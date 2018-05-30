30.05.2018, 09:30

Коллапс приближается: введение бесплатного проезда на уездных автобусных линиях обещает массу серьезнейших проблем в нарвском регионе

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Роман Викулов
Роман Викулов
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Коллапс приближается: введение бесплатного проезда на уездных автобусных линиях обещает массу серьезнейших проблем в нарвском регионе
Foto: Roman Vikulov, Delfi

Введение с 1 июля бесплатного проезда на уездных линиях Ида-Вирумаа может обернуться коллапсом, по меньшей мере, на некоторых направлениях. Например, с учетом того, что в летний период найти свободное, даже стоячее, место в автобусе, идущем из Нарвы в приморский Нарва-Йыэсуу, уже давно не тривиальная задача, то ее решение с 1 июля усложнится многократно, когда в автобус можно будет попасть бесплатно.

Нарва не участвовала в принятии решения о введении бесплатного проезда на уездных автобусных линиях с 1 июля, и до того, как оно было принято, городские власти сомневались, что это произойдет — большинство представителей муниципалитетов уезда было настроено скептически и видело больше минусов в затее, чем плюсов. Сейчас у руководства Нарвы больше вопросов, чем ответов по поводу того, к чему приведет установление бесплатного проезда, но ничего хорошего руководители не ждут, так как до конца года расписание останется прежним, а пассажиропоток точно вырастет.

Вице-мэр Нарвы по вопросам городского хозяйства предвидит множество проблем в связи с введением бесплатного проезда на уездных линиях. Например, то, что бесплатными автобусами, курсирующими мжду муниципалитетами Ида-Вирумаа, будут активнее пользоваться нарвские дачники, и дело даже не в том, что это наверняка обернется тем, что люди будут ездить как селедки в бочке, а многим просто не хватит места.

Важным моментом является то, что принадлежащие нарвитянам дачи за редчайшими исключениями административно являются именно нарвскими территориями, даже будучи своеобразными островами, окруженными землей Нарва-Йыэсуу, прошлой осенью объединившегося с волостью Вайвара. То есть ходящие именно в эти садовые товарищества автобусы — это внутренние нарвские рейсы, которые останутся платными.

”Многие будут выбирать бесплатный транспорт, но, чтобы добраться до своего участка от трассы Нарва — Нарва-Йыэсуу, им придется идти по дорогам, по которым активно движется транспорт. Поток пешеходах на этих дорогах вырастет, а вопрос безопасности людей станет очень острым. Этой проблемой нужно будет обязательно заниматься”, — говорит Евграфов.

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Переполненность автобусов на той же линии Нарва — Нарва-Йыэсуу, по мнению вице-мэра, сама по себе будет вызывать много негативных эмоций, но для некоторых группа населения это будет просто сокрушительным ударом. Прежде всего, для тех, кто привык ездить из одного муниципалитета в другой на учебу, или на работу, а таких людей немало.

”Если им не будет хватать места в автобусах, то это будет чрезвычайно серьезной проблемой”, — отмечает Алексей Евграфов.

На вопрос, почему Нарва не Центр общественного транспорта, который начал работу с начала этого года, что позволило бы городу влиять на принятие важных решений, вице-мэр отвечает, что в целом деятельность центра и его задачи непонятны нарвским властям.

”Решение о вступлении в эту организацию может принять только горсобрание, но я не представляю, как можно обосновать необходимость в ней находиться, платя при этом солидные взносы, — говорит Евграфов. — У центра даже нет своей страницы в интернете, то есть почти нет никакой информации о том, чем он занимается”.

У таксистов по поводу бесплатных автобусов разные мнения

Некоторые нарвские таксисты считают, что бесплатные автобусы на уездных линиях будут отбирать у них клиентов, но эти опасения, возможно, преждевременны, как раз потому, что переполненность автобусов на некоторых уездных линиях будет заставлять людей прибегать к помощи других видов общественного транспорта.

По словам собственника одной из крупнейших нарвских таксофирм Seti Takso Валерия Федюшина, поездки в пригород Нарвы, а также в Нарва-Йыэсуу — составляют заметную часть в общем объеме работы таксистов. Он предполагает, что введение бесплатного автобусного сообщения незаметным для таксобизнеса не будет.

”Меня удивляет другое — если у государства есть деньги на бесплатные автобусы, то почему бы не потратить их на решение более актуальных задач. Нарвские дороги, мягко говоря, оставляют желать лучшего, единственный стадион в городе — ”Кренгольм” — находится просто в ужасном состоянии, до сих пор не построили легкоатлетический манеж. Почему бы начать с этого?”, — недоумевает Валерий.

В то же время таксист Александр, работающий в фирме Ton Märts Takso, не видит большой проблемы в введении бесплатного проезда на автобусах по уезду.

”Не так часто я выезжаю за пределы Нарвы. Может быть, число таких заказов даже вырастет, кто его знает”, — сказал Александр.

Таксист Сергей из Ida Takso также допускает благоприятное для таксофирм развитие ситуации. ”Вы посмотрите, сколько сейчас народу набивается в автобусы до Нарва-Йыэсуу. Многие уже сегодня выбирают гораздо более комфортную поездку к морю на такси, заказывая машину втроем-вчетвером. Мне кажется, когда автобусы будут бесплатными и желающих попасть туда будет еще больше, у таксистов клиентов только прибавится”, — рассуждает Сергей.

Между тем, председатель Нарвского городского собрания Александр Ефимов считает, что у автобусов и такси в принципе разная целевая аудитория, и те, кто ездил на такси от этой возможности не откажется, а те, кто может позволить себе только автобус, на такси не пересядут.

По его словам, в тот период, когда тема введения бесплатного проезда на уездных линиях только обсуждалась, таксисты не требовали защитить их интересы.

”Никаких обращений по этому поводу в городскую управу или горсобрание не поступало”, — заверяет Ефимов.

Нет и полной ясности в том, как будет организована работа после 1 июля и у самих перевозчиков. Сегодня в Рийгикогу при участии всех заинтересованных лиц, представителей самоуправлений, обсуждается вопрос, как будет реализовываться введение бесплатного проезда на практике. В обсуждении участвуют и представители ида-вирумааского центра общественного транспорта.

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