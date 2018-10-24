24.10.2018, 07:20

Комиссия обсудит обращение жителей Кохтла-Ярве о загрязнении воздуха в городе

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rus.delfi.ee
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VKG keskkonnapäev
фото иллюстративноеFoto: Picasa, Jevgeni Kapov

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по окружающей среде обсудит коллективное обращение жителей Кохтла-Ярве о загрязнении воздуха в городе. В обращении сказано, что загрязнение воздуха и неприятный запах в течение многих лет отравляют среду и вредят здоровью горожан.

По словам председателя комиссии Райнера Вакра, необходимо в скорейшем порядке принять эффективные меры для решения проблемы. ”Два года назад Инспекция по окружающей среде представила исследование качества атмосферного воздуха, неприятного запаха и количества загрязняющих веществ в регионе Кохтла-Ярве. В нем также были приведены факторы, являющиеся причиной проблемы. Тем не менее, их устранение или сокращение их воздействия затянулось”, — сказал Вакра. По его словам, комиссия по окружающей среде обсудит с причастными учреждениями и предприятиями меры по снижению уровня загрязнения воздуха.

По мнению комиссии, запланированные меры обязательны к применению для всех промышленных предприятий, подчеркнул Вакра. Четыре предприятия, связанные с загрязнением воздуха в городе, должны будут принять конкретные меры по мониторингу выделяющих запах веществ. Речь идет о компаниях VKG Oil AS, Järve Biopuhastus, Eastman Specialties OÜ и Novotrade Invest OÜ.

Согласно новым данным Департамента окружающей среды, после принятия мер в жилых районах уровень неприятного запаха в основном сократился до 11%. Это ниже максимального значения возмущения экологического фона, которое составляет 15%.

На обсуждение ”Дайте нам дышать! Обращение жителей Кохтла-Ярве к Рийгикогу” приглашены авторы обращения, представители городской управы Кохтла-Ярве, компаний OÜ Järve Biopuhastus, Viru Keemia Grupp, Novotrade Invest AS, Eastman Specialities OÜ, а также Департамента окружающей среды и Инспекции по окружающей среде.

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Комиссия обсудит обращение жителей Кохтла-Ярве о загрязнении воздуха в городе

24.10.2018
Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по окружающей среде обсудит коллективное обращение жителей Кохтла-Ярве о загрязнении воздуха в городе. В обращении сказано, что загрязнение воздуха и неприятный запах в течение многих лет отравляют среду и вредят здоровью горожан.
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