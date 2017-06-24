Кохтла-Ярве предлагает государству забрать еще 21 муниципальную квартиру

Еженедельник ”Инфопресс” сообщает, что горсобрание Кохтла-Ярве решило передать государству еще 21 непригодную для жилья и не имеющую щансов быть проданной муниципальную квартиру.

"Дело в том, что по закону о наследовании вся квартирная недвижимость, которая остается от горожан, зарегистрированных на территории города и не имеющих наследников, без нашего согласия переходит в собственность города. Как правило, бесхозными остаются те квартиры, которые требуют серьезного ремонта и от которых отказываются наследники, — комментирует председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Рийна Иванова — При этом есть и другой закон, который позволяет городу эти квартиры передавать государству. Чем мы в данный момент и занимаемся, потому что за счет новых наследных дел в городе все больше появляется непригодной для жилья недвижимости”.

В списке, который город представит государству в этот раз, есть квартиры, принадлежащие городу. Провести какую-либо сделку с таким жильем практически невозможно, поэтому, пока закон позволяет, эти квартиры необходимо передавать государству, полагает председатель горсобрания.

В нынешний список попала 21 муниципальная квартира. Расположены они как в городских частях — Ярвеской, Оруской и Сомпаской, так и в соседних городах Кивиыли и Пюсси. К настоящему времени город уже передал в собственность государства 31 квартиру.