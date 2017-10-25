Кохтла-Ярве полностью готов к зиме — во всех домах включено отопление

Во всех жилых домах Кохтла-Ярве включено отопление. Об этом порталу Delfi сообщила в среду мэр города Людмила Янченко.

"Уже в начале нынешнего отопительного сезона все жилые дома в Кохтла-Ярве подключены к отоплению. В той или иной степени сложности с подключением к системе отопления в городе возникают каждый год. Вызваны они не техническими причинами, а долгами, оставшимися с предыдущего сезона", - отметила Янченко.

"В этом году к началу сезона подключение к теплу было под вопросом у четырех домов – двух в Ярвеской и двух в Ахтмеской части города. В конце концов проблемы удалось уладить. Правда, еще не везде долги полностью погашены, но были составлены графики выплат, и тепло подключено", - сказала градоначальник, отметив при этом конструктивное отношение к проблем погашения долгов со стороны поставщика тепла – предприятия Viru Keemia Grupp.