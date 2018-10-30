Командующий Силами обороны Эстонии считает, что нарвитяне должны привыкать к людям в военной форме

Приятно было убедиться, что в отличии от подавляющего большинства частных компаний, ориентирующихся исключительно на молодых, в Кайтселийте принцип ”эйджеизма”, то есть дискриминации по возрасту, начисто исключен.

”Они сейчас взяли одного человека, которому 66 лет. Так что это открыто для всех”, — резюмировал генерал Террас и обратил также внимание на то, что так называемыми ”поддерживающими лицами” могут стать люди с любым гражданством.

Вопрос о Кайтселийте обсуждался с мэром города Тармо Таммисте, рассказал командующий: решили, что целесообразно составить на следующий год план совместной работы с городской властью, чтобы этот добровольческий союз сделался абсолютно понятным и прозрачным для горожан и чтобы последние отчетливо представляли себе его деятельность в мирное время.

Почему случилась трагедия?

Чудовищное происшествие с нарвским пенсионером Иваном Тогидным, который заблудился в лесу и тело которого только через две с лишним недели обнаружили добровольцы, а вовсе не полиция, не военные и не профессиональные спасатели, потрясло всех неравнодушных людей. Как такое могло произойти, и почему не вмешался Кайтселийт, члены которого имеют опыт действий в экстремальных ситуациях?

”Их никто не призвал”, — был ответ генерала Терраса.

Действительно, по словам сына погибшего, в первые дни полиция не допускала к поискам ни родных, ни местных жителей: согласимся, довольно странное решение. Да, команды не было, подтвердил Александр Лупанов. Но члены Кайтселийта все же в поисках участвовали, хоть и без приказа, на добровольных началах.

Что требуется сделать?

Наверно, не ошибемся, если выдвинем предположение, что именно этот случай побудил командующего ускорить свой приезд в Нарву и серьезно поговорить с мэром о Кайтселийте и его возможностях, а также о возможностях регулярных частей. Так, на 28 ноября запланирован визит 1-й пехотной бригады, исторически тесно связанной с Нарвой и являющейся старейшим воинским подразделением Эстонии — ”старше, чем сама республика”.

Если коротко изложить идею генерала Терраса, то она сводится к тому, чтобы люди в военной форме стали вполне привычными для нарвитян. Заметим: кое-что в этом направлении уже сделано. В апреле отметили День ветеранов, когда перед торговым центром ”Фама” все желающие смогли отведать армейский обед, посидеть в боевых машинах и вдоволь пообщаться с военнослужащими.

Совсем недавно, чуть больше месяца назад, при деятельном участии военных прошел ”Забег героев”, точнее, гимназистов — практически марш- бросок. Не говоря о том, что члены Кайтселийта участвовали едва ли не во всех общественных мероприятиях в Нарве, в особенности летом. В общем, по мнению командующего, ”Кайтселийт должен стать частью плана на случай кризиса”, члены его отделения ”такие же нарвские люди”, и этот факт необходимо четко осознать всем, особенно властям.

Сколько стоит оборона?

Разумеется, мы не могли не спросить о бюджете. Вопрос не праздный: как сообщил порталу Delfi член социал-демократической партии, экс-депутат парламента и бывший министр культуры Яак Аллик, только 18 процентов эстоноземельцев поддерживают увеличение военных расходов (из них 25 процентов эстонцев и 2 русских).

В нынешнем году, сказал командующий, бюджет составил 542 миллиона евро. На семинаре по безопасности, состоявшемся в апреле, правда, была озвучена иная цифра — 520 миллионов. Но, во-первых, прошло некоторое время, а во-вторых, так или иначе, на оборону расходуется 2,17 процента от внутреннего валового продукта. На следующий год планируется около 585 миллионов в связи с предполагаемым ростом ВВП.

Для сравнения командующий отметил, что в США эстонский годовой бюджет расходуется за… пять часов! При том, что закупка вооружения обходится Эстонии дороже: те ведь приобретают оптом, в огромном количестве.

”Там, где у них 500 единиц, у нас только 5”, и цена за одну, понятное дело, выше. Если же посмотреть бюджеты стран НАТО, то Эстония здесь на 5-м месте снизу из 29 стран-участниц — не в процентном отношении, а в реальных суммах.