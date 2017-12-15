Кейт Пентус-Розиманнус: Кадри Симсон бездействует в вопросах Ида-Вирумаа

В пятничный вечер можно было бы конечно публиковать только фото со снегом, но не тут то было. Темы куда как более серьезные. Почему наше правительство прозевало платформу, открытую в начале этой недели Европейской комиссией и рассчитанную для разитвия и поддержки значимых шахтерских районов Ида-Вирумаа? Сегодня я задала этот вопрос в парламенте министру эконимики Кадри Симсон.

В пятничный вечер можно было бы конечно публиковать только фото со снегом, но не тут то было. Темы куда как более серьезные. Почему наше правительство прозевало платформу, открытую в начале этой недели Европейской комиссией и рассчитанную для разитвия и поддержки значимых шахтерских районов Ида-Вирумаа? Сегодня я задала этот вопрос в парламенте министру эконимики Кадри Симсон.

Министр ответила мне с налета, что Эстония не принимает участие, так как платформа рассчитана только на районы, добывающие уголь. Но это неправда и даже если бы это было так, министр обязана была бы бороться и объяснить Комиссии, почему этот вопрос должен касаться и регионов, которые зависят от добычи и использования сланца. Министр не вникала или была погружена в свои мысли, в любом случае, данную работу сейчас сделала в Европарламенте Кая Каллас, которая в начале недели писала на эту тему и связалась с Комиссией с тем, чтобы Эстония и Ида-Вирумаа все-таки были привлечены к участию в платформе.

После нерешительного ответа, данного мне министром, вице-канцлер сегодня в парламенте так же подтвердил, что Эстония теперь может подключиться к платформе, которая поддерживает переход на более жизнеспособную экономику регионов, занимающихся добычей ископаемых, а также вопросы, касающиеся развития новых технологий. Отличная новость, потому что это для нас очень важно и необходимо. Мы должны в полной мере использовать любую возможностью, чтобы устранить зависимость региона Ида-Вирумаа от одного сектора. И конечно очень важно, чтобы в дальнейшем правительство не совершало таких оплошностей. Далее мы будем следить за этой темой.