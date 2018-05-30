Коллапс приближается: введение бесплатного проезда на уездных автобусных линиях обещает массу серьезнейших проблем в нарвском регионе

Важным моментом является то, что принадлежащие нарвитянам дачи за редчайшими исключениями административно являются именно нарвскими территориями, даже будучи своеобразными островами, окруженными землей Нарва-Йыэсуу, прошлой осенью объединившегося с волостью Вайвара. То есть ходящие именно в эти садовые товарищества автобусы — это внутренние нарвские рейсы, которые останутся платными.

”Многие будут выбирать бесплатный транспорт, но, чтобы добраться до своего участка от трассы Нарва — Нарва-Йыэсуу, им придется идти по дорогам, по которым активно движется транспорт. Поток пешеходах на этих дорогах вырастет, а вопрос безопасности людей станет очень острым. Этой проблемой нужно будет обязательно заниматься”, — говорит Евграфов.

Переполненность автобусов на той же линии Нарва — Нарва-Йыэсуу, по мнению вице-мэра, сама по себе будет вызывать много негативных эмоций, но для некоторых группа населения это будет просто сокрушительным ударом. Прежде всего, для тех, кто привык ездить из одного муниципалитета в другой на учебу, или на работу, а таких людей немало.

”Если им не будет хватать места в автобусах, то это будет чрезвычайно серьезной проблемой”, — отмечает Алексей Евграфов.

На вопрос, почему Нарва не Центр общественного транспорта, который начал работу с начала этого года, что позволило бы городу влиять на принятие важных решений, вице-мэр отвечает, что в целом деятельность центра и его задачи непонятны нарвским властям.

”Решение о вступлении в эту организацию может принять только горсобрание, но я не представляю, как можно обосновать необходимость в ней находиться, платя при этом солидные взносы, — говорит Евграфов. — У центра даже нет своей страницы в интернете, то есть почти нет никакой информации о том, чем он занимается”.

У таксистов по поводу бесплатных автобусов разные мнения

Некоторые нарвские таксисты считают, что бесплатные автобусы на уездных линиях будут отбирать у них клиентов, но эти опасения, возможно, преждевременны, как раз потому, что переполненность автобусов на некоторых уездных линиях будет заставлять людей прибегать к помощи других видов общественного транспорта.

По словам собственника одной из крупнейших нарвских таксофирм Seti Takso Валерия Федюшина, поездки в пригород Нарвы, а также в Нарва-Йыэсуу — составляют заметную часть в общем объеме работы таксистов. Он предполагает, что введение бесплатного автобусного сообщения незаметным для таксобизнеса не будет.

”Меня удивляет другое — если у государства есть деньги на бесплатные автобусы, то почему бы не потратить их на решение более актуальных задач. Нарвские дороги, мягко говоря, оставляют желать лучшего, единственный стадион в городе — ”Кренгольм” — находится просто в ужасном состоянии, до сих пор не построили легкоатлетический манеж. Почему бы начать с этого?”, — недоумевает Валерий.

В то же время таксист Александр, работающий в фирме Ton Märts Takso, не видит большой проблемы в введении бесплатного проезда на автобусах по уезду.

”Не так часто я выезжаю за пределы Нарвы. Может быть, число таких заказов даже вырастет, кто его знает”, — сказал Александр.