Катри Райк: пуповина, которая соединяла нарвскую власть с остальной Эстонией, теперь перерезана

”Пуповина, которая соединяла нарвскую власть с остальной Эстонией, теперь перерезана. Так не должно и не может долго продолжаться. О том же сегодня говорил и премьер-министр Юри Ратас”, — пишет Райк.

По ее мнению, смена власти не должна привести к отдалению Нарвы от остальной Эстонии.

”На короткий или более длительный срок в выигрыше остались те, кто создали себе городскую кормушку, находясь возле которой, получают в среднем 802 евро и живут припеваючи. Это неправильно и несправедливо. Хочется напомнить, что работа депутатов горсобрания не является основной работой, это скорее история про гражданскую активность”, — расскуждает оппозиционерка.

Бренд Центристской партии в Нарве слишком сильно эксплуатировался. Избиратели доверяли центристам, которых теперь в Нарве, по сути, нет, делает вывод Катри Райк.

”Мы призываем к обсуждению и осмыслению будущего Нарвы, мы призываем заняться основными вызовами развития города: рабочими местами, зарплатой, окружающим пространством. Жителей города по-прежнему беспокоят качество работы больницы и доступность услуг, судьба музея и его новой экспозиции, будущее школ. Лишь работоспособная власть может ходатайствовать о титуле культурной столицы Европы для города.

Каждый депутат городского собрания добровольно взял на себя ответственность служить городу и его жителям”, заключ3ае оппозиционерка.