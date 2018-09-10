10.09.2018, 10:25

Кинетическую скульптуру "Василек" от Ида-Вирумааского центра профобразования откроют и в Йыхви


rus.delfi.ee
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Кинетическую скульптуру "Василек" от Ида-Вирумааского центра профобразования откроют и в Йыхви
Pressifoto

К столетию Эстонии Ида-Вирумааский центр профессионального образования изготовил оригинальный подарок для трёх городов, где ведётся учебная деятельность — кинетическую скульптуру с символами Эстонской Республики, говорится в пресс-релизе.

Фигуры и оформление кинетических скульптур разработал преподаватель центра по специальности ”слесарь” Андрей Матвеенков, а в изготовлении принимали участие ученики разных специальностей Ида-Вирумааского центра профессионального образования. Скульптура отображает символы Эстонии: в центре находится большой цветок василька, вокруг которого от дуновения ветра вращаются ласточки, отображены также камни и эстонские орнаменты.

В июне этого года кинетические скульптуры были открыты в Нарве и Силламяэ, местные жители приходят, чтобы сфотографироваться на их фоне, посмотреть на вращающихся на ветру ласточек.

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14 сентября в 13:00 будет представлена кинетическая скульптура от Ида-Вирумааского центра профессионального образования и в Йыхви около торгового центра ”Централ”. Добро пожаловать на церемонию открытия!

Скульптура официально зарегистрирована на сайте кампании и является основным подарком профцентра на 100-летие Эстонской Республики.

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