Катри Райк: Нарва как культурная столица Европы — в чем идея?

Или возьмем другой пример Ливерпуля, футбольного и портового города Англии, который был столицей культуры в 2008 году. Десять лет спустя, в прошлом году, было изучено, как наличие титула повлияло на город. Почти 60% населения говорят, что статус культурной столицы оказал влияние на их жизнь. Исследование подтверждает, что прежде чем стать культурной столицей, Ливерпуль обсуждался больше в связи с социальными проблемами, к примеру, преступностью, теперь же популярные темы — культура, процветание, образование и другие вопросы общественного значения. Негативный имидж города превратился в позитивное наследие как для его жителей, так и для гостей.

В дополнение к планированию наследия при обсуждении культурной столицы следует также рассмотреть возможные прагматически положительные аспекты и в хорошем смысле использовать ситуацию. Если бы Нарва стала культурной столицей, было бы гораздо легче убедить государственных ”отцов” в том, что между Нарвой и Йыхви должно быть трехполосное шоссе, или что должно быть больше вагонов и выше скорость движения поездов. Существует также гораздо большая надежда на то, что государство будет поддерживать высшее образование в быстро развивающемся регионе, и, возможно, создаст здесь ИТ-академию. Давайте посмотрим чуть дальше за пределы нашего носа. От идеи Нарвы как культурной столицы, безусловно, выиграет весь Ида-Вируский уезд.

Во всех мелких спорах вокруг тем, касающихся звания культурной столицы, дискуссия об идее самой Нарвы как культурной столицы полностью забыта. Тарту построил свое ходатайство для развития всей Южной Эстонии и для решения проблем — повышения благосостояния населения, улучшения соединяющих с Европой дорог, экономическая прибыль, мотивации деятелей культуры, и активная деятельность для получения титула ведется с прошлой весны. В заявку уже внесли свой вклад более 600 человек, был организован ”день видения” культурной столицы и утверждены темы.

В Нарве только и говорят о культурной столице, но до сих пор нет договоренности, в чем же особенность Нарвы? Нарва является домом для 76 различных национальностей, Нарва находится на границе, основной язык Нарвы не является государственным языком, Нарва является русскоязычным городом, Нарва расположена в 140 километрах от Санкт-Петербурга. Это факты, вокруг которых должна вращаться идея культурной столицы.

Нарва находится на границе, граница, река объединяют или разделяют? Как превратить заботы, связанные с границей, в позитивную силу? Все интересное рождается ведь всегда на границе. Идея Нарвы как столицы культуры — это, безусловно, разнообразие культур и языков. Именно Нарва как культурная столица определенно позволит улучшить культурные связи с соседней Россией, особенно с Санкт-Петербургом. Вся Европа переехала бы сюда на год, под Санкт-Петербург. Может быть, можно повернуть сказанное 30 лет назад, что Нарва — это пригород Санкт-Петербурга. Теперь мы могли бы позвать в Нарву весь Санкт-Петербург!

Конечно, одной из идей Нарвы как столицы культуры является изучение языков, а также русского языка. Нарва — самый русскоязычный город Европы.

Представители Орхуса давали год назад в Таллинне советы о том, как подготовиться к ходатайствованию о звании культурной столицы. Наиболее важными рекомендациями были назначение конкретного организатора, руководителя проекта и региональное сотрудничество. А сегодня мы находимся в положении, когда предприятия, которые до сих пор развивали проект, уходят, поскольку попали в эпицентр политических противоречий. Однако проект такого масштаба не может осуществлять активные граждане в одиночку.

Катри Райк,

министр внутренних дел