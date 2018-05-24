Каждое блюдо — 2 евро: попробуй Нарву на вкус 26 мая!

Для детей кулинарная студия Studio56 проведет серию мастер-классов на тему кулинарии. На празднике будет также работать аренда велосипедов. Развлекательную программу ведет ”Лига ведущих”.

”Виру Проспект” взял интервью у организатора ”Вкусов Нарвы”, главного специалиста Службы предпринимательства и защиты потребителей Нарвского Департамента экономики и развития Виктории Каю.

- Виктория, в нынешней ярмарке участвуют большей частью иногородние или местные фирмы?

- В дегустационной ярмарке ”Вкусы Нарвы” принимают участие в основном фирмы из Нарвы и Нарва-Йыэсуу, оказывающие услуги питания или занимающиеся продажей продуктов питания. В этом году в ярмарке участвуют 17 фирм.

- Как вы их подбираете?

- Департамент размещает в средствах массовой информации приглашение участвовать в мероприятии, фирмам Нарвы и Нарва-Йыэсуу также рассылаются приглашения на официальные электронные адреса. Откликнувшиеся на приглашение и становятся участниками мероприятия.

- Есть ли у ярмарки в этом году дебютанты?

- В этом году в ярмарке ”Вкусы Нарвы” впервые примут участие SushiFast, Bulgaaria Toit и ресторан Franzia.

- Что интересного увидят нынче посетители ярмарки?

- Формат и место проведения мероприятия в этом году останутся прежними. 26 мая с 12.00 до 15.30 у подножия бастиона Виктория (возле сцены Дальберга, по адресу Jõe, 1a) состоится открытие летнего сезона на Нарвском променаде и ярмарки ”Вкусы Нарвы”. Ее участники предложат посетителям попробовать вкусные и красивые блюда. Чтобы их отведать, посетителям нужно будет купить талоны в кассах и обменять их на любые понравившиеся блюда. Стоимость 1 талона (1 дегустационной порции) 2 евро. Вторая часть талона — купон, участвующий в розыгрыше призов от участников дегустационной ярмарки и спонсоров мероприятия. Купон нужно будет заполнить и опустить в один из специальных ящиков, установленных в кассах. Что касается развлекательной программы, то она, конечно же, каждый год разная. На сцене Дальберга пройдет концерт, в котором примут участие творческие коллективы, будет работать улица ремесленников, желающие смогут поучаствовать в конкурсах, в палатке Studio 56 пройдут мастер-классы для детей, состоится открытая тренировка на уличных тренажерах, желающие смогут взять в прокат велосипеды.

- Какие планируются изменения в судейской коллегии?

- В прошлом году по решению общего собрания участников ярмарки в составе жюри был один независимый судья и два судьи были выбраны от фирм-участников. В этом году предложенных кандидатур для судейства вполне достаточно, чтобы сформировать жюри полностью из независимых судей.

- Какие нынче ожидаются номинации и призы?