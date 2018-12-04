04.12.2018, 17:30

Катри Райк: нарвская городская газета вводит людей в заблуждение!

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rus.delfi.ee
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Катри Райк: нарвская городская газета вводит людей в заблуждение!
Narva Linnaleht

Городская газета обманывает людей и происходит все это за наши с вами деньги, констатирует Катри Райк, выбранная в Нарвское городское собрание в составе ”Нашей Нарвы”. Она отмечает, прежде всего, то, что трактовать результаты опроса, проходившего в рамках передачи "Народу важно" 24 ноября, а именно то, что 73 процента проголосовавших высказались за сохранение статуса городской больницы, как мнение "абсолютного большинства нарвитян" абсолютно некорректно.

Разумеется, на телепередаче ”Народу важно” 24 ноября я не говорила о закрытии Нарвской больницы, отмечает Катри Райк, покинувшая горсобрание в связи с назначением ее министром МВД, В основном я говорила о качестве и доступности медицинский услуги. Как пациент я не всегда довольна услугами в больнице. О нехватке врачей мы все знаем. Главный вопрос в том, как эти две задачи решить? Прежде всего, это вопросы управления.

Еще раз хочу обратить внимание на то, что 95% финансирования Нарвской больницы происходит за счет государства. За прошедший год Нарвским городским собранием было выделено около 200 000 евро. А 40 000 ушло на содержание членов совета, который состоит из членов горсобрания и лишь одного врача из Тарту. Безусловно, члены совета больницы симпатичные и важные люди, члены одной фракции городского собрания, но компетентны ли они руководить больницей? Да и к слову, приемный покой в Нарве строится за счет государственного финансирования.

Вопрос не в необходимости ”национализации” больницы, как ошибочно могло показаться. Городской больнице есть альтернатива — больница могла бы быть в составе Клиники Тартуского Университета. Клиника существует в форме целевого учреждения, где одним из учредителей является государство. Принадлежность больницы — не ключевой вопрос, ключевой вопрос — именно качественное лечение. Обсуждения альтернатив в развитии всегда разумно.

Должна добавить, что во внеэфирное время председатель совета ЦУ ”Нарвская больница” Алексей Воронов был согласен, что ежедневное управление больницей нуждается в решительных переменах. Не в мелком ремонте, а решительных переменах. Надеюсь, что это не пустые слова, и совет и председатель совета действуют решительно. Нарвитяне достойны лучшего. И врачебная помощь в Нарве обязательно должна улучшиться, повернуться ”лицом” к пациенту. К этому же мнению пришла и Нарвская городская газета после того, как нынешняя деятельность совета и правления больницы восхвалялась на трех страницах издания за счет налогоплательщиков.

Приветствую встречи с горожанами, которые руководители больницы планируют провести в ближайшее время. Это результат нашего совместного общественного давления.

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