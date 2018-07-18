18.07.2018, 08:10

Катри Райк: новый председатель Нарвского горсобрания должен быть человеком долга и знать несколько языков


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Катри Райк: новый председатель Нарвского горсобрания должен быть человеком долга и знать несколько языков
Катри Райк и Алексей ВороновFoto: Viru Prospekt

Нового председателя Нарвского горсобрания выберут на внеочередной сессии, которая состоится не позднее 16 августа, то есть в установленный законом 60-дневный срок, поэтому автоматический роспуск горсобранию не грозит, заверил ”Виру Проспект” председатель центристской фракции горсобрания Алексей Воронов. Однако, по мнению председателя фракции ”Наша Нарва” Катри Райк, и два месяца без председателя горсобрания для такого города, как Нарва — слишком большой срок.

Именно поэтому фракция и выступила с заявлением о необходимости созыва внеочередной сессии, подчеркнула Райк. Ответа на это заявление до сих пор не получено, поэтому Райк с интересом выслушала информацию нашего издания о том, что внеочередная сессия запланирована ориентировочно на 16 августа.

”Закон при этом нарушен не будет, однако именно сейчас, когда интерес к Нарве, возможной будущей Культурной столице Европы, как никогда велик, здесь постоянно происходят знаковые события: в июле крупнейший в истории региона международный летний музыкальный фестиваль Baltic Sun, в августе — премьера театрального представления ”Кремлевский соловей” на Кренгольме. Председатель городского собрания — это ”президент” местного уровня, он не может на два месяца от всего отстраниться и сказать: сейчас лето, я отдыхаю, и все это меня не касается”, — полагает Райк.

Будет ли ”Наша Нарва” выдвигать собственного кандидата на пост председателя городского собрания?

”Мы готовы поддержать любого достойного кандидата, а будет ли он членом нашей фракции, для нас непринципиально”, — ответила председатель фракции.

Какого человека ”Наша Нарва” хотела бы видеть на этом посту?

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”Прежде всего это должен быть деловой человек и человек долга, работающий во благо города: хороший местный ”президент” может наладить контакты с инвесторами, с банками, с госучреждениями, убедить их в том, что в Нарве хорошие возможности и благоприятный климат для инвестирования — все это способствовало бы созданию в городе новых рабочих мест. На второе место я поставила бы знание языков, а лучше — нескольких, но, как минимум, двух: для общения с госструктурами нужно владеть эстонским языком хотя бы так же, как я — русским, нужен и русский язык — поскольку, как все мы знаем, заседания горсобрания практически проходят на русском языке”.

Сама Катри Райк, как она ранее уже сообщала прессе, на пост председателя городского собрания не претендует в связи с тем, что ее рабочие обязанности ректора Академии Внутренней обороны требуют сейчас много времени и сил.

”Никогда раньше мне не приходилось руководить столь сложным проектом с большим количеством партнеров. К счастью, все идет по плану, и в ближайшее время мы попросим у города разрешение на строительство”, — отметила Райк.

По словам председателя центристской фракции Алексея Воронова, его фракция также придает большое значение выборам председателя.

Какими качествами он должен обладать?

”Это должен быть человек, готовый работать во имя блага города — это главный критерий”.

Однако кто конкретно может занять этот пост, фракция пока не обсуждала.

Алексей Воронов: ”Вопрос важный, но мы работаем рационально. Сейчас время отпусков. В конце июля, вероятно, мы обсудим этот вопрос внутри фракции, а затем проведем внеочередную сессию, на ней рассмотрим не только выборы нового председателя, но и другие накопившиеся вопросы. Это будет не позднее 16 августа”.

На вопрос, не могло ли случиться так, что, если бы не фракция ”Наша Нарва”, заявившая о необходимости проведения внеочередной сессии для выборов председателя, центристы ”проспали бы” срок выборов нового председателя и оказались бы перед лицом автоматического роспуска горсобрания, Воронов ответил: ”Конечно, это не так, мы с самого начала были в курсе, что новый председатель должен быть выбран в двухмесячный срок. Тем более, что подобная ситуация в Нарвском горсобрании несколько лет назад уже была. Горожане могут не сомневаться в том, что при выборах нового председателя будут соблюдены и дух, и буква закона”.

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