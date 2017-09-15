Канцлер права — министру: проблема с отоплением в Кохтла-Ярве постыдна

Канцлер права Юлле Мадизе сообщила министру Министерства экономики и коммуникаций Урве Пало, что ситуация, когда из-за брошенных квартир домам в Кохтла-Ярве по-прежнему грозит отключение отопления, постыдна, пишет газета ”Северное побережье”.

Летом 2017 года Юлле Мадизе отправила Урве Пало письмо, в котором выразила надежду, что министр в курсе того, что из-за долгов некоторых квартирособственников над целыми квартирными домами в Кохтла-Ярве зависла угроза остаться без отопления, отметив, что чиновники ее ведомства в каждый отопительный период получают соответствующие жалобы от квартировладельцев, в связи с чем она хотела узнать, какие меры планирует предпринять министерство.

Министр Пало в ответ в частности сообщила, что под руководством министерства проведены различные исследования, а также разработаны меры поддержки, в том числе для строительства самоуправлениями новых съемных квартирных домов и сноса непригодных для проживания домов.

Мадизе отреагировала на письмо министра критикой. Она констатировала, что вопросом жильцов неотапливаемых домов занимаются уже не один год, но, несмотря на это, министерство по-прежнему считает необходимым проводить дополнительные исследования и анализы, а в новом отопительном сезоне люди снова столкнутся с теми же проблемами.

”С учетом уровня развития и возможностей эстонского государства подобная ситуация постыдна, а если принять во внимание беспомощность государства и местной власти — даже конфузна”, — завершила канцлер права свое письмо министру Пало.