательного бассейна, где благодаря поддержке государства появятся 4 дополнительные дорожки, то госпожа Райк информирует население города о том, что для посещения бассейна брать с собой паспорт (все-таки колледж Академии внутренних дел — режимное учреждение) не потребуется.

Старое здание бывшего политехникума (впоследствии — Нарвской высшей школы и колледжа ТУ) будет снесено, а на его месте появится современная парковка.

Напомним, что международный архитектурный конкурс был объявлен Академией внутренних дел совместно с Союзом архитекторов Эстонии 14 августа 2017 года. К 3 ноября (дню завершения конкурса) было подано 14 работ. С 18 января 2018 г. поступившие на конкурс работы будут доступны для просмотра в музее архитектуры Эстонии (Таллинн).

От города Нарвы в жюри принял участие главный архитектор города Иван Сергеев.