Киоски на нарвском рынке ”Энергия” сносят

Принудительный снос киосков на рынке ”Энергия”, не имеющих разрешения на использование, начат. Городские власти выделили 5 000 евро из городского бюджета на снос семи киосков, расположенных на городской территории. Остальные, находящиеся на земельной собственности фирмы Alvel Ventures, должен убрать владелец территории, пишет "Нарвская газета".

Согласно распоряжению горуправы, снос семи строений, не имеющих разрешение на эксплуатацию, начинается с 1 августа. Работы по ликвидации проводятся силами муниципальной фирмы Narva Jäätmekäitluskes-kus. Вице-мэр по вопросам городского хозяйства Алексей Евграфов подчеркивает, что город не борется с рынком (как это представляют некоторые комментаторы), а приводит в порядок территорию.

Алексей Евграфов: — Разрешения на эксплуатацию нет ни у одного из киосков, соответственно, все они подлежат сносу.

Фирма Alvel Ventures, ранее заявлявшая, что ряд киосков принадлежит ей, обязана будет убрать те, которые расположены на её территории. Если фирма-собственник не ликвидирует ларьки самостоятельно, то город сделает это за свой счет и выставит потом владельцу фирмы требование о возмещении расходов. Насколько я знаю, собственник потихоньку начал процесс сноса незаконных строений. Действительно, первые два киоска снесли уже на прошлой неделе.