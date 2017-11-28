Канцлер права: с правами человека в Эстонии все в порядке, моя работа это подтверждает

Во вторник канцлер права Юлле Мадизе побывала в Кохтла-Ярве, где встретилась с руководителями местного самоуправления. Как сказала порталу Delfi Юлле Мадизе, до этого она бывала в Кохтла-Ярве, но с руководством этого города встретилась впервые. Канцлера права принимали председатель горсобрания Рийна Иванова, мэр города Людмила Янченко, ее заместители и помощники.

Собственно встреча была закрыта для представителей СМИ. Но как рассказал участвовавший в ней депутат парламента и член горсобрания Кохтла-Ярве Валерий Корб, на встрече обсуждались жалобы, поступавшие от жителей города. Связаны они были с законодательством, из-за несовершенства которого исправные плательщики были вынуждены страдать наряду с должниками за коммунальные услуги.

По словам Валерия Корба, городские власти поблагодарили Юлле Мадизе за то, что она приняла приглашение и приехала на эту встречу, на которой обсуждались важные моменты, связанные с жильем. Речь шла о проблемах с отоплением, которые пока удалось урегулировать, а также говорили и рынке жилья. Речь шла и о том, что законодательная база требует изменений, и канцлер права может влиять на то, чтобы они произошли.

Портал Delfi обратился к Юлле Мадизе с вопросами.

- Госпожа канцлер, закон вменяет вам обязанности омбудсмена. И как, на ваш взгляд, в Эстонии соблюдаются права человека?

- В целом права людей в Эстонии обеспечены. Все системы на этом основаны. Европейская судебная практика прав человека показывает, что обоснованных жалоб в отношении Эстонии не так много, и демократическое государство характеризует то, что те проблемы, когда права человека нарушаются, получают свое решение. Этим и занимается ежедневно канцелярия канцлера права.

- Юристы считают, что в Эстонии царствует вопиющая правовая безграмотность населения. В школах основам законодательства уделяется мизерное внимание. Что вы думаете по этому поводу?

- Я верю, что во всех учебная программа такова, что люди должны получать представление о своих правах, свободах и обязанностях. Но задача еще и в том, чтобы люди понимали, как можно пользоваться своими правами в жизни. Не думаю, что в этом может особенно помочь какая-то государственная программа. Скорее это то, чем должно заниматься общество, журналисты, творческие люди.