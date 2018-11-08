Коллапс на автобусной линии Нарва–Нарва-Йыэсуу заставляет местные власти задуматься о возможностях отказа от бесплатного транспорта

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин сказал Delfi, что власти муниципалитета считают проблему чрезвычайно острой и уже неоднократно просили ответственных лиц ее решить, в числе прочего обращались в Департамент шоссейных дорог.
По его словам, сложную ситуацию, с которой не силах самостоятельно справиться уездный Центр общественного транспорта, запрограммировало то, что конкурс на организацию автобусного сообщения между Нарвой и Нарва-Йыэсуу проводился до того, как уездный транспорт стал в Эстонии бесплатным, то есть до того, как пассажиропоток на уездных линиях вырос чрезвычайно.
”Новый конкурс будет только в 2020 году, а по условиям предыдущего оператор, автобусная фирма Sebe должна обеспечить работу на линии определенного количества автобусов и повысить их их число, добавив рейсы в расписание, сложно”, — говорит Ильин. Он отмечает, что власти Нарва-Йыэсуу будут на этой неделе ходатайствовать о том, чтобы оператор рассмотрел возможность использовать более вместительные автобусы, ”гармошки”, на линии, но что из этого выйдет, неизвестно.
Мэр Нарва-Йыэсуу допускает, что проблема заставит местные власти поставить вопрос о возвращении платных автобусов на линию Нарва-Нарва-Йыэсуу, если других вариантов не будет.
”Будем просить государство так или иначе проявить гибкость в нашем случае, учесть особенности ситуации”, — говорит Ильин, ссылаясь на то, что жители Нарва-Йыэсуу очень недовольны создавшимся положением.
”Во вторник у нас была встреча с жителями города, и тема общественного транспорта была на ней была главной — большинство высказывалось именно по этому поводу”, — сообщает Ильин.
По его словам, если лучших вариантов не будет, то, возможно, напряженную ситуацию удастся отчасти разрядить благодаря школьному автобусу, ездящему в Синимяэ, который будет доезжать и до Нарвы.