Катри Райк о месте будущего Нарвского колледжа Академии внутренней безопасности: пока есть три варианта

Руководившая Нарвским колледжем Тартуского университета с момента его основания в 1999 году и два года назад ставшая ректором Академии внутренней безопасности Катри Райк говорит, что никогда не была сторонницей полного перевода академии в Нарву.

Одобренный в прошлый четверг правительством компромиссный вариант — открытие в Нарве базы для практики кадетов, почему-то названной в соответствующем решении ”нарвским колледжем”, она считает единственно разумным, дающим Нарве возможности для развития и не подвергающим риску качество образования академии.

Являлись ли вы сторонницей полного переезда Академии внутренней безопасности в Нарву? Для вас то, что в Нарве откроют только базу для практики студентов Академии внутренней безопасности — это поражение?

Я никогда не выступала за полный переезд академии в Нарву, который означал бы ликвидацию центров обучения в Таллинне и Пайкузе, где проходит практическая подготовка полицейских, где находится новый тир, автодром, ”дом тактики”. Надо сказать, что идея полного переезда даже не обсуждалась, так как всегда имелось в виду, что центр обучения спасателей в Вяйке-Марья в любом случае останется на своем месте.

Я была против идеи переноса центров обучения из Таллинна и Пайкузе в Нарву еще тогда, когда работала директором Нарвского колледжа Тартуского университета и о месте ректора Академии внутренней безопасности даже не помышляла. Для меня очевидно, что перенос учебной базы из Таллинна и Пайкузе в Нарву сказался бы негативно на качестве обучения.

Я была сторонницей именно того варианта, который будет реализован.

Есть известное выражение Кеннеди: ”Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси себя, что ты можешь сделать для своей страны”. Кажется, что все получилось, как получилось, потому что студенты и преподаватели академии заботятся, прежде всего, о своих интересах, а не об интересах государства. Что вы думаете по этому поводу?

Я не согласна с тем, что мои коллеги и кадеты академии думают только о своем благополучии. Для всех нас самое главное — сохранить высокое качество обучения и его доступность.

Около четверти всех преподавателей академии являются практикующими специалистами, лучшими в своей области, работающими у нас на условиях почасовой оплаты. Их основные рабочие места находятся по большей части в Таллинне. Регулярные поездки из Таллинна в Нарву для них обернулись бы потерей не только денег, но, прежде всего, времени, создали бы объективные трудности для их основной работы.

Переезд каждого отдельного человека в другой город на постоянное место жительства — это сложная комплексная проблема, и в свободном государстве неразумно так запросто отправлять людей жить на другой конец страны.

Каждый нарвитянин может лучше понять эту проблему, если представит, что ему сказали, что принято решение о том, что его рабочее место находится теперь в Таллинне, или, например, Пярну. В такой ситуации человек задумается и о том, где будет работать его жена, в какой детский сад, в какую школу пойдет его ребенок.

Будем честны и справедливы: городская среда и школьная сеть Нарвы нуждаются в развитии. Нарва как среда обитания должна стать более привлекательной. Прежде всего, этого достойны сами жители города, но и для того, чтобы в Нарву захотели переехать жители других городов Эстонии, должно очень многое изменится.

Не будем забывать и о том, что сейчас в Академии учатся 25 кадетов из Нарвы. Учеба в Таллинне для них — это в числе прочего хорошая возможность приобрести беглый эстонский язык и вряд ли эти кадеты от нее откажутся.

Опять же не правы те, кто утверждает, что после учебы за пределами Ида-Вирумаа выпускники академии не возвращаются в регион. Из 44 выпускников, жителей Северо-Востока, закончивших академию в ноябре 2016, уже работают в Ида-Вирумаа 17 человек.

После того, как в Нарве появилось эффектное здание Нарвского колледжа ТУ, можем ли мы ожидать, что и комплекс Нарвского колледжа Академии внутренней безопасности, "который построит Катри Райк", будет не менее экстравагантным?

Все-таки здание колледжа ТУ планировалось с учетом того, что оно должно было занять место разрушенной в войну биржи и должно было напоминать его. Я искренне рада, что на данный момент большинство нарвитян приняли это здание. Колледж Академии внутренней безопасности точно не будет строиться в старой части Нарвы, и пока можно сказать, что его здание будет современным и функциональным.

Наиболее вероятным местом строительства Нарвского колледжа Академии внутренней безопасности сейчас называют бывшую недвижимость Нарвского колледжа ТУ на улице Кереса (там находится пустующий учебный корпус, действующее общежитие колледжа ТУ и заброшенный стадион, — прим. авт.). Это единственный вариант?

Мне он кажется наиболее перспективным, но есть и два других. Это пустырь между улицами Вабадузе, Пушкина и Раквере. Очень красивое место, но у него есть недостаток — сложный рельеф. Эта недвижимость расположена на склоне, что может создать проблемы при строительстве. И третий вариант — бывшая недвижимость Нарвского профессионального учебного центра на Калда, 9. Ее недостаток — сравнительно небольшая площадь участка.

Есть ли шанс, что идея полного переезда академии, за исключением центра в Вяйке-Марья, все-таки будет реализована через какое-то время, уже после открытия в Нарве колледжа академии?

Нет, конечно, нет. В ближайшее две недели мы объявим конкурс на строительство нового учебного здания в Таллинне. Летом оно должно начаться.

А есть ли вероятность того, что Нарвский колледж Академии внутренней безопасности однажды станет полноценным колледжем, то есть учебным заведением, в котором можно будет получить профессию, не покидая Нарвы?

Возможно это когда-нибудь и произойдет, но пока обсуждать это не считаю правильным. Все-таки этот вопрос пока не стоит на повестке дня, и мы создаем в Нарве именно базу для практики.

Напомним, что строительство Нарвского колледжа Академии внутренней безопасности обойдется примерно в 13 миллионов евро. Кроме учебного корпуса планируется построить общежитие для кадетов и преподавателей, бассейн, с четырьмя дорожками, тир:

Пустырь между спортивным центром на улице Раквере и Вабадузе, 20 – самый живописный участок из всех, которые рассматриваются в качестве места для строительства Нарвского колледжа Академии внутренней безопасности, но и самый сложный: склон, изломанный рельеф.



Бывшая недвижимость Нарвского колледжа Тартуского университета на улице Кереса – на данный момент основной вариант места для реализации проекта.

Слева – торец бывшего учебного корпуса Нарвцского колледжа ТУ, справа – действующее общежитие колледжа ТУ.