КАРТА: Реки Пуртсе и Кохтла будут очищены от остаточных загрязнений сланцевой промышленности

В Ида-Вирумаа остаточные загрязнения сланцевой промышленности в реке Пуртсе, в реке Кохтла и фенольном болоте начинает ликвидировать Pinnasepuhastuse OÜ. В ходе работ будут извлечены тысячи тонн с поверхности почвы, где собраны загрязненные остатки с ранее действовавших заводов по производству сланцевого масла Кохтла-Ярве и Кивиыли, сообщает Министерство окружающей среды.
По словам министра окружающей среды Сийма Кийслера, никогда раньше в Эстонии не убирали столь большое загрязнение в водотоке ”Весьма отрадно, что проект двигается дальше, потому что очистка реки Пуртсе и ее водосборного бассейна в масштабах Эстонии являются уникальными работами, представляющими немалый вызов”, — пояснил Кийслер и добавил, что планирование работ уже началось.
Для очистки водосборной площади Пуртсе было необходимо закрыть полукоксовые хранилища в Кохтла-Ярве, что в 2015 году и было сделано. Теперь необходимо привести в порядок фенольное болото и после двигаться с работами по очистке с верховья в низовье реки. В работах, которые начнутся еще в этом году, сосредоточатся главным образом на фенольном болоте и на работах с целью сделать реку Кохтла безопасной, а также пройдут работы по очистке реки Пуртсе в регионе плотин Пюсси и Лохкусе. Реку Эрра планируется очистить в рамках программы Европейского Союза ”LIFE”.