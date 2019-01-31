Канцлер Министерства образования: для того, чтобы государственная гимназия в Кохтла-Ярве стала успешной, нужно действовать спокойно

”Так как в фокусе внимания — индивидуальный путь развития каждого ученика, то мы должны быть готовы обеспечить каждому учащемуся подход, обеспечивающий его развитие, что значит, что не целесообразно держаться за лозунги "либо все на эстонском языке, либо ничего". Разумеется, дальняя и основная цель — единая школа и отличное владение эстонским языком всех учащихся”, — добавил Лайдметс.

”Мы говорим об учебном заведении, которое имеет очень большое значение для Ида-Вирумаа. Мы не можем действовать второпях и позволить эмоциям взять верх. Мы должны выслушать все стороны и опираться на экспертное мнение — мы привлечем дополнительных экспертов в сфере образования и обучения языку”, — сказал Лайдметс.

Министерство образования планирует в ближайшее время встретиться с представителями русскоязычной общины Кохтла-Ярве. В последние дни министерство получило большое количество сигналов о желании русскоязычной общины встретиться с представителями министерства. Министерство относится к этому желанию с должным вниманием и считает справедливым обсудить темы, связанные с государственной гимназией, отдельно с русскоязычным населением, также, как обсудили их с эстоноязычной общиной.