01.12.2018, 19:45

”Коммерсантъ”: как 100 лет назад Эстония не стала советской

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rus.delfi.ee
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Narva raekoda võib lisaks kolledžile tulevikus naabriks saada ka sisekaitseakadeemia.
Foto: Tanel Meos

Эстляндская трудовая коммуна (ЭТК) родилась 29 ноября 1918 года в Александровской лютеранской церкви города Нарвы и после умерла в младенчестве летом 1919 года в Старой Руссе. Денег Ленина и штыков Троцкого не хватило на то, чтобы сохранить жизнь этому младенцу, любимой игрушкой которого был террор. Сто лет спустя обозреватель “Ъ” Алексей Алексеев проехал по памятным местам Эстонии.

От моста с пограничным переходом, соединяющего российский Ивангород с эстонской Нарвой, до нарвской ратуши можно дойти за несколько минут. В советское время в здании бывшей ратуши размещался дворец пионеров. Сейчас в здании бывшего дворца пионеров не размещается ничего — реконструкция. В будущем году сюда, возможно, переедут городские власти.

Пока же ратуша безжизненна. Стрелки часов над входом навсегда застыли на трех часах тринадцати минутах. Закрыты на замок двери с красивыми коваными ручками. Наглухо заперты железные ставни на окнах первого этажа. Железные полосы с заклепками, дополнительно укрепляющие ставни, пересекают их так, что получается шестиконечная звезда — на радость любителям конспирологических теорий о том, кто делал большевистскую революцию. Правда, в списке главных коммунаров Эстляндии-Эстонии назло конспирологам нет не то что еврейских фамилий — даже русские встречаются редко.

Таблички на стенах справа от входа сообщают, что это памятник истории и культуры, охраняемый государством, и что реконструкуция проходит при финансовом содействии Евросоюза. Это — будущее. А слева от входа — прошлое. Мраморная доска, сообщающая, что именно здесь находился штаб Эстонской трудовой коммуны. Памятную доску пересекает глубокая трещина — то ли время постаралось, то ли кто-то ударил кувалдой.

Во времена дворца пионеров на стене был памятник Эстляндской трудовой коммуне — воздетые к небу бетонные кулаки. Теперь в стене огромный проем, судьба памятника неизвестна.
Юбилеи Эстляндской трудовой коммуны даже в советское время не особо отмечали. На 40- и 50-летие публиковали статьи в журнале ”Коммунист Эстонии” и пропагандистские брошюры. В 1968 году Почта СССР выпустила юбилейную марку. Иногда именами деятелей коммуны называли улицы и корабли. В досоветское и послесоветское время жертв коммунаров вспоминали чаще, чем их самих.

28 ноября 1918 года в Эстонии считается первым днем освободительной войны. В тот день войска Рабоче-крестьянской красной армии и красные эстонские полки после ожесточенных кровопролитных боев с германскими и ”белыми” эстонскими войсками вошли в Нарву.

В 600 м от бывшей ратуши находится Темный сад. Он сейчас тоже закрыт на реконструкцию (тоже при финансовой поддержке ЕС). Рабочие, в частности, приводят в порядок памятный знак с надписью на русском и эстонском ”Здесь захоронен прах бойцов Вильяндиского коммунистического полка и воинов других частей Красной армии, павших в боях за освобождение города Нарвы в ноябре 1918 года”.

На следующий же день после взятия красными Нарвы в полдень в ратуше состоялось совместное заседание Временного революционного комитета Эстонии и ЦК эстонских секций РКП(б). На нем было принято историческое решение провозгласить Эстонию советской социалистической республикой, именуемой Эстляндской трудовой коммуной. Власть в новой республике была передана избранному Совету ЭТК под председательством Яна Анвельта. В руководство коммуны был избран глава компартии Эстонии Виктор Кингисепп, находившийся по другую сторону линии фронта, в Ревеле (Таллине), на нелегальном положении. По эту сторону фронта собственное телеграфное агентство коммунаров ЭсТА возглавила его жена Эльза Лелль-Кингисепп.

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Избранный Совет коммуны немедленно провел первое заседание и принял манифест ”Всем трудящимся города и деревни”. Трудящимся города Нарва и ближайших деревень о создании коммуны было объявлено в тот же день на торжественном заседании в Александровской лютеранской церкви.

На следующий день после провозглашения республики Совет коммуны телеграммой сообщил о случившемся председателю Совнаркома РСФСР В. И. Ленину.

Уже через неделю после нарвские коммунары получили ответ из Кремля — подписанный Лениным 8 декабря 1918 года декрет СНК РСФСР о признании Российской СФСР независимости Эстонской Советской Республики. Кроме России ЭТК не признала ни одна страна мира. РСФСР предоставила коммуне заем в размере 10 млн руб. ”для государственного и народнохозяйственного строительства”. Позднее эта сумма была увеличена на 50 млн руб.

Продолжение читайте в "Коммерсанте".

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01.12.2018
Эстляндская трудовая коммуна (ЭТК) родилась 29 ноября 1918 года в Александровской лютеранской церкви города Нарвы и после умерла в младенчестве летом 1919 года в Старой Руссе. Денег Ленина и штыков Троцкого не хватило на то, чтобы сохранить жизнь этому младенцу, любимой игрушкой которого был террор. Сто лет спустя обозреватель “Ъ” Алексей Алексеев проехал по памятным местам Эстонии.
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