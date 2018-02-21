Керсти Кальюлайд говорила в Нарве и по-русски. ”Значит, у старых людей проблем нет?”

Гуляя 21 февраля после торжественных мероприятий по нарвской Ратушной площади в окружении плотной толпы горожан и гостей города, Керсти Кальюлайд обменивалась с людьми репликами, отвечала коротко на вопросы, а с парой человек поговорила чуть более подробно, используя и русский язык — на довольно неплохом уровне, надо сказать.
К сожалению, снять сравнительно продолжительный разговор на русском не удалось — охрана президента не давала сопровождать ее неотлучно, но вот крохотный фрагмент, фиксирующий важный факт — президент Эстонии говорит на русском!
Фрагмент может создать впечатление, что пенсионеры всем довольны, но ясно, что фразы вырваны из контекста, а речь шла, скорее всего, о чем-то конкретном.
Пенсионерка: (неразборчиво)…и все работает.
Керсти Кальюлайд: Значит, у старых людей проблем нет?
Пенсионерка: Никаких проблем.
Керсти Кальюлайд: Ну, хорошо.
ТОП
До сих пор оставалось тайной, на каком уровне Керсти Кальюлайд владеет русским языком, способна ли на нем общаться. На сайте президента среди языков, которыми владеет Кальюлайд, русский не упоминается, но языков в этом списке много: эстонский, английский, французский и финский, а недавно там был и немецкий, но его убрали.
Возможно там появится и русский язык. Так или иначе, в Нарве Кальюлайд доказала способность изъясниться на нем.