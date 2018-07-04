04.07.2018, 08:50

КАРТА: Реки Пуртсе и Кохтла будут очищены от остаточных загрязнений сланцевой промышленности


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КАРТА: Реки Пуртсе и Кохтла будут очищены от остаточных загрязнений сланцевой промышленности
Foto: Keskkonnaamet

В Ида-Вирумаа остаточные загрязнения сланцевой промышленности в реке Пуртсе, в реке Кохтла и фенольном болоте начинает ликвидировать Pinnasepuhastuse OÜ. В ходе работ будут извлечены тысячи тонн с поверхности почвы, где собраны загрязненные остатки с ранее действовавших заводов по производству сланцевого масла Кохтла-Ярве и Кивиыли, сообщает Министерство окружающей среды.

По словам министра окружающей среды Сийма Кийслера, никогда раньше в Эстонии не убирали столь большое загрязнение в водотоке ”Весьма отрадно, что проект двигается дальше, потому что очистка реки Пуртсе и ее водосборного бассейна в масштабах Эстонии являются уникальными работами, представляющими немалый вызов”, — пояснил Кийслер и добавил, что планирование работ уже началось.

Для очистки водосборной площади Пуртсе было необходимо закрыть полукоксовые хранилища в Кохтла-Ярве, что в 2015 году и было сделано. Теперь необходимо привести в порядок фенольное болото и после двигаться с работами по очистке с верховья в низовье реки. В работах, которые начнутся еще в этом году, сосредоточатся главным образом на фенольном болоте и на работах с целью сделать реку Кохтла безопасной, а также пройдут работы по очистке реки Пуртсе в регионе плотин Пюсси и Лохкусе. Реку Эрра планируется очистить в рамках программы Европейского Союза ”LIFE”.

”Предварительными работами проекта стали многочисленные исследования, проведенная оценка влияния на окружающую среду и составленные предпроекты с целью обезопасить загрязнения, что теперь позволяет начать работы по очистке”, — добавил Кийслер.

Стоимость первого этапа проект по очистке водосборного бассейна реки Пуртсе и фенольного болота составляет 21 млн евро. Проект финансируется в объеме 85% из Европейского фонда солидарности и на 15% — из программы окружающей среды ЦУ Центра инвестиций в окружающую среду и госбюджета. Согласно плану, работы должны быть завершены к концу 2022 года.

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Протяженность участка для очистки реки Пуртсе составляет 1,4 км и работы будут проводиться по отрезкам. Во время очистки реки на отрезке между плотинами Пюсси и Лохкусе будут извлечены 7200 m3 загрязненного ила и почвы. Также будут извлечены примерно 2500 m3 загрязненного ила из плотинного озера Пюсси, толщина слоя которого достигает 1,4 метра. В реке Кохтла необходимо очистить 77 000 m3 загрязненной поверхности почвы и соорудить новое русло реки протяженностью 4,2 км.

Очищаемый участок реки временно ограждается плотинами и вода направляется по временному руслу или трубопроводу. Из осушенного русла извлекается загрязненная земля и осуществляется очистка. Уже очищенную землю используют для заполнения выкопанных участков. Также на место доставляется и чистая почва, чтобы восстановить в очищаемых зонах близкое к природному положение.

В зоне, сильно загрязненную просочившимся из полкуксовых гор Кохтла-Ярве фенолом — или же фенольное болото — необходимо провести ликвидацию загрязнения окружающей среды и благоустройство на площади в 14 Га. Для этого из фенольного болота собирается вода и откачивается на очистку сточных вод Кохтла-Ярве. Чистую воду направляют по системе канав мимо фенольного болота в главную канаву Варбе.

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