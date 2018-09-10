Кинетическую скульптуру "Василек" от Ида-Вирумааского центра профобразования откроют и в Йыхви

Фигуры и оформление кинетических скульптур разработал преподаватель центра по специальности ”слесарь” Андрей Матвеенков, а в изготовлении принимали участие ученики разных специальностей Ида-Вирумааского центра профессионального образования. Скульптура отображает символы Эстонии: в центре находится большой цветок василька, вокруг которого от дуновения ветра вращаются ласточки, отображены также камни и эстонские орнаменты.

В июне этого года кинетические скульптуры были открыты в Нарве и Силламяэ, местные жители приходят, чтобы сфотографироваться на их фоне, посмотреть на вращающихся на ветру ласточек.

14 сентября в 13:00 будет представлена кинетическая скульптура от Ида-Вирумааского центра профессионального образования и в Йыхви около торгового центра ”Централ”. Добро пожаловать на церемонию открытия!

Скульптура официально зарегистрирована на сайте кампании и является основным подарком профцентра на 100-летие Эстонской Республики.