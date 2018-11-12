Керсти Кальюлайд всю эту неделю будет работать в Ида-Вирумаа



В канцелярии президента отметили, что в понедельник, 12 ноября, Кальюлайд посетит расположение саперной группы Восточной Эстонии и осмотрит Вирускую тюрьму, а также примет участие в праздничном приеме по случаю столетия Польской республики — в этом году День независимости Польши отмечается и в Нарве, передает rus.err.ee.

Во второй половине недели президент ознакомится с работой Ида-Вируской центральной больницы, посетит одного из крупнейших в Эстонии производителей кухонной мебели и встретится с руководством города Кохтла-Ярве.

Помимо этого у главы государства запланированы в Ида-Вирумаа и другие встречи.