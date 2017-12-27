Керсти Кальюлайд обещает осенью на месяц переехать в Нарву

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пообещала на месяц переехать работать в Нарву вместе с президентской канцелярией после окончания строительства театрального комплекса Vaba Lava, открытие которого запланировано на 17 ноября 2018 года, пишет rus.err.ee.

Об этом Кальюлайд сказала в новогоднем интервью телеканалу ETV+, которое выйдет в эфир 30 декабря в 20:10.

"Кстати, я пообещала на месяц переехать в Нарву со всей своей канцелярией, когда (фонд) Vaba Lava закончит строительство своего здания, чтобы показать, что эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву", — сказала президент.

Кальюлайд добавила, что с Нарвой ее связывают многие позитивные воспоминания.

"Я очень люблю Нарву. Отец моего единокровного брата (старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда — прим. ред.) вырос в Нарве, и у меня не было более интересных экскурсий по (какому-либо) городу, чем вместе с ним по Нарве", — сказала она.