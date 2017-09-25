КаПо задержала сотрудника Нарвской горуправы - старшего специалиста по дорогам Тоомаса Мяги

Сегодня утром 25 сентября, сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали несколько человек для того, чтобы проверить подозрения, связанные с объектами по строительству дорог в городе Нарва, сообщает Вируская окружная прокуратура.

Предполагаемые нарушения заключались в недостатках, связанных при осуществлении надзора собственником, в результате чего строительные работы не соответствуют требованиям по качеству.

Имеется основание полагать, что осуществляющая дорожные работы строительная фирма, в результате нарушений получила незаконный доход, окончательная сумма которого выяснится в ходе расследования.

Тоомас Мяги Facebook

Одним из задержанных является чиновник Нарвской городской управы, старший специалист по дорогам Тоомас Мяги, которому будет предъявлено подозрение в нарушении требований осуществления государственных закупок и в пособничестве в совершении мошенничества. Также были задержаны два работника строительной фирмы и лицо, осуществляющее строительный надзор.

В интересах следствия невозможно в данный момент предоставить дополнительную информацию, обращает внимание прокуратура.

Работники Нарвской управы не смоги ничего сообщить Delfi об обстоятельствах задержания Тоомаса Мяги, так как его фактическое рабочее место находится не в здании управы на Петровской площади, а в центре культуры Geneva. Тоомас Мяги является также членом правления фирмы Merelähedane TÜ, оказывающей строительные услуги, а в управу приходит, что называется «по звонку», хотя старшим специалистом по дорогам работает на полную ставку.

Непосредственный начальник Тоомаса Мяги, директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачева, отказалась давать какие-либо комментарии по данному поводу, уточнив, что таким образом она выполняет требование следственных органов. «Может быть, позже смогу что-то сказать, но пока – точно нет», - сказала Скулачева.

В течение последних нескольких недель в Нарве были завершены три больших проекта, связанные с дорожным строительством. Буквально на прошлой неделе открыли новую дорогу по улице 5-я Рохелине (5.Roheline). Она идет от Таллиннского шоссе до Пяхклимяэской гимназии, где заканчивается парковкой.

Пару недель назад был сдан еще один новый объект – улицы Кальмисту и Карьямаа, дающие возможность выезжать на усть-наровское шоссе с улицы Раху коротким путем.

Самым масштабным нарвским проектом не только этого сезона дорожного строительства, но и вообще – за все время после восстановления независимости Эстонии, была глобальная реконструкция Таллиннского шоссе, от Раху до кольца перед Петровской площадью, где уложили два новых слоя асфальта. Этот объект также принимали в сентябре.