08.11.2018, 09:45

Коллапс на автобусной линии Нарва–Нарва-Йыэсуу заставляет местные власти задуматься о возможностях отказа от бесплатного транспорта

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
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Коллапс на автобусной линии Нарва–Нарва-Йыэсуу заставляет местные власти задуматься о возможностях отказа от бесплатного транспорта
Foto: Roman Vikulov, Delfi

Если в летние месяцы переполненность ставших бесплатными автобусов на линии Нарва-Нарва-Йыэсуу создавала неудобства для взрослых людей, которым не всегда удавалось добраться вовремя на работу, то осенью ситуация стала более пугающей. В автобусы не всегда могут попасть школьники, зачастую совсем маленькие, и родителей это выводит из себя.

”Автобус №31 ходит переполненный, проезжает мимо остановок, иногда вовсе не приходит, водители на взводе и хамят пассажирам, дети не могут нормально добраться из школы домой”, — написала Delfi читательница.

Дети из Нарва-Йыэсуу зачастую учатся в нарвских школах и гимназиях (хотя бывает и наоборот), добираясь в соседний муниципалитет и обратно на автобусе. Например, это некоторые ученики Нарвской эстонской гимназии и государственной Ваналиннаской гимназии (ближайшая к ним остановка 31-го — одна из последних в черте города). Нередко это совсем маленькие дети.

Не попав в автобус, им приходится ждать следующего полтора часа, что пугает родителей не только тем, что дети в это время могут попасть в какую-то нехорошую историю, но и тем, что они могут банально заболеть, а морозы приближаются и ситуация становится более опасной.

”Автобусы ходят редко. Вечером, возвращаясь из Нарвы, не всегда можно в них попасть, а когда едет утром, то приходится ехать стоя, в давке. Детям это особенно тяжело — портфели весят немало”, — рассказала жительница Нарва-Йыэсуу Светлана, которая работает в Нарве и ежедневно провожает дочь в одну из нарвских школ. ”Дочка, третьеклассница, днем едет домой одна, и пару раз автобус проезжал мимо. Темнеет сейчас рано, и я каждый день переживаю, что там с ребенком”.

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин сказал Delfi, что власти муниципалитета считают проблему чрезвычайно острой и уже неоднократно просили ответственных лиц ее решить, в числе прочего обращались в Департамент шоссейных дорог.

По его словам, сложную ситуацию, с которой не силах самостоятельно справиться уездный Центр общественного транспорта, запрограммировало то, что конкурс на организацию автобусного сообщения между Нарвой и Нарва-Йыэсуу проводился до того, как уездный транспорт стал в Эстонии бесплатным, то есть до того, как пассажиропоток на уездных линиях вырос чрезвычайно.

”Новый конкурс будет только в 2020 году, а по условиям предыдущего оператор, автобусная фирма Sebe должна обеспечить работу на линии определенного количества автобусов и повысить их их число, добавив рейсы в расписание, сложно”, — говорит Ильин. Он отмечает, что власти Нарва-Йыэсуу будут на этой неделе ходатайствовать о том, чтобы оператор рассмотрел возможность использовать более вместительные автобусы, ”гармошки”, на линии, но что из этого выйдет, неизвестно.

Мэр Нарва-Йыэсуу допускает, что проблема заставит местные власти поставить вопрос о возвращении платных автобусов на линию Нарва-Нарва-Йыэсуу, если других вариантов не будет.

”Будем просить государство так или иначе проявить гибкость в нашем случае, учесть особенности ситуации”, — говорит Ильин, ссылаясь на то, что жители Нарва-Йыэсуу очень недовольны создавшимся положением.

”Во вторник у нас была встреча с жителями города, и тема общественного транспорта была на ней была главной — большинство высказывалось именно по этому поводу”, — сообщает Ильин.

По его словам, если лучших вариантов не будет, то, возможно, напряженную ситуацию удастся отчасти разрядить благодаря школьному автобусу, ездящему в Синимяэ, который будет доезжать и до Нарвы.

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