Керсти Кальюлайд — нарвитянам: предлагайте, чем я могу вам помочь?

Другое дело, что обычно люди в своей повседневной, рутинной жизни редко выходят за пределы привычных маршрутов. Мобильное позиционирование показывает, что их число не превышает 15-20 вариантов. Если у жителя Эстонии есть свободные выходные, то куда он отправится: на Сааремаа или посетит Нарву? А может, поедет в Хаапсалу или Пярну? Нарва долгое время была вне круга привычных маршрутов эстоноземельцев, но это можно менять, и мы видим, как это уже меняется. Тартуский Новый театр показал, что это уже происходит. На мой взгляд, театр оказал Нарве и всей Эстонии услугу намного более значительную, чем мы сейчас можем оценить.

Если два года назад мы думали, а что вообще можно сделать в Нарве, приедет ли кто сюда, есть ли смысл открывать в городе новые рестораны, кафе и гостиницы (которых, кстати, сейчас в два раза больше, чем в 2004 году, когда я работала в ”Ээсти энергия”), то спектакль ”Кремлёвские соловьи” показал, что это необходимо делать. Люди не уезжали сразу после представления, они оставались ночевать, знакомились с городом.

- Кажется, что Нарва стала очень модным местом этим летом. Что, на Ваш взгляд, нужно делать местным властям, чтобы мода на Нарву не прошла через месяц-другой?

- Делать должны не власти, а, в первую очередь, нарвитяне. Именно горожане должны придумывать и осуществлять фестивали, выставки, культурные мероприятия, которые бы постоянно привлекали в город людей. Это не входит в задачу местной власти. Все события культурной, спортивной, творческой жизни, проходящие в Тарту или Таллинне, организуются людьми, заинтересованными в этой деятельности.

Например, Энергетический забег в Нарве делают Мати Лиллеалик и Владимир Вшивцев, которые сами являются очень хорошими тренерами. Городские власти, в свою очередь, должны оказывать поддержку подобным начинаниям. Проект Нарва — Культурная столица 2024 является большой поддержкой для нарвитян, так как у них есть прекрасный шанс сделать город привлекательным для туристов и гостей. Но делать это должны люди сами.

- Какие проблемы Ида- Вирумаа может решить приезд президента? Вы ведь не распоряжаетесь государственным бюджетом…Что может дать ваш визит: деньги, новые возможности, направления?

- Я всегда спрашиваю у людей, которые мне задают этот вопрос: а как вы думаете, как можно использовать визит президента? Если у вас есть ответ, то предлагайте свои идеи, которые мы могли бы вместе воплотить в жизнь, чтобы заявить о Нарве и привлечь в город больше людей. Покажите, в чем Нарва может поменяться, чтобы стать привлекательнее, и как я могу в этом помочь. В ноябре я снова буду здесь, поэтому у нарвитян есть время ещё подумать и выйти с конкретными предложениями.

Для этого нужно связаться с моей канцелярией в Фейсбуке или по электронной почте vpinfo@vpk.ee. Думайте и предлагайте! Ваша идея может понравиться и другим людям, которые захотят её поддержать. Обычно так и получаются лучшие и новые события. Конечно, встречаясь в Нарве с предпринимателями, мы обсуждаем, как Эстония, например, могла бы усилить инфраструктуру в области образования и науки, какие проблемы предпринимательства требуют решения. Мои советники фиксируют проблемные точки и предложения, но в них нет ничего неожиданного. Очевидно, что нужно поддерживать и развивать науку, а средства, получаемые из Евросоюза, необходимо направить на строительство новых дорог и делать это как можно скорее. Сейчас важно меняться, пусть это и будут небольшие изменения.

У нас теперь, в отличие от времен СССР, нет пятилетних планов, а есть программы развития. Мэр Нарвы Тармо Таммисте уже сказал журналистам, что визит президента ничего принципиально не изменит, так как у города есть свой план развития, которого он придерживается. С другой стороны, в план всегда можно внести изменения, если человек с блеском в глазах предлагает нечто новое. Когда появилась идея строительства Vaba Lava, казалось, что это первая ласточка и что на реализацию идеи потребуются годы и годы. Теперь мы видим, что город довольно быстро меняется. Именно для поддержания этих перемен я здесь.