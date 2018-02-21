Керсти Кальюлайд говорила в Нарве и по-русски. ”Значит, у старых людей проблем нет?”

Гуляя 21 февраля после торжественных мероприятий по нарвской Ратушной площади в окружении плотной толпы горожан и гостей города, Керсти Кальюлайд обменивалась с людьми репликами, отвечала коротко на вопросы, а с парой человек поговорила чуть более подробно, используя и русский язык — на довольно неплохом уровне, надо сказать.

К сожалению, снять сравнительно продолжительный разговор на русском не удалось — охрана президента не давала сопровождать ее неотлучно, но вот крохотный фрагмент, фиксирующий важный факт — президент Эстонии говорит на русском!

Фрагмент может создать впечатление, что пенсионеры всем довольны, но ясно, что фразы вырваны из контекста, а речь шла, скорее всего, о чем-то конкретном.

Пенсионерка: (неразборчиво)…и все работает.

Керсти Кальюлайд: Значит, у старых людей проблем нет?

Пенсионерка: Никаких проблем.

Керсти Кальюлайд: Ну, хорошо.

До сих пор оставалось тайной, на каком уровне Керсти Кальюлайд владеет русским языком, способна ли на нем общаться. На сайте президента среди языков, которыми владеет Кальюлайд, русский не упоминается, но языков в этом списке много: эстонский, английский, французский и финский, а недавно там был и немецкий, но его убрали.

Возможно там появится и русский язык. Так или иначе, в Нарве Кальюлайд доказала способность изъясниться на нем.