24.05.2018, 09:01

Каждое блюдо — 2 евро: попробуй Нарву на вкус 26 мая!


rus.delfi.ee
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Narva maitsed 2017
Narva maitsed 2017Foto: Roman Vikulov

В эту субботу, 26 мая, с 12.00 до 15.00, на Нарвском променаде состоится пятая ярмарка-дегустация ”Вкусы Нарвы”. Одновременно там же пройдет торжественное открытие летнего сезона на променаде — состоится концерт и развлекательная программа для всей семьи.

Праздник начнется в 12.00 с торжественного открытия, конкурса-дегустации ”Лучший шеф-повар” и начала работы ярмарки ”Вкусы Нарвы”. 17 мест питания предложат свои самые вкусные блюда. Чтобы приобрести понравившееся блюдо, нужно будет купить билет стоимостью 2 евро: одна половина обменивается на блюдо, а вторую можно заполнить и поучаствовать в розыгрыше призов.
Меню ярмарки будет разнообразным! Кафе Fish-ka традиционно предложит шашлык из осетра, кафе Lemmik — свои знаменитые блинчики, буфет Piprake — лучшие сорта китайского чая с аппетитными маффинами, ресторан Kuurort — ароматный рыбный суп из четырех сортов рыбы. Ну и какой же праздник без шашлычка, суши и мороженого ручной работы и еще множества самых разнообразных и вкусных блюд?

Ярмарка продолжит работу до 15.00. Как показывает практика, все самое вкусное съедается за первый час работы ярмарки, поэтому стоит поторопиться.
В 13.30 и в 15.00 состоятся розыгрыши призов среди купивших билеты. В 13.40 выберут лучший костюм повара, и если вы придете на праздник в форме повара, то тогда у вас будут все шансы получить подарки.

Для детей кулинарная студия Studio56 проведет серию мастер-классов на тему кулинарии. На празднике будет также работать аренда велосипедов. Развлекательную программу ведет ”Лига ведущих”.

”Виру Проспект” взял интервью у организатора ”Вкусов Нарвы”, главного специалиста Службы предпринимательства и защиты потребителей Нарвского Департамента экономики и развития Виктории Каю.

- Виктория, в нынешней ярмарке участвуют большей частью иногородние или местные фирмы?

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- В дегустационной ярмарке ”Вкусы Нарвы” принимают участие в основном фирмы из Нарвы и Нарва-Йыэсуу, оказывающие услуги питания или занимающиеся продажей продуктов питания. В этом году в ярмарке участвуют 17 фирм.

- Как вы их подбираете?

- Департамент размещает в средствах массовой информации приглашение участвовать в мероприятии, фирмам Нарвы и Нарва-Йыэсуу также рассылаются приглашения на официальные электронные адреса. Откликнувшиеся на приглашение и становятся участниками мероприятия.

- Есть ли у ярмарки в этом году дебютанты?

- В этом году в ярмарке ”Вкусы Нарвы” впервые примут участие SushiFast, Bulgaaria Toit и ресторан Franzia.

- Что интересного увидят нынче посетители ярмарки?

- Формат и место проведения мероприятия в этом году останутся прежними. 26 мая с 12.00 до 15.30 у подножия бастиона Виктория (возле сцены Дальберга, по адресу Jõe, 1a) состоится открытие летнего сезона на Нарвском променаде и ярмарки ”Вкусы Нарвы”. Ее участники предложат посетителям попробовать вкусные и красивые блюда. Чтобы их отведать, посетителям нужно будет купить талоны в кассах и обменять их на любые понравившиеся блюда. Стоимость 1 талона (1 дегустационной порции) 2 евро. Вторая часть талона — купон, участвующий в розыгрыше призов от участников дегустационной ярмарки и спонсоров мероприятия. Купон нужно будет заполнить и опустить в один из специальных ящиков, установленных в кассах. Что касается развлекательной программы, то она, конечно же, каждый год разная. На сцене Дальберга пройдет концерт, в котором примут участие творческие коллективы, будет работать улица ремесленников, желающие смогут поучаствовать в конкурсах, в палатке Studio 56 пройдут мастер-классы для детей, состоится открытая тренировка на уличных тренажерах, желающие смогут взять в прокат велосипеды.

- Какие планируются изменения в судейской коллегии?

- В прошлом году по решению общего собрания участников ярмарки в составе жюри был один независимый судья и два судьи были выбраны от фирм-участников. В этом году предложенных кандидатур для судейства вполне достаточно, чтобы сформировать жюри полностью из независимых судей.

- Какие нынче ожидаются номинации и призы?

- Оценивать участников судьи будут в трех категориях — главный приз определится по количеству проданных блюд. В категории ”Лучшее оформление” будет оцениваться внешний вид торгового места и оформление блюд, а в категории ”Лучшая рекламная стратегия” — действия и методы участника, направленные на привлечение посетителей. Традиционно главный победитель получит яркие и узнаваемые настенные часы, а победители номинаций получат не менее яркие и красивые призы ручной работы и с символикой мероприятия, выполненные в технике фьюзинг.

- Предложил ли кто-то из участников нечто новое и интересное, и было ли это начинание поддержано организаторами?

- Во время подготовки мероприятия участники неоднократно собираются вместе для обсуждения организационных вопросов. Все предложения выслушиваются и обсуждаются. Приятным начинанием этого года можно назвать предложение Ида-Вирумааского центра профессионального образования провести веселые конкурсы на кулинарно-поварскую тематику для посетителей ярмарки. Конечно же, организаторами это начинание было поддержано. Как и предложение Narva Linna Arendus SA провести конкурс на лучший костюм повара. Авторов самых лучших костюмов и победителей конкурсов ждут призы!

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