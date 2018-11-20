20.11.2018, 18:15
Катри Райк согласна стать министром и первым номером соцдемов в Ида-Вирумаа
Ректор академии МВД Катри Райк заявила, что готова стать как новым министром внутренних дел, так и первым номером Социал-демократической партии (СДП) в Ида-Вирумаа на предстоящих весной выборах в Рийгикогу.
"Я способна это сделать и при необходимости готова взять на себя ответственность", — передает rus.err.ee слова Райк.
Она подтвердила, что готова стать и первым номером соцдемов в Ида-Вирумаа. "Это сложная задача и большая ответственность, но в то же время увлекательный вызов", — отметила Райк.
Министр внутренних дел Андрес Анвельт во вторник сообщил, что уходит в отставку и покидает политику, то есть не собирается баллотироваться в Рийгикогу как первый номер соцдемов в Ида-Вирумаа.
В предварительном списке Райк была вторым номером СДП в Ида-Вирумаа.