11.09.2018, 19:20

Керсти Кальюлайд — нарвитянам: предлагайте, чем я могу вам помочь?

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интервью президента ЭР нарвскому изданию "Виру Проспект"
rus.delfi.ee
EST
President Kaljulaid Narvas
President Kaljulaid NarvasFoto: Jaanus Lensment

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вместе с сотрудниками канцелярии работала в Нарве с 28 августа по 6 сентября. Подводя итог продолжительному визиту, президент дала интервью нарвскому изданию ”Виру Проспект”, напомнив, что приедет еще на пару недель в ноябре и предложив нарвитянам обращаться к ней с конкретными идеями и предложениями.

- Госпожа президент, в первый день своего визита во время брифинга для журналистов вы упомянули, что как-то целую неделю работали в Тарту, но газеты об этом особо не писали. Ваш же приезд в Нарву на 10 рабочих дней вызвал настоящий ажиотаж в СМИ. Как вы думаете, почему?

- Это был и мой вопрос журналистам: почему? В моем графике были рабочие недели в Отепя, в Тарту, но они не вызвали особого интереса у СМИ… Этот визит в Нарву — далеко не первый, я регулярно посещаю ваш город в ходе поездок по регионам Эстонии, бывала и в окрестных городах, например, знакомилась с Силламяэ. У меня нет верного ответа на этот вопрос.

- Может быть, Нарва — это какой-то особенный город Эстонии?

- Думаю, что Нарва — абсолютно обычный эстонский город. Если люди почему-то считают иначе, то, мне кажется, дело в стереотипе 30-летней давности. Могу представить, что у многих жителей Нарвы в то время возникали вопросы: мои родственники, друзья и знакомые остались по другую сторону границы, что будет со мной? Но сейчас в Нарве проживают точно такие же жители страны, как и во всех остальных местах.

Другое дело, что обычно люди в своей повседневной, рутинной жизни редко выходят за пределы привычных маршрутов. Мобильное позиционирование показывает, что их число не превышает 15-20 вариантов. Если у жителя Эстонии есть свободные выходные, то куда он отправится: на Сааремаа или посетит Нарву? А может, поедет в Хаапсалу или Пярну? Нарва долгое время была вне круга привычных маршрутов эстоноземельцев, но это можно менять, и мы видим, как это уже меняется. Тартуский Новый театр показал, что это уже происходит. На мой взгляд, театр оказал Нарве и всей Эстонии услугу намного более значительную, чем мы сейчас можем оценить.

Если два года назад мы думали, а что вообще можно сделать в Нарве, приедет ли кто сюда, есть ли смысл открывать в городе новые рестораны, кафе и гостиницы (которых, кстати, сейчас в два раза больше, чем в 2004 году, когда я работала в ”Ээсти энергия”), то спектакль ”Кремлёвские соловьи” показал, что это необходимо делать. Люди не уезжали сразу после представления, они оставались ночевать, знакомились с городом.

- Кажется, что Нарва стала очень модным местом этим летом. Что, на Ваш взгляд, нужно делать местным властям, чтобы мода на Нарву не прошла через месяц-другой?

- Делать должны не власти, а, в первую очередь, нарвитяне. Именно горожане должны придумывать и осуществлять фестивали, выставки, культурные мероприятия, которые бы постоянно привлекали в город людей. Это не входит в задачу местной власти. Все события культурной, спортивной, творческой жизни, проходящие в Тарту или Таллинне, организуются людьми, заинтересованными в этой деятельности.

Например, Энергетический забег в Нарве делают Мати Лиллеалик и Владимир Вшивцев, которые сами являются очень хорошими тренерами. Городские власти, в свою очередь, должны оказывать поддержку подобным начинаниям. Проект Нарва — Культурная столица 2024 является большой поддержкой для нарвитян, так как у них есть прекрасный шанс сделать город привлекательным для туристов и гостей. Но делать это должны люди сами.

ТОП

- Какие проблемы Ида- Вирумаа может решить приезд президента? Вы ведь не распоряжаетесь государственным бюджетом…Что может дать ваш визит: деньги, новые возможности, направления?

- Я всегда спрашиваю у людей, которые мне задают этот вопрос: а как вы думаете, как можно использовать визит президента? Если у вас есть ответ, то предлагайте свои идеи, которые мы могли бы вместе воплотить в жизнь, чтобы заявить о Нарве и привлечь в город больше людей. Покажите, в чем Нарва может поменяться, чтобы стать привлекательнее, и как я могу в этом помочь. В ноябре я снова буду здесь, поэтому у нарвитян есть время ещё подумать и выйти с конкретными предложениями.

Для этого нужно связаться с моей канцелярией в Фейсбуке или по электронной почте vpinfo@vpk.ee. Думайте и предлагайте! Ваша идея может понравиться и другим людям, которые захотят её поддержать. Обычно так и получаются лучшие и новые события. Конечно, встречаясь в Нарве с предпринимателями, мы обсуждаем, как Эстония, например, могла бы усилить инфраструктуру в области образования и науки, какие проблемы предпринимательства требуют решения. Мои советники фиксируют проблемные точки и предложения, но в них нет ничего неожиданного. Очевидно, что нужно поддерживать и развивать науку, а средства, получаемые из Евросоюза, необходимо направить на строительство новых дорог и делать это как можно скорее. Сейчас важно меняться, пусть это и будут небольшие изменения.

У нас теперь, в отличие от времен СССР, нет пятилетних планов, а есть программы развития. Мэр Нарвы Тармо Таммисте уже сказал журналистам, что визит президента ничего принципиально не изменит, так как у города есть свой план развития, которого он придерживается. С другой стороны, в план всегда можно внести изменения, если человек с блеском в глазах предлагает нечто новое. Когда появилась идея строительства Vaba Lava, казалось, что это первая ласточка и что на реализацию идеи потребуются годы и годы. Теперь мы видим, что город довольно быстро меняется. Именно для поддержания этих перемен я здесь.

- В правительстве много говорят о программе развития Ида-Вирумаа, но до сих пор нет точного плана и не озвучены окончательные суммы, хотя очевидно, что региону нужно дополнительное финансирование для развития. Об этом, кстати, говорили и чиновники, побывавшие в Ида-Вирумаа на полевых работах. Что вы думаете по этому поводу?

- Вы действительно хотите, чтобы в Таллинне за вас решали, что вам надо? Это неверный подход. Так не должно быть, чтобы люди, сидя в Таллинне, писали программу развития для Ида-Вирумаа. Люди в уезде должны сами думать, что необходимо сделать, предприниматели на местах лучше знают, что им требуется для движения вперед.

Есть ряд задач, в осуществлении которых государство может помочь. Например, серьёзной проблемой стал вопрос переселения жителей Кохтла-Ярве из полупустующих домов и снос непригодного жилья, и пилотный проект по этой проблеме при поддержке государства уже стартовал. Государство инвестировало 12 миллионов евро в развитие промышленных парков региона, но требуются ещё дополнительные вливания.

Подобных примеров можно привести немало, и в дальнейшем поддержка будет оказываться, причем не только Ида-Вирумаа, но и остальным регионам страны. Тем не менее, именно местные жители должны активно участвовать во всех процессах, решать, на что необходимо тратить финансовую поддержку из европейских фондов. В следующем периоде финансирования у Эстонии есть невероятные возможности для развития всех областей.

- Люди в Нарве не очень-то понимают, для чего Эстонии необходимо оборудовать границу за столь огромную сумму в то время, когда детское отделение Нарвской больницы закрывается на лето в целях экономии.

- Думаю, что ситуация с закрытием детского отделения — следствие того, что реформа здравоохранения в Эстонии несколько затянулась. Нарва — не уникальный случай, подобные проблемы существуют и в Кярдла, и в Курессааре, и в других местах. Раньше из-за проблем с транспортным сообщением и дешевизной медицинских услуг было построено довольно много больниц. Сейчас для страны с населением в миллион человек невозможно иметь полноценную больницу в каждом городе. Проблема заключается в том, что в небольших городах недостаточно пациентов. Мы можем платить врачу сколь угодно много, но он там не задержится просто потому, что нет практики, нет возможности профессионального роста.

Существующий уровень медицины, которая, кстати, стала дорогостоящей, позволяет иметь в шаговой доступности семейного врача, центр медицинской помощи для диагностики проблемы и быстрый транспорт в больницу Таллинна или Тарту, где ему окажут высокопрофессиональную помощь.

Что касается обустройства границы, то крайне важно понимать, что граница Эстонии — это граница Евросоюза. Сейчас мы наблюдаем проблемы в Евросоюзе, связанные с тем, что границы не были под контролем в достаточной степени. Люди, которые должны испрашивать разрешение на въезд, постоянно пытаются найти возможности для нелегального проникновения. Если мы не будем содержать нашу границу в должном порядке, то они будут пытаться проникнуть в Евросоюз через ”дырки” в нашей зоне ответственности. Поэтому обустраивать границу необходимо.

- Если бы вы были жителем Нарвы, то какие проблемы вы захотели бы решить в первую очередь?

- Не вижу каких-то исключительных проблем. Для всей страны является актуальным вопросом поддержка людей с ограниченными возможностями, защита нашей образовательной системы, которая должна быть равной для всех школьников вне зависимости от того, сколько получают родители и где они живут. Даже проблему изучения эстонского языка в связи с отсутствием языковой среды можно встретить в Таллинне. Если все же говорить исключительно о Нарве, то мне бы хотелось, чтобы нарвский водопад был открыт все время. Возможно, что следующий общий проект даст возможность наслаждаться прекрасным променадом по обе стороны реки, шлюзами и водопадом.

- Многие нарвиятне гордятся, что президентом Эстонии является женщина. Расскажите, как это — быть мамой, женой и президентом в одно и то же время?

- Почему никто не спрашивает Юри Ратаса, у которого четверо детей, как он справляется с ролью премьер-министра и отца? На самом деле, мы, публичные люди, желаем сохранять частную жизнь наших близких от постороннего внимания, защищать их от излишнего любопытства. Если вопрос заключается в том, готовлю ли я блинчики по выходным для своей семьи — то, да, я готовлю, когда бываю дома. Когда меня нет, их готовит мой муж.

- В какой-то момент президентские обязанности закончатся для Вас. Кем Вы себя видите в будущем?

- Где бы я ни работала — советником премьер-министра, директором электростанции ”Иру”, представителем Европейской счетной палаты — я всегда слышала этот вопрос: что дальше? Я никогда этого не знала.

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