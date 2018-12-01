”Коммерсантъ”: как 100 лет назад Эстония не стала советской

Таблички на стенах справа от входа сообщают, что это памятник истории и культуры, охраняемый государством, и что реконструкуция проходит при финансовом содействии Евросоюза. Это — будущее. А слева от входа — прошлое. Мраморная доска, сообщающая, что именно здесь находился штаб Эстонской трудовой коммуны. Памятную доску пересекает глубокая трещина — то ли время постаралось, то ли кто-то ударил кувалдой.

Во времена дворца пионеров на стене был памятник Эстляндской трудовой коммуне — воздетые к небу бетонные кулаки. Теперь в стене огромный проем, судьба памятника неизвестна.

Юбилеи Эстляндской трудовой коммуны даже в советское время не особо отмечали. На 40- и 50-летие публиковали статьи в журнале ”Коммунист Эстонии” и пропагандистские брошюры. В 1968 году Почта СССР выпустила юбилейную марку. Иногда именами деятелей коммуны называли улицы и корабли. В досоветское и послесоветское время жертв коммунаров вспоминали чаще, чем их самих.

28 ноября 1918 года в Эстонии считается первым днем освободительной войны. В тот день войска Рабоче-крестьянской красной армии и красные эстонские полки после ожесточенных кровопролитных боев с германскими и ”белыми” эстонскими войсками вошли в Нарву.

В 600 м от бывшей ратуши находится Темный сад. Он сейчас тоже закрыт на реконструкцию (тоже при финансовой поддержке ЕС). Рабочие, в частности, приводят в порядок памятный знак с надписью на русском и эстонском ”Здесь захоронен прах бойцов Вильяндиского коммунистического полка и воинов других частей Красной армии, павших в боях за освобождение города Нарвы в ноябре 1918 года”.

На следующий же день после взятия красными Нарвы в полдень в ратуше состоялось совместное заседание Временного революционного комитета Эстонии и ЦК эстонских секций РКП(б). На нем было принято историческое решение провозгласить Эстонию советской социалистической республикой, именуемой Эстляндской трудовой коммуной. Власть в новой республике была передана избранному Совету ЭТК под председательством Яна Анвельта. В руководство коммуны был избран глава компартии Эстонии Виктор Кингисепп, находившийся по другую сторону линии фронта, в Ревеле (Таллине), на нелегальном положении. По эту сторону фронта собственное телеграфное агентство коммунаров ЭсТА возглавила его жена Эльза Лелль-Кингисепп.

Избранный Совет коммуны немедленно провел первое заседание и принял манифест ”Всем трудящимся города и деревни”. Трудящимся города Нарва и ближайших деревень о создании коммуны было объявлено в тот же день на торжественном заседании в Александровской лютеранской церкви.

На следующий день после провозглашения республики Совет коммуны телеграммой сообщил о случившемся председателю Совнаркома РСФСР В. И. Ленину.

Уже через неделю после нарвские коммунары получили ответ из Кремля — подписанный Лениным 8 декабря 1918 года декрет СНК РСФСР о признании Российской СФСР независимости Эстонской Советской Республики. Кроме России ЭТК не признала ни одна страна мира. РСФСР предоставила коммуне заем в размере 10 млн руб. ”для государственного и народнохозяйственного строительства”. Позднее эта сумма была увеличена на 50 млн руб.

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