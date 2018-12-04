Катри Райк: нарвская городская газета вводит людей в заблуждение!

Разумеется, на телепередаче ”Народу важно” 24 ноября я не говорила о закрытии Нарвской больницы, отмечает Катри Райк, покинувшая горсобрание в связи с назначением ее министром МВД, В основном я говорила о качестве и доступности медицинский услуги. Как пациент я не всегда довольна услугами в больнице. О нехватке врачей мы все знаем. Главный вопрос в том, как эти две задачи решить? Прежде всего, это вопросы управления.

Еще раз хочу обратить внимание на то, что 95% финансирования Нарвской больницы происходит за счет государства. За прошедший год Нарвским городским собранием было выделено около 200 000 евро. А 40 000 ушло на содержание членов совета, который состоит из членов горсобрания и лишь одного врача из Тарту. Безусловно, члены совета больницы симпатичные и важные люди, члены одной фракции городского собрания, но компетентны ли они руководить больницей? Да и к слову, приемный покой в Нарве строится за счет государственного финансирования.