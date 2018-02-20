Катри Райк сама вышла из комиссии Нарвского горсобрания, не дожидаясь изгнания

Фракция ”Наша Нарва” ходатайствует об изменении в составе депутатской комиссии по стратегическому планированию, предлагая включить в нее Сергея Горлача вместо Катри Райк.

19 февраля лидер фракции ”Наша Нарва” Катри Райк подала заявление о выходе из состава комиссии по стратегическому планированию Нарвского городского собрания. Фракция предлагает включить в комиссию Сергея Горлача.

На сессии Нарвского городского собрания, которая состоится в этот четверг, предполагалось рассмотреть вопрос об исключении Райк из состава комиссии из-за систематических прогулов ее заседаний. В то же время Катри Райк, являющаяся ректором Академии МВД, подчеркивает, что собрания комиссии назначаются буквально за несколько дней, причем на дневное время, что крайне неудобно для столь занятого человека, как она.

Катри Райк обосновывает свое решение покинуть комиссию тем фактом, что собрания комиссии проводятся нерегулярно, отсутствует долгосрочный план расписания заседаний, о встречах комиссии оповещение приходит лишь за несколько дней, а сами встречи назначаются на 14.00 в рабочий день. По словам Райк, при такой организации работы легко участвовать в собраниях комиссий лишь людям, трудящимся в городских учреждениях. Из 22 членов центристской фракции в подведомственных учреждениях, муниципальных предприятиях и находящихся под влиянием города целевых учреждениях работают 16 человек. 5 членов центристской фракции из 22 занимается частным предпринимательством и 1 является пенсионером по возрасту. Катри Райк признается, что организация ее трудовых обязательств и жизненный уклад не допускают такой гибкости.

Оппозиционная фракция ”Наша Нарва” указывает на то, что независимо от того, были ли включены члены ”Нашей Нарвы” в состав комиссий, они присутствуют почти на всех заседаниях. В том числе члены фракции ”Наша Нарва” приняли участие во всех заседаниях комиссии по стратегическому планированию, что отражено в соответствующих протоколах.

В настоящее время, после выхода из комиссии Катри Райк, только двое из восьми членов фракции ”Наша Нарва” остаются в составе комиссий городского собрания — заместитель председателя социальной комиссии Вера Григорьева и член комиссии по товариществам Виктор Шемарин. Другие оппозиционные депутаты в комиссии включены не были — так решило правящее большинство, хотя 8 членов оппозиции готовы участвовать в работе всех 13 комиссий Нарвского городского собрания.