Катри Райк согласна стать министром и первым номером соцдемов в Ида-Вирумаа

"Я способна это сделать и при необходимости готова взять на себя ответственность", — передает rus.err.ee слова Райк.

Она подтвердила, что готова стать и первым номером соцдемов в Ида-Вирумаа. "Это сложная задача и большая ответственность, но в то же время увлекательный вызов", — отметила Райк.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт во вторник сообщил, что уходит в отставку и покидает политику, то есть не собирается баллотироваться в Рийгикогу как первый номер соцдемов в Ида-Вирумаа.

В предварительном списке Райк была вторым номером СДП в Ида-Вирумаа.