КАРТА: Реки Пуртсе и Кохтла будут очищены от остаточных загрязнений сланцевой промышленности

”Предварительными работами проекта стали многочисленные исследования, проведенная оценка влияния на окружающую среду и составленные предпроекты с целью обезопасить загрязнения, что теперь позволяет начать работы по очистке”, — добавил Кийслер.

Стоимость первого этапа проект по очистке водосборного бассейна реки Пуртсе и фенольного болота составляет 21 млн евро. Проект финансируется в объеме 85% из Европейского фонда солидарности и на 15% — из программы окружающей среды ЦУ Центра инвестиций в окружающую среду и госбюджета. Согласно плану, работы должны быть завершены к концу 2022 года.

Протяженность участка для очистки реки Пуртсе составляет 1,4 км и работы будут проводиться по отрезкам. Во время очистки реки на отрезке между плотинами Пюсси и Лохкусе будут извлечены 7200 m3 загрязненного ила и почвы. Также будут извлечены примерно 2500 m3 загрязненного ила из плотинного озера Пюсси, толщина слоя которого достигает 1,4 метра. В реке Кохтла необходимо очистить 77 000 m3 загрязненной поверхности почвы и соорудить новое русло реки протяженностью 4,2 км.

Очищаемый участок реки временно ограждается плотинами и вода направляется по временному руслу или трубопроводу. Из осушенного русла извлекается загрязненная земля и осуществляется очистка. Уже очищенную землю используют для заполнения выкопанных участков. Также на место доставляется и чистая почва, чтобы восстановить в очищаемых зонах близкое к природному положение.

В зоне, сильно загрязненную просочившимся из полкуксовых гор Кохтла-Ярве фенолом — или же фенольное болото — необходимо провести ликвидацию загрязнения окружающей среды и благоустройство на площади в 14 Га. Для этого из фенольного болота собирается вода и откачивается на очистку сточных вод Кохтла-Ярве. Чистую воду направляют по системе канав мимо фенольного болота в главную канаву Варбе.