Комиссия обсудит обращение жителей Кохтла-Ярве о загрязнении воздуха в городе

По словам председателя комиссии Райнера Вакра, необходимо в скорейшем порядке принять эффективные меры для решения проблемы. ”Два года назад Инспекция по окружающей среде представила исследование качества атмосферного воздуха, неприятного запаха и количества загрязняющих веществ в регионе Кохтла-Ярве. В нем также были приведены факторы, являющиеся причиной проблемы. Тем не менее, их устранение или сокращение их воздействия затянулось”, — сказал Вакра. По его словам, комиссия по окружающей среде обсудит с причастными учреждениями и предприятиями меры по снижению уровня загрязнения воздуха.

По мнению комиссии, запланированные меры обязательны к применению для всех промышленных предприятий, подчеркнул Вакра. Четыре предприятия, связанные с загрязнением воздуха в городе, должны будут принять конкретные меры по мониторингу выделяющих запах веществ. Речь идет о компаниях VKG Oil AS, OÜ Järve Biopuhastus, Eastman Specialties OÜ и Novotrade Invest OÜ.

Согласно новым данным Департамента окружающей среды, после принятия мер в жилых районах уровень неприятного запаха в основном сократился до 11%. Это ниже максимального значения возмущения экологического фона, которое составляет 15%.