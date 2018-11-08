Коллапс на автобусной линии Нарва–Нарва-Йыэсуу заставляет местные власти задуматься о возможностях отказа от бесплатного транспорта

”Автобус №31 ходит переполненный, проезжает мимо остановок, иногда вовсе не приходит, водители на взводе и хамят пассажирам, дети не могут нормально добраться из школы домой”, — написала Delfi читательница.

Дети из Нарва-Йыэсуу зачастую учатся в нарвских школах и гимназиях (хотя бывает и наоборот), добираясь в соседний муниципалитет и обратно на автобусе. Например, это некоторые ученики Нарвской эстонской гимназии и государственной Ваналиннаской гимназии (ближайшая к ним остановка 31-го — одна из последних в черте города). Нередко это совсем маленькие дети.

Не попав в автобус, им приходится ждать следующего полтора часа, что пугает родителей не только тем, что дети в это время могут попасть в какую-то нехорошую историю, но и тем, что они могут банально заболеть, а морозы приближаются и ситуация становится более опасной.

”Автобусы ходят редко. Вечером, возвращаясь из Нарвы, не всегда можно в них попасть, а когда едет утром, то приходится ехать стоя, в давке. Детям это особенно тяжело — портфели весят немало”, — рассказала жительница Нарва-Йыэсуу Светлана, которая работает в Нарве и ежедневно провожает дочь в одну из нарвских школ. ”Дочка, третьеклассница, днем едет домой одна, и пару раз автобус проезжал мимо. Темнеет сейчас рано, и я каждый день переживаю, что там с ребенком”.